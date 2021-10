Los mejores rascacielos de la nueva era

La torre One Barangaroo, el edificio más alto de Sídney (Australia), llama inmediatamente la atención y destaca en el horizonte urbano debido a su espectacular fachada inspirada en formas naturales y que se asemeja a tres pétalos retorcidos ligeramente que se elevan hacia el cielo. El singular diseño de la fachada exterior de este rascacielos, de 271 metros de altura, diseñado por el arquitecto británico Wilkinson Eyre y que ofrece vistas espectaculares del puerto de Sídney y de la emblemática Ópera de la ciudad, ha sido el factor decisivo para que esta construcción ocupe el primer lugar, entre los mejores rascacielos del mundo completados recientemente.

La torre One Barangaroo obtuvo el primer puesto del Premio Emporis de Rascacielos (Emporis Skyscraper Award), el galardón de arquitectura elevada más famoso del mundo, que se anunció a finales de 2021 y fue seleccionado por un jurado internacional entre más de 300 rascacielos con una altura mínima de 100 metros, que se completaron durante 2020.



Así se da el premio

La torre Telus Sky, en Calgary (Canadá), y el rascacielos One Vanderbilt, en la ciudad de Nueva York (EE. UU.), merecieron respectivamente los puestos segundo y tercero de este prestigioso premio que entrega anualmente desde hace más de dos décadas el proveedor internacional de datos de construcción, Emporis, con sede en Alemania.



El Emporis Skyscraper Award, cuyo jurado valora los edificios nominados según criterios de diseño estéticos y funcionales, se otorga desde 2000 y, con el correr de los años, se ha convertido en una pieza destacada del panorama arquitectónico internacional.



La magnífica torre One Barangaroo se levanta sobre un podio de cuatro pisos, cuyas paredes exteriores están decoradas con un manto de mármol. Además de un casino, apartamentos y restaurantes, el edificio alberga un hotel de lujo de seis estrellas propiedad de Crown Resort Group, el conglomerado de entretenimiento más grande de Australia y desarrollador de One Barangaroo, según Emporis.

La torre de 271 metros de altura ‘One Barangaroo’ en Sídney (Australia), ganó el primer lugar en los Emporis Skyscraper Award. Foto: Efe

La torre Telus Sky, en Calgary, que se ha convertido en el tercer edificio más alto de la ciudad, lleva el nombre de su inquilino, Telus Communications, una empresa de telecomunicaciones canadiense. Este rascacielos se destaca por sus extraordinarias estructura y fachada: tiene una base rectangular y, a medida que asciende en altura, el tamaño completo de las pisos (floor plates, en inglés) se va reduciendo gradualmente, creando terrazas y balcones.



La fachada está iluminada por la noche mediante una instalación de iluminación artística de tipo led, que ha sido diseñada por el artista canadiense Douglas Coupland y está conectada a una aplicación para teléfonos inteligentes ('app') que proporciona información en vivo sobre el funcionamiento de las luces.



El rascacielos One Vanderbilt Place, diseñado por Kohn Pedersen y Fox, está ubicado cerca de Grand Central Terminal, en Manhattan en la ciudad de Nueva York (EE. UU.), y combina un espacio de oficinas de última generación con conexiones directas a uno de los centros de transporte más grandes de la ciudad.



Las características más llamativas de esta torre, que es el cuarto edificio más alto de la ciudad, son sus cuatro módulos claramente separados visualmente y que, en combinación, confieren al edificio una forma asimétrica y distintiva, convirtiéndolo en uno de los atractivos neoyorquinos más recientemente incorporados al horizonte de Manhattan, según Emporis.

El edificio Libeskind de Milán, Italia, es conocido como Il Curvo o debido a su forma. Foto: Efe

La torre Libeskind (Milán, Italia), conocida como Il Curvo o La Curva debido a su forma; el Centro Qiantan (Shanghái, China), cuya fachada presenta nervaduras que imitan la madera; y el edificio Tour Alto (Courbevoie, Francia), con una fachada redondeada con más de 3.800 bloques de vidrio, obtuvieron el cuarto, quinto y sexto puestos del premio Emporis.



El rascacielos Australia 108 (Melbourne, Australia), con forma acanalada y ondulada y una estrella dorada en su parte superior; la torre Central Park (ciudad de Nueva York, EE.UU.), apodado torre lápiz por su delgadez y esbeltez; y el edificio 110 North Wacker Drive (Chicago, EE. UU.), que es actualmente el edificio comercial más alto de la ciudad, ocuparon los puestos 7.°, 8.° y 9.°.



La torre Grand Tower (Frankfurt am Main, Alemania), que actualmente es el edificio residencial más alto de Alemania y el primero en su tipo en comercializarse a nivel mundial, mereció la décima posición, en el premio Emporis Skyscraper Award.



La torre Telus Sky, en Calgary, Canadá. Su fachada se ilumina por las noches. Foto: Efe

Durante 2020 se completaron muchos rascacielos impresionantes a pesar de las difíciles condiciones que enfrentó la industria de la construcción a raíz de la pandemia, y que condujeron a que el número total de edificios elevados terminados cayera un 20 por ciento comparado con 2019, según Emporis.



Para los próximos años se espera que la construcción de rascacielos reanude su crecimiento, al mejorar las condiciones que enfrentan los propietarios, desarrolladores, empresas de construcción y arquitectos, según la firma alemana.





OMAR GONCEBAT

Efe Reportajes