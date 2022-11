Dicen que la primera impresión es una de las cosas más importantes al momento de conocer a alguien, pero, ¿es esto realmente cierto?



Pues bien, un nuevo estudio de la Universidad de Princeton -Estados Unidos- reveló que en efecto esto influye a la hora de determinar si una persona tiene potencial como pareja romántica o no.

Aunque existen estudios previos en los cuales se analiza la compatibilidad de las personas una vez ya están juntas, este es el primer estudio que evalúa qué tanta afinidad tienen los sujetos después de haberse visto sólo una vez en su vida.



El artículo, publicado el 2 de noviembre de este año en la revista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’, explica que el recuerdo de un primer encuentro tiende a perdurar en el tiempo y determina si las personas desean seguir teniendo contacto con sus potenciales parejas románticas.

La compatibilidad, como el valor de pareja, dan forma a las decisión de estar con alguien o no. Foto: iStock

Esto fue posible gracias a la participación de más de 550 personas que tenían citas rápidas. Todos los sujetos eran canadienses o estadounidenses, tenían un perfil universitario o se encontraban en una temprana etapa de la adultez.



La dinámica consistía en hablar con aquella persona por casi media hora y pasar a la siguiente. Allí, los científicos encontraron que las personas eran particularmente propensas a buscar una relación romántica con aquellos que gozaban de popularidad entre el grupo y con los que eran compatibles.

“No tienes una segunda oportunidad para causar una buena primera impresión”. Esta declaración tan repetida implica que las primeras impresiones de los perceptores perduran, según los investigadores. Foto: iStock

Después del evento de citas rápidas, los investigadores encuestaron a los participantes durante los siguientes tres meses para evaluar si salieron con alguna de las parejas que conocieron y cómo cambiaron sus sentimientos románticos desde su primer encuentro.



Para esto, utilizaron un modelo estadístico que les serviría para probar si los resultados fueron predichos por tres factores que, según su hipótesis, afectan la forma en que se forman las primeras impresiones románticas: selectividad, popularidad y compatibilidad.



Los resultados fueron bastante interesantes. Por un lado, se descubrió que las personas más extrovertidas eran ligeramente más propensas a buscar encuentros en citas rápidas, en comparación a las personas introvertidas. Además, el factor principal para que una relación perdure tiene que ver con la compatibilidad y el sentimiento de conexión después de una primera conversación.

Por otro lado, si una persona destaca entre las demás, en algún tipo de grupo social, esta generará curiosidad en quienes la ven haciendo que los sujetos a su alrededor tengan más interés en ella.



“De acuerdo con los modelos evolutivos de la unión de parejas humanas, estos hallazgos sugieren que tanto los rasgos deseables consensuados como las impresiones únicas de compatibilidad tienen efectos persistentes en el desarrollo de la relación, incluso desde el momento en que dos socios potenciales se encuentran”, explican en el artículo.

