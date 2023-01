El nombre cacahuate proviene del náhuatl tlacáhuatl, que significa cacao de la tierra.



Dentro de sus beneficios se conoce que tiene magnesio, ácido fólico, fibra, cobre, vitamina E y arginina, que ayudan a prevenir las enfermedades y a mejorar la salud de la piel.

El maní o cacahuete no pertenece a la familia de los frutos secos. Este producto natural es clasificado dentro de las legumbres, junto con alimentos como guisantes, la soja y las lentejas.



Según un estudio publicado por Journal of Food Science and Technology, esta legumbre tiene dentro de sus compuestos el resveratrol, el cual está asociado a la prevención del envejecimiento prematuro y a promover la longevidad.



En el mismo documento se menciona que tiene fitoesteroles, que bloquean la absorción de colesterol y coenzimas que ayudan a prevenir las enfermedades crónicas.



Dentro de sus beneficios también se encuentra el ácido fólico, que es un nutriente que favorece la ovulación y el desarrollo del bebé. El maní también es rico en fibra natural, lo que ayuda al corazón y el sistema digestivo, disminuyendo el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas o de colon.



Se dice que consumir cacahuates ayuda a generar niveles altos de serotonina, también conocida como la hormona de la felicidad, lo que lo convirte en un aliado natural para aliviar la tristeza o el cansancio.



¿Qué hacer en caso de presentar alergia al maní?

Según el sitio web Mayo Clinic, las reacciones adversas al maní incluyen: reacciones cutáneas, sensación de hormigueo dentro y alrededor de la boca y la garganta, problemas digestivos y falta de aliento.



La alergia a esta legumbre es conocida como anafilaxis y requiere un tratamiento con epinefrina que solo se puede adquirir en un centro médico.

