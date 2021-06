'El lugar de trabajo nunca volverá a ser el mismo': OIT

Para Vinicius Pinheiro, director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, la región enfrenta todavía un panorama laboral incierto ante la persistencia del covid-19.



Para la OIT, ¿cuáles han sido los principales beneficios y afectaciones que dejó la pandemia en los trabajadores de América Latina?



En poco más de un año de pandemia hemos visto desaparecer 26 millones de empleos, 2,7 millones de empresas cerradas, aumento de la pobreza y de las desigualdades. Retrocedimos casi una década en indicadores importantes, como el combate al trabajo infantil, la participación de las mujeres en el mercado laboral y en los avances para reducir los niveles de pobreza.

Vinicius Pinheiro, director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, Foto: OIT Colombia



Enfrentamos un futuro laboral incierto debido a la persistencia de la pandemia en la región. América Latina ha sido, hasta el momento, la más golpeada del planeta en términos socioeconómicos y eso se debe, en especial, a condiciones preexistentes, como los altos niveles de informalidad, baja productividad y sensibles brechas en los sistemas de protección social.



Los beneficios, si podemos hablar de tales, son los aprendizajes que hemos obtenido, lastimosamente a un costo muy elevado. Cuando se declaró la emergencia, fuimos testigos de lo que pasa cuando las personas necesitan trabajar cada día para comer, como suele ocurrir en la informalidad, o cuando viven en lugares donde el confinamiento es imposible. Fuimos testigos de lo que pasa cuando las personas necesitan cobertura de salud, pensiones, enfermedad, desempleo y no las encuentra.



Cualquier iniciativa de reactivación socioeconómica deberá integrar el fortalecimiento de los sistemas de protección social, mejorando la calidad y la cobertura de sus servicios.



Una nueva crisis, que seguro deberemos enfrentar en nuestra generación, nos debe encontrar preparados, por lo que reconstruir una sociedad más inclusiva y con más equidad, se vuelve una obligación.



Si antes de la pandemia persistía un debate sobre la utilidad de las inversiones que debían hacerse para que los lugares de trabajo fuesen seguros y saludables, es muy difícil que en este momento persistan o que alguien se niegue a ser parte del compromiso de cuidarnos unos a otros y asegurar que el regreso a los puestos de trabajo cuente con las condiciones adecuadas para garantizar la salud y el bienestar.



Asimismo, somos más conscientes de los riesgos emergentes, que se han vuelto más evidentes en este momento de la pandemia, especialmente los vinculados con la salud mental y que requieren de un abordaje integral entre los Ministerios de Trabajo y de Salud, por mencionar los más importantes.



En su criterio, ¿qué obstáculos o barreras enfrentan en este momento los trabajadores para retornar presencialmente a las oficinas?



Sin duda, el 2021 es el año de la reactivación económica de nuestra región, pero en donde aún persiste el reto de proteger los empleos en las empresas de los sectores más afectados por la crisis, que emplean a un importante número de jóvenes y mujeres, quienes han resultado los más afectados por el desempleo y por la poca o nula cobertura de los sistemas de protección social.



En ese contexto, la OIT defiende medidas ambiciosas para una recuperación económica centrada en el empleo y en las personas. Medidas que no están exentas de obstáculos, pero que consideramos ofrecen una vía para reconstruir mejores sociedades luego de la crisis.



Estas medidas deberían incluir, en primer lugar, el fortalecimiento de los sistemas de seguridad y salud. El lugar del trabajo nunca volverá a ser el mismo y la implementación de mecanismos adecuados para proteger, prevenir y mitigar riesgos ocupacionales, es clave para la reactivación económica segura y saludable.



Se deben incluir los riesgos emergentes en los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, así como avanzar en la adopción de medidas que puedan ser aplicadas de manera sencilla e inmediata.



Las autoridades de trabajo, las organizaciones de empleadores y trabajadores, la academia y la comunidad científica tienen ante sí un reto sin precedentes, pero también la oportunidad de construir una cultura de prevención de los riesgos en el trabajo, mejorando y adecuando los sistemas de gestión a este nuevo contexto y enfrentando los riesgos emergentes de manera inmediata.



En segundo lugar, es fundamental adaptar y ampliar la protección social. Las prestaciones sociales y auxilios han sido la primera línea de defensa para los que perdieron sus ingresos y han sido un importante motor para estimular la actividad económica.



Los países de la región deben poder avanzar en un diálogo social que permita la creación y fortalecimiento de mecanismos de protección, pensando en las futuras crisis que tengamos que enfrentar, tales como el seguro de desempleo para los trabajadores formales o la asignación de una renta básica, en el caso de los informales. Estos sistemas no pueden dejar de lado a grupos de población especialmente vulnerables, como la población migrante, la cual tiene un peso cada vez más importantes en nuestros mercados de trabajo.



En tercer lugar, hay que avanzar en la formalización laboral, brindar apoyo a empresas, incrementar la inversión en políticas de desarrollo productivo y en el desarrollo de competencias para una transición digital justa e inclusiva.



La informalidad laboral agravó la situación de miles de trabajadores y de muchas empresas, que no pudieron tener acceso a beneficios económicos implementados por los gobiernos. Los empleos temporales, a tiempo parcial, o desprotegidos en condiciones de informalidad, como los que suelen tener los jóvenes y las mujeres, han sido los más afectados por el deterioro de la economía y se han visto agravados debido a la carencia o debilidad de los sistemas de protección social.



Esta situación plantea el desafío de diseñar estrategias efectivas para facilitar la inserción de los jóvenes y mujeres en los mercados laborales, en condiciones de formalidad, reconociendo plenamente sus derechos laborales.



La falta de oportunidades de trabajo decente causa desaliento y frustración entre los jóvenes de la región, lo cual incluso puede repercutir sobre la gobernabilidad y afectar el desarrollo social de los países. Responder de manera inmediata, construyendo soluciones a través del diálogo social, se vuelve la obligación más inmediata para el gobierno y las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Para lograrlo, cuentan con el apoyo técnico de la OIT en todo momento.



Se oyen quejas constantes de trabajadores en torno a la precarización de contratos, salarios y condiciones laborales, al amparo de la excepcional situación impuesta por la pandemia. ¿Hubo vulneración de derechos laborales durante la pandemia?



Como se afirma en la Declaración del Centenario de la OIT (2019), "los países deben redoblar sus esfuerzos para contar con instituciones del trabajo fortalecidas a fin de ofrecer una protección adecuada a todos los trabajadores, compromiso que se vuelve especialmente relevante en este contexto".



La pandemia no puede ser una excusa para sacrificar derechos laborales. Como lo mencionó el Director General de la OIT, Guy Ryder, "el mundo del trabajo ya ha sacrificado mucho y nuestros valores de justicia social y los derechos fundamentales en el trabajo deben ser los pilares sobre los cuales avanzar en la construcción de un futuro mejor".



La mejor manera de recorrer ese camino es juntos, con una estrategia de reconstrucción y reactivación del tejido social y económico, acordada a través del diálogo social tripartito. El gobierno, empleadores y trabajadores tienen la corresponsabilidad de llevar adelante la reactivación económica de nuestra región, con trabajo decente, con más inclusión y con un desarrollo sostenible que no deje a nadie atrás.

