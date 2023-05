Si le ha pasado que de su perfume o colonia no queda ni el rastro a las pocas horas después de su aplicación, quizá no solo se deba a la calidad de los mismos, sino tal vez a la manera en la que se aplica la fragancia.



Quién no se ha quedado con un aroma en su nariz, tras sentir que la persona que pasa a su lado huele delicioso, tanto así que puede ir lejos, pero aun así el olor deja huella en el ambiente.

A quién no le gustaría que su aroma durara todo el día, a veces en el trabajo, en la universidad e incluso en las veladas con amigos, clientes o familia, es fundamental tener un aroma agradable y ¿por qué no?, distintivo.



Sin embargo, mantener su duración puede ser todo un reto, ya sea porque el perfume no es de la calidad que le gustaría y debe utilizarlo varias veces al día, gastando de más y afectando a su bolsillo, o porque no está aplicando el producto de la forma correcta.



Estos son algunos consejos que puede tener en cuenta a la hora de utilizar su perfume al primer momento del día.

La vaselina es una gran aliada

Este es un tip que si no conocía debe empezar a implementar lo más pronto posible. Gracias a la base aceitosa y suave de este producto, el perfume se añadirá en la piel por más tiempo.



Debido a sus propiedades hidratantes, si se esparce en las zonas específicas antes de aplicar la fragancia, el contacto entre estas dos sustancias permitirá prolongar la duración de la misma como un efecto de pegante.

La vaselina es una sustancia derivada del petróleo inolora que actúa como hidratante Foto: iStock

Aplicar directamente en la ropa

Aunque muchos estén acostumbrados a irrigar la esencia a lo lago del cuerpo, las prendas de vestir también contribuyen a esparcir y mantener el olor. No obstante, esto debe hacerse a una distancia considerable para evitar daños y manchas sobre la ropa.



Las fibras de las telas tienen la capacidad de conservar los aromas por largo tiempo debido a sus características textiles. El algodón, el lino, y la lana son materiales que pueden absorber de mejor manera cualquier olor, según la revista de estilo 'Glamour'.

Rociar en puntos estratégicos

Los aromas se clasifican en familias olfativas, pero no hay buenos ni malos. Foto: iStock

Una vez que se ha elegido el perfume adecuado, se debe aplicar en los puntos del cuerpo donde el pulso es más fuerte. Esto incluye las muñecas, la zona detrás de las orejas, en el cuello y aunque muchos no lo crean, en la parte interna de los codos y las rodillas, de acuerdo con el blog de belleza de 'Perfumerías San Remo'.



Muñecas: esta área de pulsación permite que el aroma se difunda a lo largo del día, debido a su constante flujo sanguíneo.

Cuello: la piel de esta zona es más cálida que la de otras partes del cuerpo, lo que ayuda a que el aroma del perfume se libere de manera más efectiva.

Codos: cuando las personas doblan los brazos, el aroma del perfume se mezcla con el aire y crea una estela aromática que puede ser disfrutada por los demás.

Rodillas: para sorpresa de algunos, aplicar la loción en los pliegues al interior de esta región, puede ayudar a esparcir el agradable olor cuando se camina.

Por último, es recomendable aplicar el perfume justo después de bañarse, ya que la piel limpia y humectada absorbe mejor el aroma del mismo.

