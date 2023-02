Es muy probable que en los últimos años haya escuchado el término poliamor, el cual significa que una persona puede relacionarse emocionalmente con más de una al mismo tiempo, sin que eso afecte la conexión que existe con cada una de ellas.

Actualmente, es muy común que se hable de relaciones abiertas y de hecho un estudio publicado en 2016 por el ‘Journal of Sex and Marital Therapy’ reveló que cada cinco adultos ha practicado el poliamor en algún momento de su vida.



Sin embargo, todavía existen varias preguntas sobre este tema, pues la mayoría piensa que este solo se trata de tener relaciones sexuales con otras personas en tríos u orgías. Sin embargo, la socióloga y portavoz de JOYclub España, una plataforma que pone en contacto a personas que buscan relaciones liberales, Cecilia Bizzoto le comentó a ‘MagasIN’ que estas van mucho más allá.



“Yo diría que ese es un gran mito, la creencia de que el poliamor son orgías, hacer tríos… También que las personas poliamorosas son menos comprometidas. La realidad es que el poliamor es un esfuerzo emocional muy grande. Así como cuando amas a una sola persona dejas todo tu corazón y toda tu vida en ella y te pueden hacer daño, porque es la realidad del amor, te puede pasar también en el poliamor", aseguró.



También, explicó que esta debería ser entendida como una orientación relacional en la que las personas no pueden ser exclusivas, sexual o afectivamente. En cambio, el tener relaciones sexuales con varias personas puede llamarse relación abierta, pues ambas partes saben que pueden tener sexo con otros, o soltería.



Además, las relaciones poliamorosas implican involucrarse con varias personas mucho más allá de sexo. Esto “requiere un gran trabajo emocional”, sostiene Bizzoto, pues se debe cuidar, mimar, preocuparse por las demás personas, estar presentes y ofrecer tiempo de calidad.

Las relaciones poliamorosas implican involucrarse con varias personas mucho más allá de sexo. Foto: iStock

Mitos del poliamor



De estas relaciones se pueden escuchar varios mitos, sin embargo, los más frecuentes según Cecilia Bizzoto son:

· Las personas poliamorosas no son celosas o no tienen inseguridades. Esto es mentira, la única diferencia que hay con las parejas monógamas es que los celos deben trabajarse en solitario y en la relación.



· Las personas poliamorosas lo son de por vida. Esta va en cada persona pues dependiendo del momento en el que se encuentren en su vida, pueden ‘necesitar’ una relación con un mayor o un menor grado de exclusividad.



· No hay límites en el poliamor. "Sí hay pactos de fidelidad, aunque no sean de exclusividad sexual. Hay límites y muchas veces es necesario poner en práctica unas normas para protegernos", comentó Bizzoto.



· ¿El poliamoroso nace o se hace? Bizzoto le comentó al medio ‘Vozpopuli’ que es una mezcla de ambas cosas, “Considero que, aunque el trabajo está ahí y es fundamental, debes elegirlo cuando hay algo dentro de ti que te lo pide”, afirmó.



· ¿Tienen ‘ventajas’ estas relaciones? Para la socióloga una de las mayores ventajas que tiene es la honestidad que implica tener estas relaciones, pues no es sólo más justa con el otro, sino con uno mismo. Asimismo, recalcó que esta también se puede tener en la monogamia.



· Nunca tienen inconvenientes. Uno de los mayores inconvenientes es que si se gestiona mal puede hacer mucho daño. Para esto es necesario una buena comunicación.



· No tienen dificultades. Uno de los retos más grandes que hay en esta relación es la gestión del tiempo, ya que todos los implicados merecen tiempo de calidad.

