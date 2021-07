Moda infantil colombiana, un mercado en constante crecimiento

La categoría de vestuario para niños con sello colombiano se suma a los otros sectores de la industria de la moda del país que en los últimos años han crecido exponencialmente y han conquistado a los consumidores, gracias a su diseño, calidad, autenticidad e historias que hay detrás de los productos.



Si bien en Colombia este segmento ha estado liderado por marcas como OffCorss, Baby Fresh, EPK, Zara Kids y Arturo Calle Kids, un número creciente de talentos emergentes están apostando por este mercado en auge y que, a pesar de la pandemia, está generando resultados positivos.



Un ejemplo es Tok Tok Kids, la multimarca omnicanal para bebés y niños (desde recién nacido hasta los 14 años), ubicada en Bogotá, que apoya el emprendimiento femenino y exalta el producto local de marcas independientes y pequeñas de todo el país.



Lorena Cuevas, fundadora de Tok Tok Kids y consultora de Innovate & Consulting, manifiesta: “No solo somos una tienda de moda, sino de estilo de vida de la categoría infantil. El 99 por ciento de nuestras marcas son de mujeres –muchas de ellas, mamás–, y tenemos marcas de toda Colombia... Ofrecemos estilos para todos los momentos y ocasiones que van desde boho-chic hasta rocker cool. Los ‘minifashionistas’ pueden usar sus diseños en el patio de recreo hasta una boda y en cualquier lugar intermedio”.



La multimarca, que abrió en el 2018 y se define como un lugar en donde mamás y niños encontrarán un espacio para explorar nuevas marcas y pueden divertirse, presentará su portafolio de marcas en el extranjero de la mano de ProColombia en la próxima edición de la feria Playtime, en Nueva York, que se celebrará del primero al 3 de agosto.

“Colombia será el único país con un estand, y será la primera vez que ProColombia participa en esta categoría y evento”, explica Cuevas. “Serán once emprendimientos creados por mujeres colombianas; entre ellos, Eugenia Fernández Kids, Baby Classic, En el Clavo, Kocodio, Krio Color, Mola Mola, Parrot Parrot, Ukelele, Tres Ovejas, Amallure y Alexandra Bueno Kids”.



Así mismo, Cuevas comenta que Estados Unidos es un mercado de difícil acceso para la moda infantil.



“Por esta razón, Playtime representa una plataforma idónea debido a la solidificación de la oferta en un nicho de mercado que atrae poderosamente a los profesionales americanos muy especializados y centrados en la búsqueda de esta oferta”, señala.



Otro proyecto que se destaca en el universo infantil es Agua de León Kids, un espacio diseñado para que los niños puedan vivir una experiencia de compra divertida. La tienda está en La Serrezuela, en la ciudad de Cartagena, y nació de Agua de León, tienda multimarca de diseñadores colombianos que está en la ciudad amurallada.

Tendencia ‘mommy & me’

Una moda que viene y va desde el siglo XX, y que en temporadas como la de madres es muy fuerte, ha sido la de mommy & me (mamá y yo), que consiste en que mamás e hijas se vistan igual. En los últimos años, por ejemplo, hijas de celebridades como Beyoncé y Kim Kardashian han llamado la atención de los paparazzis por combinar atuendos con sus madres.



Este fenómeno, también conocido como mini me, en el que los niños se convierten en versiones ‘mini’ de sus padres al vestir de igual forma, ha tenido su impacto en la moda colombiana en propuestas como la de Eugenia Fernández para Arkitect o la marca TwinMama.



“Es una tendencia de amores y odios”, dice Margarita Lozano, diseñadora de moda y asesora de imagen personal y empresarial. Pero, sin duda, “permite despertar muchas emociones y tener momentos especiales entre las mamás y las hijas”.



Para quienes quieran llevar esta tendencia, Margarita Lozano recomienda: “Siempre buscar la comodidad y que no olviden la etapa que están viviendo cada una por aparte. Pueden hacer el match no necesariamente en las siluetas como tal, sino en pequeños detalles como los estampados, alguna frase o los bordados, para que puedan sentir que están compartiendo un detalle dentro de la ropa. No necesariamente hay que llevar a la mamá al mundo de la niña o lo contrario... Lo más importante es que no se ridiculice la etapa”.



Para miniseguidores de la moda

Según la cápsula de estampados y gráficos de bebés y niños pequeños, de WGSN, las mascotas cobran protagonismo en el mercado de bebés y niños, tras el boom de la adopción de animales de compañía, así como los dibujos infantiles. También, las prendas cómodas que se adaptan tanto para las actividades en casa como en el colegio.



Según el informe, se trata de “propuestas que representen el amor por el aprendizaje. Los estampados vívidos y optimistas”. En las propuestas nacionales, Lorena Cuevas dice que “la tendencia más marcada son los colores fuertes y tropicales; todos los prints de fauna y flora del país”.



CAMILA VILLAMIL NAVARRO*

Para EL TIEMPO

