Solemos decir que nada como lo natural por los múltiples beneficios que ello brinda a la salud, así, cuidamos la ingesta de frutas, vegetales y alimentos no procesados, para evitar enfermedades.



Sin embargo, entre los productos naturales hay 2 que tienen en común que a pesar de ser pequeños tienen la capacidad de hacernos grandes aportaciones: el ajo y el limón.



La mezcla de ambos es recomendada como un remedio casero que sirve contra males como el resfriado y el colesterol elevado. Sin embargo, ello podría tener un argumento científico. Te contamos los detalles.



Beneficios del ajo:

El ajo ese vegetal de sabor fuerte que a no todos agrada, pero que tiene diversas propiedades ya comprobadas:



Fortalece el organismo

Las propiedades medicinales del ajo están registradas en textos médicos antiguos de Egipto, Grecia, Roma, China e India, dice información de la Biblioteca Nacional de Medicina estadounidense.



“En algunas culturas el ajo fue suministrado para fortalecer e incrementar la capacidad de los trabajadores”, refiere.



Asimismo, la publicación de la biblioteca de Estados Unidos, sostiene que el ajo era recetado para los atletas olímpicos de Grecia probablemente como uno de los primeros agentes para mejorar el rendimiento.



El portal de información Healthline concluye: “Los científicos ahora saben que la mayoría de sus beneficios (del ajo) para la salud son causados por compuestos de azufre que se forman cuando se pica, tritura o mastica un diente de ajo”.

¿El ajo retrasa el envejecimiento?

Numerosos estudios sobre el ajo demuestran su increíble potencial para la salud en casi todas las áreas del cuerpo, dice el sitio del doctor Mercola. Desde la eliminación de metales pesados hasta la prevención de numerosas enfermedades, como el resfriado común, endurecimiento de las arterias y la gangrena.



“Incluso disminuye el proceso de envejecimiento”, manifiesta la información del doctor Mercola.



El ajo puede reducir el colesterol total y el malo, según Healthline. Los suplementos de ajo pueden reducir hasta en 15 por ciento el colesterol total y el malo en personas con colesterol alto, indica dicho sitio de información de salud.



Cabe agregar que un solo diente de ajo, según la FDA, contiene cantidades decentes de calcio, cobre, potasio, fósforo, hierro y vitamina B1.

Y los beneficios del limón:

Los limones son una buena fuente de vitamina C. Un limón provee 31 mg de vitamina C, que corresponde al 51% de la ingesta diaria recomendada, destaca Healthline.



Así, el sitio expone que algunas investigaciones dicen que comer frutas y vegetales ricos en vitamina C reduce los riesgos de ataque al corazón.



Por tanto, concluye Healthline, la fibra y los compuestos vegetales en los limones también podrían reducir significativamente algunos factores de riesgo de enfermedad cardíaca.



Protege la salud renal y digestiva

Los limones también son una buena fuente de tiamina, riboflavina, ácido pantoténico, hierro, magnesio, fibra, vitamina B6, calcio, potasio y cobre, así como folato y potasio, dice el sitio Alimentos Saludables.



“El ácido cítrico en los limones ayuda a la digestión y a disolver piedras en los riñones”, sostiene la información del portal del Doctor Mercola.



Un estudio publicado en 2012 sostiene que los los flavonoides en los cítricos pueden reducir el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico en las mujeres.



El estudio vigiló el consumo de limón en 70 mil mujeres a lo largo de 14 años encontró que aquellas que consumieron más cítricos tuvieron un 19 por ciento menos riesgo de accidentes cerebrovascular isquémico, respecto a aquellas que consumieron menos.



Así, entre los productos naturales más pequeños y altamente benéficos resaltan el ajo y el limón, por lo que la mezcla casera de ellos, aunque no está respaldada por alguna institución, no suena del todo descabellada.



