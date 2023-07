Es habitual que las personas no desconecten los electrodomésticos que se usan con frecuencia, como por ejemplo, el horno microondas, la lavadora, la licuadora, el televisor, la cafetera, entre otros.



(Siga leyendo: ¿Le llega el recibo de la luz muy caro? Conozca qué puede hacer para ahorrar energía).



Sin embargo, lo que la gente no sabe es que el tenerlos conectados y sin usar altera el consumo habitual de este servicio, teniendo en cuenta que para 2021 el consumo de energía eléctrica del Sistema Interconectado Nacional (SIN) aumentó el 5,51 %, según informó XM, administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), en su reporte global de la operación en el 2021.

De acuerdo con lo anterior, Enel Colombia, multinacional del sector energético, afirmó que, para mantener un consumo de energía considerable, se debe comprar electrodomésticos de bajo consumo, es decir, aquellos que son clasificados con las letras A, B y C.



Mientras que los que son identificados con la letra D y E son de consumo medio, y los que tiene las letras F y G son caracterizados por tener un alto consumo.

(Reciba al instante en su Whatsapp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles).

No obstante, aunque estos electrodomésticos pueden generar un bajo consumo, es pertinente tener cuidado con el consumo Stand By, aquel que se define como el "consumo silencioso de sus electrodomésticos aun cuando están apagados", según el portal de Enel Colombia.

¿De qué trata el consumo Stand By?

Así es, se ha conocido que los electrodomésticos como los televisores, los decodificadores, los microondas, las consolas de videojuegos, los computadores, los cargadores, entre otros, son capaces de consumir entre el 5 % y 8 % de energía si están conectados y no están siendo usados, según Enel Colombia.



¿Qué se debe hacer en estos casos?



Es de esperarse que se le olvide desconectar los artefactos; sin embargo, lo ideal es que adquiera una multitoma, con el fin de que pueda conectar y desconectar varios electrodomésticos al mismo tiempo, logrando ahorrar alrededor del 10 % de su consumo de energía.

También puede adquirir el enchufe inteligente, el cual se podrá controlar de forma remota, pudieron ahorrar la misma cantidad de energía que la multitoma.

¿Cuáles electrodomésticos consumen más energía apagados?

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: iStock

- Cargador de celular: según portales especializados, un cargador de un móvil desconectado usa 0.26 voltios. Sin embargo, si se multiplica por las horas, termina siendo un gran gasto de energía.



- Computadores de mesa: estos artefactos, así se encuentren apagados, continúan haciendo uso de la energía, logrando necesitar hasta 2.84 voltios, según el Ministerio de Ambiente de Perú.



- Equipo de sonido: convirtiéndose en uno de los electrodomésticos más usados en los hogares colombianos, es capaz de llegar a gastar alrededor de 8.3 voltios.



- Televisores: claramente, este aparato es uno de los que no puede faltar en casa; no obstante, lo que puede llegar a preocupar es el nivel de consumo que puede generar, dado que un televisor “apagado, pero todavía enchufado, gasta 2.88 voltios. Sin embargo, los LCD consumen 1.13 voltios”, según el Ministerio mencionado anteriormente.

Estos son algunos consejos para ahorrar energía:

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: iStock

Una de las primeras recomendaciones es asegurarse de comprar electrodomésticos de bajo consumo, los cuales están clasificados por las letras A, B y C, asimismo las letras F y G pertenecen a los aparatos de alto uso de energía.



-Procure mantener su nevera en una temperatura no tan fría entre 2 y 6 grados, y lejos de hornos o lavadoras.



-Asegúrese de mantener los filtros de gas cerrados cuando termine de cocinar. Además, use recipientes acordes al tamaño del alimento a preparar y siempre tape la olla para que se cocine más rápido.



-Según Enel, la mejor opción es utilizar la tecnología led porque consumen 25 % menos que un LCD y 40 % menos que los de las pantallas plasma. Así mismo, asegúrese de desconectar los televisores cuando no los esté usando.

Más noticias en EL TIEMPO

(Diezentendidos) IA integrada en electrodomésticos: ¿cómo mejora nuestra vida?

Lavadoras Samsung: conozca los significados de las letras de sus modelos

Hombre se llevó un furgón con 26 electrodomésticos y Policía lo capturó a 10 kilómetros

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS