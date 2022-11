El aguacate y el banano son dos ingredientes que, ya sea juntos o separados, hacen maravillas en la piel.



Por una parte, el aguacate es una fruta rica en ácidos grasos y en vitaminas B, C, D y E, que no solo es necesaria incluir en la dieta diaria, sino que su aplicación también resulta beneficiosa para el rostro y el cabello; mientras que el banano, una fruta tropical repleta de potasio, posee proteínas, carbohidratos y vitamina C, B12, E y A que, entre otras cosas, favorecen al cuidado de la piel, de acuerdo con la revista estadounidense ‘Glamour’.

Todos los signos de la edad como líneas, manchas o arrugas pueden prevenirse con la realización de mascarillas de aguacate y banano. Aunque no lo crea, ambas frutas son fuentes poderosas de vitamina E, un compuesto que actúa como antioxidante al ayudar a revitalizar las células y protegerlas contra los daños causados por los radicales libres, según MedlinePlus, el servicio de información en línea provisto por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

Lea también: Así puede preparar una mascarilla de café y huevo para la cara

A continuación, le presentamos tres mascarillas que, sin duda, traerán una infinidad de beneficios para su piel.

Mascarilla de banano y aguacate: la receta infalible de la salud facial



Ingredientes

- 1 aguacate pequeño

- 1 banano

Esta mascarilla le ayudará a quitar las manchas en la piel y prevenir las arrugas. Foto: iStock

Preparación



1. Triturar y mezclar: el primer paso para realizar esta mascarilla de banano y aguacate será triturar las dos frutas por separado. En el caso del aguacate, deberá quitarle la semilla antes de hacerlo puré. Una vez haya obtenido el contenido de los ingredientes tendrá que mezclarlos hasta formar un resultado homogéneo.



2. Aplicación: antes de proceder a aplicar la mascarilla, el portal ‘Nueva Mujer’ recomienda lavar la cara con jabón neutro para quitar todo rastro de impurezas. Luego, tendrá que aplicar la mezcla previamente preparada en el rostro y dejar actuar por 30 minutos.



Quitar la mascarilla: una vez haya pasado media hora, podrá enjuagar el rostro con abundante agua, de manera que no queden residuos de mascarilla en la cara, cuello o escote. El portal mencionado anteriormente recomienda usar esta preparación hasta dos veces por semana.

Mascarilla de aguacate para prevenir el acné



Ingredientes:



- 1 aguacate pequeño

- Una cucharada de yogurt

- Una cucharadita de miel

- Unas gotas de limón

Además de controlar el acné, el aguacate funciona como un protector solar. Foto: iStock

Preparación

1. Mezclar los ingredientes: en un recipiente deberá mezclar la pulpa o el aceite de un aguacate, una cucharada de yogurt, una cucharadita de miel y unas gotitas de jugo de limón hasta formar una mezcla homogénea, según explica la revista ‘Glamour’.



2. Aplicación: una vez haya combinado los ingredientes tendrá que aplicar una capa gruesa de la mezcla en el rostro, especialmente en las áreas más afectadas por las impurezas.

Siga leyendo: Colágeno casero para reducir arrugas así lo puede preparar

3. Retiro: tras dejar actuar la mascarilla por aproximadamente 20 minutos, deberá retirarla con abundante agua. ¡Y listo! Una piel más sana, humectada y limpia gracias a productos que seguramente guarda en la despensa de su hogar.

Mascarilla de aguacate y plátano con un ingrediente especial



Ingredientes

- 1 aguacate pequeño

- Medio banano

- Media taza de leche

El banano también humecta y suaviza la piel, según 'Vogue'. Foto: iStock

Preparación

1. Mezclar los ingredientes: al igual que con las mascarillas anteriores deberá triturar y mezclar los ingredientes hasta formar una textura cremosa. En este caso, un aguacate, medio banano y media taza de leche.



2. Aplicación: una vez tenga la mezcla lista tendrá que aplicar la mascarilla sobre el rostro, el cuello y el escote, y dejar actuar por 25 minutos.

De interés: Con estos métodos caseros puede ayudar a minimizar los poros de su rostro

3. Retiro: pasados los 25 minutos deberá retirar con agua fría. ‘Glamour’ recomienda repetir este procedimiento dos veces a la semana para “atenuar líneas profundas y dar luminosidad a la piel”.

