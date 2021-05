Mujer fue despedida porque no le quedó el uniforme

Lo que empezó como una esperanza por haber conseguido un nuevo trabajo terminó empañado de tristeza y desolación. Alba Nevado, una mujer madrileña, había sido contratada por una firma internacional de azafatas que le entregó sus uniformes única talla para las jornadas laborales, pero estos no le quedaron y la empresa decidió despedirla por su apariencia física.



Una vez ocurrieron los hechos, la mujer hizo la denuncia a través de su cuenta de Instagram donde dijo: "Me dieron un uniforme de talla única. Cuando llegué a casa me lo probé y evidentemente no estaba bien. Conté ese problema a mis jefes, me dijeron que pasara por la mañana, que me podían dar otra talla".

No obstante, después de que no encontraron una talla para ella, desde la empresa le indicaron que debía retornar a su hogar porque no podía trabajar sin uniforme. La mujer denunció los hechos como un acto discriminatorio por su apariencia física.



"Yo no quiero que me traten como si fuera un problema para trabajar por mi imagen en un puesto que sé que soy lo suficiente valida para estar, pero como no encajo dentro del canon de belleza que al día de hoy conocemos, pues no tienen una talla para mí", dijo.



Alba explicó que no había tenido este tipo de situaciones en otros lugares y su personalidad no es de contar historias a través de redes sociales, pero se atrevió a hacerlo para que no le pase a otras personas.



Su relato se volvió viral y recibió muchos comentarios de apoyo, tanto así que publicó un segundo vídeo donde, además de agradecer por el consuelo, también dijo que había recibido historias de otras personas que habían vivido situaciones similares.

Después de hacer público su testimonio, la empresa se contactó con ella, y le ofrecieron disculpas. Le indicó que por situaciones económicas relacionadas con la pandemia no habían hecho uniformes suficientes, por lo que eso habría ocasionado que no tuvieran de su talla.



"Se me da la opción de trabajar con un uniforme y en otro puesto para así cumplir con el protocolo. Yo, con el ánimo que tengo ahora, y después de este momento, he dicho que no me siento motivada, ni con la suficiente empatía como para atender un público, que no tiene la culpa de nada, para hacer rentable y eficiente para ellos como empresa", contó.

La empresa relacionada al caso le pidió a Alba que eliminara el primer vídeo que había publicado. Ante esta solicitud, la mujer expresó que aceptaba el perdón, pero dejaba sus publicaciones debido a los mensajes de apoyo y a las otras historias que se han contado allí.



Best Way emitió un comunicado en el que explicó que Alba había pasado las pruebas de selección, que un día antes del evento se le dieron uniformes a más de 100 personas para que se los probaran antes de ir a casa, pero que ella había asegurado que no lo hacía por falta de tiempo.

