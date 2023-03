Géminis es el signo del zodiaco que representa a las personas que nacieron del 21 de mayo al 21 de junio. Este suele ser representado por unos gemelos y por el elemento aire. Según el portal especializado ‘Horóscopo Negro’, los Géminis son inquietos por naturaleza y versátiles, por eso tienen el don de adaptarse a cualquier situación que la vida les ponga delante.

Algunas personas tienen una idea equivocada de que los Géminis tienen un doble y complejo carácter. Además, se tiene la idea equivocada que la dualidad de este signo está relacionada con la maldad o que son de ‘dos caras’.



Sin embargo, estos seres son bastante amorosos y defienden a las personas a quienes aman. Asimismo, no tienen filtros y se nota cuando algo no les agrada y no se quedan callados, prefieren perder una amistad que perderse a sí mismo.



Vale la pena resaltar, que Géminis está regido por Mercurio, el planeta que se encuentra más cerca al Sol. Según la mitología griega, está vinculado con el dios del comercio, por esa razón, suelen tener esa chispa emprendedora.



(No deje de leer: Conozca detalles de la personalidad de los signos de aire).



Ahora bien, le explicaremos como es la personalidad de este signo según el sitio web ‘Horóscopo Negro’.

Estas personas son selectivas y no le dan su amor a cualquiera. Foto: iStock

Géminis y el amor

Estas personas son selectivas y no le dan su amor a cualquiera. Sin embargo, disfrutan que los consientan y agradecen cuando los ponen en sus prioridades. Además, les gustan que los conquisten primero y no al contrario.



Lo único que quieren es a alguien con el que puedan contar, pero a la vez les de su libertad. Esto no quiere decir que sean infieles, porque cuando prometen su lealtad, su palabra es sagrada. Los signos con los que más conectan son Libra o Acuario.

Lo que no les gusta

A los geminianos les hierve la sangre cuando una persona los manda callar, pues sienten que lo que dicen no tiene ninguna validez. Además, odian encontrarse con alguien que finge ser alguien que no es.



Por otro lado, Géminis disfruta de lo impredecible y se lleva muy bien con las personas que tienen iniciativa, porque es algo que también está en sus genes, por eso se sienten inquietos cuando se rodean de personas que quieren encasillarlos en una sola cosa.



(Siga leyendo: 'Me borraron de WhatsApp por ser géminis').



Asimismo, detesta que le quieran imponer algo y en el momento que se sienten atados o que alguien los está manipulando acaban las cosas de una vez, ya que prefieren estar solos a traicionar su esencia.

A los geminianos les hierve la sangre cuando una persona los manda callar. Foto: iStock

Cómo son en el trabajo

Estas personas tienen una gran capacidad para la palabra, por lo que el lenguaje es uno de sus más grandes fuertes. En este sentido, los Géminis suelen escoger profesiones como: periodista, abogado, escritor o en el área comercial. Cualquier profesión en la que puedan presumir su don de la palabra.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

