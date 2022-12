El alemán Joseph Ratzinger ha sido uno de los papas de la Iglesia Católica más controvertidos de los últimos años. Sobre todo porque en 2013 renunció, asumiendo el título de papa emérito, con la intención de dedicarse a la oración y al retiro espiritual.



Además, recientemente se convirtió en el pontífice más longevo de la historia, pues ya alcanza los 95 años.

Desde su retiro poco o nada se sabe de él. Permanece en el Monasterio Mater Ecclesiae y ha tenido pocas apariciones públicas; una de las últimas ocurrió en 2020, cuando visitó a su hermano Georg días antes de que este falleciera.



Sin embargo, estando a pocos días de celebrar Navidad, ‘ACI Prensa’, agencia de noticias católica, desempolvó una carta que Benedicto XVI escribió en 1934, cuando tenía apenas 7 años. En esta le expresa sus deseos al Niño Dios.



Según el medio mencionado, “la carta la conservó su hermana María Ratzinger, ya fallecida. Fue encontrada en la casa que la familia tenía en la región de Baviera (Alemania), una zona marcada por la fe católica de sus habitantes” y fue encontrada al hacerle labores de restauración a la morada, que hoy en día es un museo.

Traducción de la carta de Benedicto XVI

El texto empieza de la siguiente manera: “Querido Niño Jesús, pronto descenderás a la tierra. Quieres traer alegría a los niños. También a mí me traerás alegría”.



Luego le pide tres regalos especiales: “Quisiera el Volks-Schott, una casulla verde y un Corazón de Jesús. Siempre quiero ser bueno. Saludos de Joseph Ratzinger”. Este primero se refiere a un libro litúrgico para celebrar la palabra de Dios, traducido del latín al alemán por Anselm Schott, de ahí el nombre; el segundo corresponde a la vestidura exterior que utiliza un sacerdote durante la misa.



Y es que el que luego se convertiría en papa, desde muy niño mostró una gran fe: “Cada nuevo paso que me hacía profundizar más en la liturgia era para mí un gran acontecimiento. Cada librito litúrgico que recibía era algo precioso, algo que no podía soñar más bello. Era una aventura fascinante entrar poco a poco en el misterioso mundo de la liturgia que se desarrollaba allí, en el altar, ante nosotros y para nosotros”, escribió Ratzinger en su autobiografía.

Esta es una fotografía conservada de Benedicto XVI de niño. Foto: Archivo particular.

Margarita Contreras

Redacción TENDENCIAS