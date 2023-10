'Mi tarea es conectar almas para que encuentren la paz', Noelia Pace, vidente argentina

Tiene 43 años y la habilidad de sentir, ver y escuchar a quienes han partido del plano terrenal, además de anunciar hechos futuros. No le molesta que la llamen bruja porque se considera una bruja de las buenas, y desde los seis años, sin saberlo, empezó a hablar con muertos.



El primero fue un hermano de su abuela, que murió antes de que Noelia naciera, pero ella lo veía y lo sentía vivo, además de escucharlo. Él y un séquito de fallecidos fueron la razón por la que durante mucho tiempo durmió con la luz encendida para espantarlos, pero de nada le sirvió.

Sus dones los mantuvo ocultos porque se avergonzaba de tenerlos y solo hasta los 34 años, por advertencia de su maestra espiritual, decidió revelarle al mundo sus habilidades como médium y vidente. Y lo hizo, asegura, porque ya su cuerpo no podía reprimir todo lo que veía, escuchaba y sentía; estuvo al borde del colapso, “una trombosis neurológica mínima” puso en riesgo su vida. Este fue su punto de quiebre.

Sus padres aceptaron y cultivaron sus habilidades. Su mamá la ayudó mucho en el proceso de reconocerlas y la entendía, sin embargo, le buscó ayuda médica y psicológica desde niña. “El médico le dijo ‘es lo que es, no hay nada físico, no hay nada malo que esté manifestando y que por eso diga lo que dice’”, recuerda esta argentina con ancestros italianos que le replicó el doctor a su progenitora. Y a nivel psicológico “también tuve la suerte de contar con un sol de persona, una psicóloga que me dijo: ‘Reconocé lo que sos, ámate como sos, y no te cuestiones’. Eso me ayudó mucho”.

Sus padres aceptaron y cultivaron sus habilidades. Su mamá la ayudó mucho en el proceso de reconocerlas. Foto: Noelia Pace

Noelia, casada y madre de dos adolescentes es la médium consultada por artistas, deportistas de alto nivel y políticos en Argentina. En su país la recuerdan, entre otras, porque vaticinó en radio Red y en el informativo A24 que la selección albiceleste, en cabeza de Leo Messi, ganaría el Mundial de Fútbol Qatar 2022. “La FIFA para calmar esa explosión de emociones previas a la gran final bloqueó el video en que lo mencionaba”, confiesa entre risas.

Tiene un exitoso programa radial, MédiumNoche, que recibió el Premio Martin Fierro Federal 2023, otorgado por la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión de su país en reconocimiento a su labor social. A ella le gusta ayudar. Su interés por sanar las heridas físicas y emocionales de quienes no pudieron despedirse de sus seres queridos, fallecidos durante la cuarentena por el covid-19, la llevó a crear encuentros de mediumnidad en importantes salas de teatro en Argentina, Uruguay, Paraguay, Estados Unidos y en los próximos días en Colombia.

Estos encuentros colectivos, pero íntimos, no son un show teatral ni una conferencia, asegura con la serenidad que la caracteriza, sino una “experiencia extrasensorial” para que la gente le pierda el miedo a la muerte, aprenda a gestionar sus duelos y comprenda que la ‘conexión’ con sus seres queridos fallecidos nunca se pierde.

Desde su casa en Mar del Plata, Argentina, Noelia le cuenta a EL TIEMPO más sobre su labor en la búsqueda de personas desaparecidas y en el esclarecimiento de muertes en extrañas circunstancias, algunas convertidas en tristes sucesos mediáticos como el caso del presunto feminicidio de Cecilia Strzyzowski:

Noelia, ¿qué pasó con esta joven argentina?

​

El 2 de junio pasado, esta chica, de la provincia del Chaco, desaparece. La única persona con la que se la vio por última vez es su pareja (César Sena), pero no tenían ningún rastro. La familia de ella se contactó conmigo y lo que les digo es que Cecilia nunca salió del lugar donde entró y empiezo a darles información. Yo solamente transmito y ellos van recabando y van cotejando que lo dicho está pasando: los horarios, si entró, salió, con cuantas personas estaba, qué pasó, quién le tomó la mano… porque lo que hacen las personas desaparecidas es que se incorporan y automáticamente yo vivo la experiencia tal cual, en un nivel mucho más elevado.

Facebook Twitter Linkedin

“Mi marido es retirado de la fuerza de seguridad y ha puesto su retiro a disposición de que yo pueda hacer lo que amo, trabajar como médium y vidente". Foto: Noelia Pace

¿En estos casos, usa su habilidad como vidente?

​

Trabajo de las dos maneras, primero en trance con desprendimiento y videncia. Desprendimiento significa que mi materia queda acá y desprendo mi espíritu y empiezo a recorrer el espacio. Normalmente, lo que yo les pregunto (a los familiares) es la última ubicación donde esa persona estuvo o se la vio viva. Cuando me buscan por estos casos suelen traer las pertenencias usadas solo por esa persona para que no tengan una carga energética externa. Entonces rastrea mi espíritu, como rastrea un perro, luego veo y transmito. Ahora, si en medio de esa transmisión detecto que la persona está muerta, ahí sí entra a jugar la mediumnidad porque es donde el alma se comunica conmigo.

Y ¿qué avances hay en este caso?

​

Viva no aparece, pero los restos tampoco. Lo peor del caso es que no hablan con claridad los acusados (su pareja, los padres de él y empleados de esa familia), intentan turbar toda la información y es desesperante para su madre ni siquiera saber qué hicieron con el cuerpo. Transmito la información, dónde muere, dónde marca la situación, quiénes estaban en el lugar. A ella (la mamá) primero le decían que solo había una persona, yo le digo que ‘no’ había más, y le doy detalles de cómo estaba el lugar, cómo y dónde la habían puesto, qué hicieron con el cuerpo después, cómo se movilizan. Ellos van acreditando, pero hay una realidad, el principal acusado no habla y la justicia no es que no tenga los medios, acá hay un problema político y no avanza.

Noelia, ¿usted también ha ayudado a resolver casos en Colombia?



Sí, me llamaron para la búsqueda de un soldado. Esto sucedió durante la cuarentena por la pandemia y gracias al universo lo encontraron; estaba vivito y coleando, simplemente se había escapado (risas), pero nos tuvo en vela varios días.

Facebook Twitter Linkedin

"El ser humano es espiritual y es necesario que reconozca el dolor y lo viva". Foto: Noelia Pace

Y ¿cómo fue ese proceso?

​

A mí me contacta un jefe del Ejército muy asustado, fue gracioso en alguno punto porque me dijo ‘jamás imaginé que iba a recurrir a una médium para esto’. Ya no sabían por donde más buscar. Y el chiquito se fue porque no quería estar; fueron 48 horas, pero lo encontraron vivo, que es lo importante.

¿Por qué, a pesar de ser muy consultada en su país, se lamenta de que su trabajo no sea del todo valorado?



En Argentina lamentablemente el trabajo de otros genera alrededor de esto un chanterío (engaño) y los familiares (de personas perdidas o muertas), abogados o algún fiscal terminan recurriendo de forma privada. No hay resguardo para los médiums como sucede en Estados Unidos, que es maravilloso trabajar porque te dan respaldo, tienen una apertura en estos temas, que no lo tienen otros países. Cuando te contratan, te resguardan, estás protegido a nivel mediático y de seguridad.

Su programa radial MédiumNoche fue galardonado por el servicio social que presta en Argentina. Cuéntenos una historia especial que recuerde de estos seis años al aire…



Hay historias de mucha risa porque llaman personas a preguntar si el novio va a volver o si se van a casar. Pero también han pasado noches de mediumnidad absoluta, donde solamente conecto. Una de las más especiales fue con una oyente que no sabía de su madre biológica desaparecida durante la dictadura en Argentina. A través de una información que le doy se da cuenta de que estaba buscando mal porque le decían que había muerto en un centro de detención y yo le marco que buscara en otro.

Y ¿pudo encontrarla?

​

Al menos pudo saber que su mamá estuvo ahí y tener la paz de conocer dónde la había parido, o sea, esta mujer nace en cautiverio y es dada, pero desconocía qué había pasado con los restos de su madre. Ahora sí lo sabe, ‘tengo un lugar a donde ir’, me dijo. Es que el ser humano necesita esa referencia de donde falleció su ser querido o donde están sus restos para sobrellevar su duelo.

Noelia, ¿por qué dice que la mediumnidad sana?

​

Porque el alma muchas veces deja este plano sin poder resolver ni tener claridad en lo que le pasaba, sin poder decir qué estaba sintiendo en el último momento de su vida o sin aclarar situaciones familiares. Y muchas veces quien se queda en este plano también se queda con ideas erróneas, con el dolor que después traspasa lo energético y lo emocional y empieza a afectarle en lo físico.

Usted aclara que su gira de encuentros con el público no son un espectáculo teatral…

​

Cuando abrí esta propuesta en salas de teatro en plena pandemia, dije: ‘necesito que sane el que perdió a un ser querido y no lo pudo ver ni despedirse por la pandemia, y también necesito ayudar a esa alma que tuvo que desprenderse de su cuerpo físico sin estar rodeada de sus seres queridos’. La mediumnidad sana porque la gente que acude a estos encuentros me dice ‘me voy en paz’, ‘me voy sabiendo que (él o ella) está conmigo y me puedo conectar’, ‘me voy sabiendo que escuchó esa última palabra que le dije’.

Y ¿por qué se van con esa certeza?

​

Yo suelo transmitirles esa última palabra que le dijeron al oído, cómo fue ese último beso o cómo se agarraron la mano. La gente me pregunta que cómo lo sé, y les respondo: ‘Son ellos, no yo. Yo solamente lo pongo en palabras’.

¿Qué les diría a quienes no creen en la mediumnidad ni en la capacidad de ver el futuro?

​

El incrédulo en realidad se preserva del dolor, no quiere atravesar esa experiencia porque ya le duele, entonces no quiere más. A mí me apasiona cuando hay incrédulos en mis encuentros porque terminan llorando mucho y son los más creyentes. Cuando me los reencuentro en otra sesión les pregunto ‘y ¿luego no eran ustedes los que no creían?’, ellos solo me dicen ‘no, bueno, eh, esta vez traje a mis amigos, a mi familia…’.

¿Esa facultad de ver más allá de lo evidente le ha servido para tomar mejores decisiones en su vida?

​

Cuando conocí a mi primer esposo, al padre de mi hijo mayor, mucha gente estaba en contra de esa relación. Su mamá fue la primera que me dijo ‘te va a arruinar la vida’, y yo le respondí que no estaba ahí solamente por él, sino que iba a acompañar algo; no sabía qué era. A los meses, enferma la hermana de mi pareja y quien la acompañó en ese proceso fui yo. Lo más lindo es que yo tendría a Gianluca, mi hijo y, tal como era sabido, después cada uno se fue por su lado.

Noelia, ¿ha podido ver el momento de su muerte?

​

Sí. Lo sé en términos estimados de tiempo, de edad, así que me faltan unos cuarenta y pico de años más. Y con respecto a la forma, ahí es más lo que deseo que lo que pueda pasar, sé que será rodeada de mis seres queridos.

¿Una consulta con usted es costosa?



Tiene un valor de 35 mil pesos en Argentina (algo así como 425.0000 pesos colombianos). Yo siempre digo que obviamente es costosa; cuando me dicen ‘eso es mucho’, les respondo es mi energía la que pongo.

Y ¿cuánto cobra por ayudar a buscar personas desaparecidas…?

​

Si hay algo por lo que no cobro es por la búsqueda de personas o cuando me necesitan para ayudar a alguien que esté mal de salud. Me llaman para darle más información al médico en caso de que no estén viendo algo que les pueda servir o para que los ayude de alguna manera a nivel energético.

Usted asegura que todos hemos tenido al menos una experiencia mediúmnica…

​

Cuando vos recibes información la podés sentir de muchas maneras: a través de sueños, de olores, de escalofríos como sentir la presencia de alguien. Hay que agudizar el oído porque entre toda esa información puede estar pasando que, por ejemplo, mientras nosotras estamos en comunicación alguien diga algo, al menos una palabra, y eso determina un mensaje.

¿Qué les diría a quienes tienen esas habilidades y prefieren desconocerlas?

​

Que se atrevan, que no se limiten, para algo las tienen y hay que usarlas. Si no te da para decirle a otra persona lo que ves y que la involucra a ella, al menos escríbelo, de esa manera lo liberas para no recargarte.

Lo que menos le gusta de su trabajo…

​

Hay algo que me da mucha angustia, cada vez me llegan más casos de criaturas perdidas o asesinadas. Cuando trabajo con esas madres que tienen esa eternidad tan dolorosa de no contar con la veracidad de lo que pasó y les debo decir cómo murió su hijo, es algo que como mamá no quisiera transmitir.

¿Por qué le interesa enseñar a abordar la espiritualidad en el proceso de duelo?

​

El ser humano es espiritual y es necesario que reconozca el dolor y lo viva porque si se estanca en alguna de las etapas del duelo muchas veces puede generar enfermedades físicas, bloqueos emocionales y no entender por qué no puede ser feliz o estar en paz.

Alguna recomendación para quienes asistan a sus presentaciones en Colombia…



Que apunten muy bien lo que quieran preguntar, no solo de duelo, y permítanse este encuentro para hablar de la muerte y de cualquier tipo de dolor que estén transitando como un divorcio o que te echen de un trabajo. El ser humano cree que estas pérdidas pasan y ya, tengo que seguir, pero debe detenerse y reflexionar que le trajo eso, qué le hizo sentir, qué sano y qué no, para qué ocurrió. Ante cualquier cosa que se quiebre, se rompa o se termine, se debe aprender a reconocer el dolor que nos produce para llegar a la aceptación.

‘Mediumnidad, una experiencia única’

Noelia Pace es la médium pionera en llevar experiencias sensoriales vitales a una sala de teatro. El público asistirá a una sesión grupal de contacto para aprender distintas maneras de abordar el duelo, la pérdida, el desprendimiento y también a desarrollar la sensibilidad espiritual. La argentina se presentará en: