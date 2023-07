Con el fin de disminuir la contaminación que causa al medioambiente y contribuir al compromiso de ser más conscientes, la industria de la moda no ha cesado en la búsqueda de alternativas que ayuden a mitigar sus impactos negativos.



Una de las iniciativas que se suman a dicho objetivo es la moda circular, que, como explica María Pascua, especialista en tendencias para la empresa WGSN, no es lo mismo que moda sostenible, pero sí están fuertemente relacionadas.



"La moda circular hace parte de las propuestas sostenibles que tiene actualmente la industria de la moda. Es un modelo de negocio que ha sido adoptado recientemente. Consiste en buscar eliminar los residuos generados por algunos productores de la industria o la prenda misma después del uso original por parte del consumidor, al redefinir el propósito de esa prenda o residuo".



La experta consultada por EL TIEMPO destaca que lo interesante de este tipo de modelo es que propone que no sea el consumidor el encargado en la totalidad de las prendas que ya no quiere, sino que trabaja junto con marcas, empresas y entidades (pueden ser gubernamentales u ONG) para devolver la prenda al proceso productivo.



"En los últimos 10 años hemos venido rastreando cómo ha evolucionado la sostenibilidad en la industria de la moda, y la circularidad definitivamente hace parte de las áreas con mayor desarrollo y proyección, especialmente junto con el suprarreciclaje. Al unir estas dos propuestas, además de redefinir el propósito de una prenda en desuso, se ha llegado a propuestas e innovaciones en desarrollo de productos donde se recuperan las fibras para así poder producir textiles, materiales y prendas totalmente recuperados".

Así va Colombia



Este modelo de negocio ha despegado en el país, principalmente con la venta de ropa usada. Según el laboratorio de Conocimiento de Inexmoda en alianza con Raddar y Sectorial, el mercado de ropa de segunda mano se ha fortalecido por el consumo digital, registrando ventas en Bogotá, hasta de un 32 por ciento; en Medellín, del 7 por ciento; en Cali, del 6 por ciento, y en Barranquilla, del 3 por ciento.



Un caso que ha sido notorio es el del e-commerce de moda circular Closeando, cuyo propósito es impactar positivamente el medioambiente a través de alargar la vida de las prendas, basándose en tres pilares: el ambiental, el social y el económico.



“Para Closeando, la moda circular es darles una segunda vida a esas prendas ya confeccionadas y así alargar su vida útil. Todo lo que nosotros hacemos está enmarcado en esto, porque nuestro propósito es llegar a más colombianos para que puedan darle más vida a su ropa y, a su vez, comprar ropa a la moda sin afectar mucho su bolsillo. Es decirles a todas las personas que pueden circular su clóset a precios accesibles y darles vida a esas prendas que están en su armario y no se las han puesto”, comenta Edwin Alvarado, cofundador.



Otra iniciativa que vale la pena destacar es el primer mercado de moda circular de Inexmoda y el Sistema Coca-Cola, que tendrá lugar en la próxima edición de Colombiamoda, del 25 al 27 de julio, en Medellín. Este espacio buscará visibilizar cómo las segundas oportunidades en la moda configuran la transformación de la industria, principalmente en los segmentos casual, deportivo, calzado, urbano y descanso.



“Sabemos el valor de las segundas oportunidades, no solo en la industria de bebidas, sino en otras tan importantes como la de la moda. En el 2021 apoyamos el proyecto Historias Hechas a Mano, del diseñador Juan Pablo Socarrás, y este año no nos quedamos atrás. Nos unimos a 11 emprendedores/as que comparten nuestra pasión por marcar la diferencia a través de la moda consciente, en el primer mercado de moda circular de Colombiamoda+Colombiatex 2023”, afirmó Daniel Suárez, director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad para Coca-Cola Zona Centro.



Los asistentes encontrarán las propuestas de once marcas o plataformas que apuestan por este sistema: Paréntesis Diseño, Salvárea, Sientochenta, Bee Surreal, Closeando, Limpia tu Clóset, New for You, Pura, Religare, Sneaker Remaker y Policía Nacional.



"Participar en el mercado de moda circular le da sentido a nuestro propósito y nos motiva a seguir creando moda de la forma en que lo hacemos; con mejores materiales, procesos de producción más conscientes, diseñando para que las prendas tengan mayor durabilidad y trabajando siempre de la mano con nuestros colaboradores y soñadores detrás de cada prenda, que directamente se verán beneficiados con nuestro crecimiento", comentan Mariantonia Ramírez y Silvana Mejía, creadoras de Sientochenta.



CAMILA VILLAMIL NAVARRO - PARA EL TIEMPO

