Con la temporada de graduaciones a la vuelta de la esquina, muchas personas buscan opciones de maquillaje que les hagan lucir perfectos en su día especial. No obstante, lograrlo no suele ser tarea fácil. Desde las tendencias actuales, pasando por los gustos personales y llegando a las características necesarias para tener un look duradero, son varias las cosas que se deben tener en cuenta para ese día.

Lo primero que debe considerar al elegir cualquier tipo de maquillaje, es cuál puede llegar a ser adecuado para su tipo de piel. Si tiene piel grasa, es posible que desee buscar productos a base de agua o en polvo, ya que estos productos tienden a durar más en la piel grasa.



Por otro lado, si tiene piel seca, es posible que prefiera productos con base de crema, ya que proporcionan una hidratación adicional a la piel.

Los colores nude puede combinarse de muchas formas. Foto: iStock

La duración del maquillaje también es importante al elegir un producto para una fecha tan especial como esta, pues si necesita que su maquillaje dure todo el día, se recomienda buscar productos que se anuncien como "a prueba de agua" o "de larga duración".

Naturalmente clásico

Ahora bien, de acuerdo con el portal Trendencias Belleza, para lograr el mejor resultado, es importante elegir un maquillaje que se adapte a la personalidad y el estilo de cada persona.



Si se quiere algo natural natural, se sugiere una base ligera y un maquillaje de ojos simple con un toque de color en los labios. Esto podría lograrse con algunos tonos nude en las sombras, acompañados de una paleta de rosados en los labiales, tintas y brillos. A continuación, algunas ideas para lograrlo.

Ojos ahumados en tonos beige

Este estilo utiliza tonos beige y marrones para lograr un efecto ahumado sutil en los ojos. Se puede utilizar un lápiz de ojos marrón para delinear la línea de las pestañas y difuminarlo ligeramente para crear un efecto más suave. En cuanto a los labios, se recomienda siempre todos suaves y rosados.



Piel radiante

Aquí se utiliza una base de maquillaje ligera que se mezcla a la perfección con la piel y se aplican iluminadores para resaltar las mejillas y los pómulos. Se puede complementar con un brillo labial o tono nude para resaltar los labios.

Hay mujeres que le siguen apostando al delineado sencillo y delicado, pero lo acompañan con sombras de color fuerte para complementarlo. Foto: iStock

Ojos en tonos pastel

Para lograr este estilo se debe utilizar una sombra de ojos suave en tonos rosados, lilas o azules, y se complementa con un delineador de ojos negro. Se recomienda utilizar un labial en tono nude o rosa para no competir con los ojos.

Cambiando la rutina

Pero si quiere algo más elegante o atrevido, se sugiere un maquillaje de ojos ahumados con labios de tonos oscuros.

Maquillaje de ojos ahumado. Foto: iStock

De acuerdo con un artículo publicado por Vogue México, el maquillaje de graduación debe ser elegante y sofisticado, y que se debe prestar atención a los detalles. Además, sugiere comenzar con una buena hidratación de la piel, seguido de la aplicación de una base ligera.



Aquí le damos algunas opciones que podrían ayudarle en su día especial.

'Smokey Eyes'

Este estilo de maquillaje utiliza tonos oscuros y ahumados en los ojos, logrando una mirada intensa y dramático. Se debe utilizar una sombra de ojos negra o en tonos grises para lograr el efecto ahumado.



Tonos Joya

Para este estilo se puede utilizar una sombra de ojos oscura en el párpado y difuminarla hacia arriba para crear un efecto ahumado. Además, se recomienda complementarlo con delineador de ojos y máscara de pestañas.

