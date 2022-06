Vivimos tiempos convulsos después del golpe de una pandemia, conflictos geopolíticos y escenarios de alarma con respecto al cambio climático.



Las generaciones de los millennials y la 'gen Z' no son ajenos a ello. Por el contrario, muchos de estos temas son sus principales preocupaciones.



De acuerdo con los resultados de la Encuesta Millennial y Gen Z 2022 de la firma Deloitte, estas generaciones están luchando con preocupaciones financieras, mientras intentan invertir en opciones ambientalmente sostenibles.



Luchan por trabajos más flexibles y se esfuerzan por impulsar un cambio social desde sus posiciones en empresas o en la comunidad.



(Lea también: Alzhéimer canino, el mal que afecta la agudeza mental de los perros).

En su undécima edición anual, la encuesta de Deloitte se conectó con personas de todo el mundo para medir sus opiniones sobre el trabajo y el mundo que les rodea.



Con la encuesta, realizada entre noviembre de 2021 enero de 2022, descubrieron que estas generaciones están profundamente preocupadas por el estado del mundo y luchan por conciliar su deseo de cambio con las exigencias y limitaciones de la vida cotidiana.



Se enfrentan a la ansiedad financiera y se sienten agotados, pero muchos están aceptando un segundo empleo, al mismo tiempo que presionan para conseguir un trabajo más útil y flexible.



Además, han inspirado a las organizaciones para que tomen medidas en materia de

de la salud mental en el lugar de trabajo, y se comprometan con acciones en favor del medioambiente.



(Le puede interesar: Moda y metaverso: una relación que se está fortaleciendo).



A medida que ocupan posiciones de poder, se preocupan por mantener estos estandartes para crear el mundo en el que quieren vivir.



De acuerdo con las 23.220 respuestas, son cuatro ejes sobre los cuales estos adultos jóvenes sienten intranquilidad:

Luchar con el costo de vida y la ansiedad financiera

Los 'gen Z' (29%) y los millennials (36%) eligieron el costo de la vida, por ejemplo, vivienda, transporte, facturas, etc., como su mayor preocupación.



Cabe destacar, que el 12% de la generación Z y el 11% de los millennials seleccionaron la inestabilidad política, la guerra y los conflictos entre países como su mayor preocupación, esto antes de la invasión de Rusia a Ucrania.



Según el informe, la preocupación por el coste de la vida puede ser un síntoma de los tiempos que corren, dados los altos niveles de inflación, pero también habla de cuestiones que estas generaciones han estado expresando por años, como que no se sienten financieramente seguros personalmente.



Casi la mitad de la generación Z (46%) y de los millennials (47%) viven al día y les preocupa no poder cubrir sus gastos. En esa misma línea, más de una cuarta parte de la Generación Z (26%) y de los millennials (31%) no confían en poder jubilarse cómodamente.(También: Confirman funcionamiento de satélite surcoreano lanzado con nuevo cohete).

Reevalúar las dinámicas laborales y 'La gran renuncia'

Facebook Twitter Linkedin

Jornadas de trabajo flexibles, una de sus prioridades Foto: Istock

La Gran Renuncia, un fenómeno que se ha registrado después de la pandemia en el que las personas abandonan su trabajo, puede continuar durante algún tiempo.



Aunque la fidelidad al trabajo ha aumentado con respecto al año pasado, cuatro de cada diez jóvenes de la Generación Z y casi una cuarta parte de los millennials querrían dejar su trabajo en un plazo de dos años, y aproximadamente un tercio lo haría sin tener otro empleo, lo que indica altos niveles de insatisfacción.



Pero las empresas pueden aprender de este periodo e implementar cambios en el lugar de trabajo que ayuden a atraer y retener el talento.



(Vea más: Índigo, Mar: tendencia de nombres sin género para que hijos puedan decidir)



El salario es la razón número uno por la que la Generación Z y los millennials dejaron un puesto de trabajo en los últimos dos años. Sin embargo, el buen equilibrio entre la vida laboral y personal y las oportunidades de aprendizaje/desarrollo fueron las principales prioridades a la hora de elegir un empleador.



También hay una clara demanda de trabajo más flexible: actualmente el 49% de la generación del 50 y el 45% de los millennials trabajan a distancia al menos una parte del tiempo.



Un aspecto a tener en cuenta por parte de los empleadores.

Abogar por el cambio climático

Proteger el medioambiente es una de sus prioridades. La mayoría de la generación y los millennials (90%) están haciendo al menos algún esfuerzo para reducir su propio impacto en el medio ambiente.



En ese sentido, exigen más a empresas y empleadores. Solo el 18% de la generación Z y el 16% de los millennials creen que sus empresas están comprometidos con la lucha contra el cambio climático.



(Lea: Extraterrestres: astrofísico dice que podrían habitar en estrellas enanas).



Por eso, quieren que se tome acción y se implementen políticas como eliminar los plásticos de un solo uso.

Abordar la crisis de salud mental en el lugar de trabajo

A veces me preocupo por la salud mental de mi generación, pero también creo que la gente de mi edad está haciendo algo que no se hacía antes y es buscar terapia FACEBOOK

TWITTER

La generación del siglo XXI se siente estresada y ansiosa con regularidad. Casi la mitad dice que se siente estresada todo o casi todo el tiempo.



Los niveles de estrés de los millennials son también altos, pero han disminuido ligeramente con respecto al año pasado.



El agotamiento es muy alto entre ambas generaciones: el 46% de los jóvenes y el 45% de los millennials se sienten quemados por la intensidad y las exigencias de su entorno laboral.



(Siga viendo: ¿Cuáles son los mejores destinos en Colombia para viajar con niños).



El 44% de los 'gen Z' y el 43% de los millennials dicen que muchas personas han abandonado recientemente su organización debido a la presión de la carga de trabajo.



Pero, afirman que los empleadores parecen estar haciendo progresos cuando se trata de priorizar la salud mental y el bienestar en el lugar de trabajo.



"A veces me preocupo por la salud mental de mi generación, pero también creo que la gente de mi edad está haciendo algo que no se hacía antes y es buscar terapia y ser honestos con nosotros mismos y nuestros seres queridos", dijo Natalia, una estadounidense de 21 años que participó en el estudio.

Más noticias en Vida

- El papa Francisco fue acompañado por tres niños ucranianos en su papamóvil

- Así es Jantar Mantar, el observatorio astronómico de hace 300 años

- Expertos piden a la ONU empoderar a los pueblos indígenas en biodiversidad