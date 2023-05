La última revolución de TikTok, los mood boards de Pinterest y videos de YouTube es totalmente inesperada. Para jóvenes cool y audaces de ambos sexos se impuso el suéter de cachemir beige sobre los hombros de un blazer de tweed sin ninguna insignia identificable, las perlas o gemelos, mocasines, y mucho corderoy.

No solo eso, sino que este look reemplazó tanto a la camiseta de material sintético de última tecnología que grita una vida activa, al cuero con tachas que siempre indica que se es iconoclasta y hasta al streetwear o cualquier prenda con grandes logos de marcas de lujo que dominaban el mercado tras el paso arrollador de las Kardashian.



La tendencia actual se denomina old money (dinero viejo en español), y se la presenta como la estética de quienes tienen dinero heredado de varias generaciones. Los números son elocuentes: #OldMoney ya tiene casi 6.000 millones de visitas en TikTok, y sus derivados #OldMoneyAesthetic y #OldMoneyOutfits unos mil millones más. Los videos que muestran a jóvenes atractivos, impecablemente vestidos en lugares que lucen emblemáticamente distinguidos se han vuelto comunes en la aplicación.



Y es material de exportación. Australia, uno de los países más informales, y cuyo look surfer indicaría camiseta estampada sin mangas y solo una chaqueta si hace frío, no pudo resistirse al old money. Según Harper’s Bazaar, en la principal tienda online de ropa usada aumentó entre un 70 y 80 % la búsqueda de camisetas estilo polo e impermeables conservadores.

La princesa de Gales, Kate Middleton, es otra figura famosa que viste mucho al estilo 'old money'. Foto: Getty Images

La tendencia no es nueva, y muchas ya apuntaban en esta dirección, como coastal grandmother, el vestirse como una abuela de la rancia costa Este de EE. UU. Pero según los analistas culturales hubo dos acontecimientos recientes que terminaron de cimentarla para 2023.

Primero, la última temporada de la serie Succession. En un episodio al que los medios han dedicado ríos de tinta, el primo Greg Hirsch lleva a Bridget, un “sapo de otro pozo”, al cumpleaños del patriarca Logan Roy. Ella aparece con una cartera con el estampado escocés de Burberry en vez de un discreto sobre –o nada– como las otras mujeres.



Tom Wambsgans, uno de los protagonistas, lo califica de “monstruoso”. “¿Qué hay allí? –se repugna– ¿Zapatos planos para el metro? ¿Su almuerzo?”. Pero más allá del tamaño, lo que molesta a la familia es que el estampado de Burberry sea reconocible, cuando ellos comulgan con el lujo sin estridencias.

Esa estética fue ejemplificada de forma muy precisa en la vida real cuando Gwyneth Paltrow (Iron Man) fue llamada a declarar tras un accidente de esquí. Su ropa tejida color crema, totalmente anodina, pero que los ojos avezados identificaron como Loro Piana (llamado el “Zara para billonarios”), fue inmediatamente analizada por todo el mundo.



Los medios no paran de reflejar esta tendencia, y de preguntarse, a la vez, cómo es posible algo así en un momento de inflación e inestabilidad económica, cuando cualquier tendencia asociada a las clases privilegiadas puede ser tan conflictiva en las guerras culturales.



Algunos ya proponen respuestas. Están las tradicionales, como el “índice del dobladillo”, acuñado en 1926 por el economista George Taylor, quien sostuvo que las faldas se acortan en tiempos de prosperidad y se alargan en tiempos de recesión, y la del experto en consumo Trevor Davis, quien estudió cómo los tacones altos se hacen más bajos en períodos complicados.



El estilo recatado del old money puede verse en el marco de estas explicaciones. Pero hay algo nuevo: las piezas old money son clásicos que resisten el paso del tiempo, con lo cual son ideales para el mercado del usado. Al vestirse así, los jóvenes no solo pueden ahorrar, sino mostrarse virtuosos al evitar el fast fashion. “La generación Z le dio al old money un giro igualitario”, declaró Harper’s Bazaar. Un grito de batalla de tweed sin culpas, y para todos.

Los orígenes

Ed Westwick, protagonista de 'Gossip Girl', es un exponente de este estilo. Foto: The CW / Instagram: @edwestwick

El old money no es una tendencia que nace porque sí. En la década de los 90, las personas de élite de universidades de Estados Unidos y el Reino Unido empezaron a vestirse de forma distintiva para mostrar estatus, pero sin llamar mucho la atención. Las prendas que integraron fueron blazers, chalecos de rombos, faldas plisadas, camisetas tipo polo, mocasines, suéteres, entre otras.



A este estilo de vestir se lo denominó preepy style (una estética colegiala, pero sofisticada) y hubo marcas de moda que se identificaron con este, como Ralph Lauren y Tommy Hilfiger, incluso series de televisión como Gossip Girl.



La actual tendencia, a diferencia de la del pasado, busca ser más democrática y flexible a la hora de vestir con este estilo. Cualquier persona con una prenda clásica y duradera puede ponerse trendy con el old money.



No tiene que ir a una casa grande de moda exponente de este estilo, basta con buscar una pieza en mercados de segunda mano para proyectar este estilo.



JUANA LIBEDINSKY

LA NACIÓN (ARGENTINA) - GDA

NUEVA YORK