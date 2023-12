Ojo con los puentes festivos de diciembre 2023 para que organice sus vacaciones

Con la Navidad, las novenas, el Día de las Velitas y el fin de año en su menú, diciembre se postula como uno de los meses que las personas más aprovechan para tomar vacaciones, compartir con su familia y hacer viajes juntos.



Pero como a algunos se les dificulta solicitar periodos largos de vacaciones, le traemos la información de los días festivos que tiene diciembre, para que empiece a hacer desde ya sus planes de fin de año y aproveche al máximo los puentes.

8 de diciembre

El próximo viernes 8 de diciembre se conmemora el Día de la Inmaculada Concepción de María, que celebra el día en que, según el cristianismo, María concibió al niño Jesús en su vientre por obra y gracia del Espíritu Santo.

Aunque sea inusual que un festivo caiga un viernes, su vecindad al fin de semana resulta ideal para organizar un pequeño viaje de tres días. Cabe agregar, además, que el 7 de diciembre se celebra en Colombia el Día de las Velitas, en señal de fe y devoción con la virgen y Jesús, en el mes en el que más se habla de ellos.

25 de diciembre

El 25 de diciembre se celebra, según la tradición católica y cristiana, la Navidad. Se cree que este día nació Jesucristo, el hijo de Dios, para dar su breve paso por la tierra.

Como este año el 24 es un domingo, el lunes 25 de diciembre, es decir, el día de Navidad, será un lunes. Este festivo también le regala a los colombianos un puente de tres días, en el que quienes vivan lejos de su familia podrán aprovechar para viajar y pasar la víspera navideña con sus seres queridos.



Cabe aclarar, no obstante, que el Nuevo Testamento de la Biblia no indica con exactitud que el niño Jesús haya nacido este día. Las investigaciones de ‘National Geographic Latinoamérica’ reúnen que la fecha no se vinculó con el nacimiento sino hasta el año 221 d.C., cuando Sextus Julius Africanus, un historiador y viajero cristiano, la difundió.



Antes, se celebraba el 25 de diciembre en el Imperio Romano el dies solis invicti nati (día de nacimiento del sol invicto), en honor al solsticio de invierno. Fue años después que los escritores cristianos relacionaron el nacimiento del sol con el de Jesús.



Otras fechas importantes

Aunque no son días festivos, resulta importante recordar que el 10 de diciembre se conoce como el Día de proteger los Derechos Humanos, y que el 21 de diciembre ocurre el solsticio de invierno, una fecha muy importante para los entusiastas de la astronomía.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

