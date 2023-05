Las motos 'adventure', también conocidas como motos trail, BigTrail o de doble propósito, son modelos muy particulares que ofrecen funciones perfectas para los conductores más aventureros.

(Lea también: Motos aventureras para todos los días y para todos los gustos, en el Salón del Automóvil).

La característica principal de estas es su versatilidad, aspecto que más destaca en todos los modelos. Además, se consideran perfectas para las personas que quieren usar este vehículo tanto para su día a día como para las excursiones o las carreras en terrenos más inestables.

De acuerdo con el portal web 'Menorca al Día', actualmente existen modelos de estas motos orientados a diferentes conductores, como las off road o las on road. No obstante, todas ellas siguen siendo aptas para ir de viaje por diferentes zonas o simplemente para acudir al trabajo cada día.

Características de las motos aventureras

Como se ha mencionado anteriormente, además de su versatilidad, tienen otras características muy particulares que las definen frente a otras alternativas.

Facebook Twitter Linkedin

En la actualidad y gracias a esta extraordinaria evolución, es posible conseguir modelos excelentes de este tipo de motocicletas y de la mano de las mejores marcas. Foto: iStock

1. Su uso

Las motos Adventure se consideran perfectas para todo tipo de conductores, tanto para aquellos que buscan una moto más ligera con la que puedan realizar viajes ocasionales como para los más aventureros y que están buscando una moto perfecta para las salidas por terrenos de tierra.

Dicho lo anterior, las motos doble propósito son ideales para los motoristas que no quieren conformarse con una moto solo de carretera y que prefieren combinar en una misma las características de una motocicleta versátil y todoterreno.

(Siga leyendo: ¿Cuáles son los mejores guantes para moto: TPU o silicona?).

2. Su equipamiento

Estas motocicletas cuentan con diversidad de equipamiento específico para ellas. Es notorio el diseño de maletas y todo tipo de soluciones para llevar el equipaje, pues son modelos que permiten hacer viajes largos o excursiones con ellos.

El equipamiento de serie puede ser muy dispar según el modelo, pero existen cantidad de complementos que se pueden adquirir e integrar aunque no vengan con el propio vehículo de fábrica.

Facebook Twitter Linkedin

Las motos Adventure cuentan con acelerador electrónico, velocidad crucero y otros equipamientos similares. Foto: iStock

3. La electrónica en las motos Adventure

La electrónica es en la actualidad una de las características más diferenciales de este tipo de motocicletas, debido a que sus avances son notorios y a menudo sirven de inspiración para crear nuevas cualidades en otros modelos.

Por otro lado, destacan los sistemas ABS que permiten desconectar las ruedas dependiendo de la inclinación y un control de tracción especial para conducir en todo tipo de condiciones meteorológicas.

(De interés: Moto a gasolina vs. eléctrica: ¿Cuál se adapta mejor a sus necesidades?).

4. Las ruedas

Según el uso de cada modelo de moto Adventure, hay diferentes tipos de ruedas. Sin embargo, las más genuinas son las mixtas: aquellas que sirven para todo tipo de terrenos.

Dichas ruedas, destacan por no tener tacos tan marcados como aquellos que son de uso únicamente exterior, de esa forma, facilitan la conducción en los terrenos que son de asfalto.

Por todo esto, tales características permite ver este tipo de moto Adventure como una de las más completas y adecuada para los viajeros que quieren una motocicleta con la que puede realizar todo tipo de trayectos.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Motos: ¿Qué significa la certificación DOT de los cascos en Colombia?

Motos: ¿Cómo diferenciar qué tipo de transmisión tiene su motocicleta?

Moto: técnicas importantes para conducir de manera segura