La moda llega temprano cada año con sus glamurosas fashion weeks que este año van seguidas.



En Londres, por la pandemia, no hubo Semana de la moda masculina en enero, como se acostumbra, pero el evento principal será del 18 al 22 de febrero. La Semana de la moda de Milán será del 22 al 28 de ese mismo mes, y la de París, del 28 de febrero al 08 de marzo.

Después del fuerte golpe que la pandemia le dio a los eventos de este tipo, este año se espera que se reaunude parcialmente el turismo enfocado en este rubro.



No obstante, la moda no solo está en las pasarelas; por ello, Musement, plataforma de reserva de actividades en destino, ha seleccionado seis lugares que deben visitar los amantes de la alta costura.



Los más atrevidos pueden comprar un kimono vintage en Ginza (Tokio), mientras que quienes no quieran gastarse mucho dinero pueden vestir de alta costura a precios de outlet en Palm Springs (Estados Unidos). Le contamos sobre estos y otros lugares especiales.



1. Rue Saint-Honoré, en París

En esta calle de casi 2 kilómetros, situada en el distrito 1 de París, no solo se pueden visitar algunos de los monumentos más importantes de la ciudad, como el Museo del Louvre, el Palais Royal o la Place Vendôme, sino que también podemos encontrar las marcas de lujo más importantes del mundo, como Hermès, Dior, Lanvin, Balmain, Roger Vivier, Lancôme, John Galliano, Yves Saint Laurent, Michael Kors o Burberry.

2. El ‘cuadrilátero’, Milán

En Milán, la conocida capital de la moda, está el famoso ‘cuadrilátero de oro’, un espacio delimitado por la vía Monte Napoleone, la vía Alessandro Manzoni, la vía della Spiga y Corso Venecia. Dentro de este perímetro se encuentran las boutiques, talleres y tiendas de moda más importantes a nivel internacional como Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Gucci, Channel, Bvlgari, Cartier o Louis Vuitton. Visitar esta zona de la mano de un personal shopper es imprescindible para que le muestre tiendas exclusivas y boutiques ocultas donde priman las prendas hechas a mano.



3. Palm Spring, L. A.

La mejor opción si quiere vestir de firmas de lujo pero no dispone de mucho dinero es visitar Desert Hills Premium Outlets, un centro al aire libre que dispone de 130 tiendas de grandes diseñadores a precios rebajados. Jimmy Choo, Polo Ralph Lauren, Prada, Salvatore Ferragamo, Versace, Coach, Alexander McQueen o Ted Baker London son algunas de las tiendas que se encuentran en este centro de Palm Springs, California, un destino perfecto para quienes buscan productos de alta calidad a los mejores precios.

4. Sloane street, Londres

Si está en la capital inglesa y quiere escaparse de la bulliciosa Oxford Street, puede visitar en el barrio de Kensington y Chelsea la calle Sloane. Los hoteles de lujo, los autos de alta gama y las más de 50 boutiques de alta costura que ocupan la zona nos dan una pista sobre la exclusividad de esta calle en la que encontramos tiendas de Jimmy Choo, Fendi, Cartier, Tiffany & Co., Prada, Gucci, Escada, Bvlgari, Valentino y muchos más.



5. La milla de oro de Madrid

Sin duda es una de las calles más famosas de Madrid, gracias a que concentra la mayoría de firmas de lujo nacionales e internacionales. Conocida comúnmente como la ‘milla de oro’, en la calle Serrano se encuentran desde los zapatos más famosos de la televisión, los ‘manolos’, de Manolo Blahnik, a los que era adicta Carrie Bradshaw, de Sex and the City, hasta tiendas de Chanel, Amaya Arzuaga, Loewe, Tous, Armani, Prada y Kenzo.-

6. El Ginza Six, Tokio

El distrito Ginza es punto de visita imprescindible si vamos de compras a Tokio (Japón). En él hay almacenes tradicionales como el Antique Mall Giza, donde se venden antigüedades, kimonos vintage y telas únicas. No obstante, si se quiere algo más exclusivo, hay otra opción: Ginza Six, un complejo en el que se encuentran tiendas de alta costura como Fendi, Saint Laurent o Vivienne Westwood. Para completar el día de compras, se puede visitar la Shisheido Gallery, gestionada por la firma de cosméticos, o la Maison de Hermès, que organiza exhibiciones artísticas.



