En la búsqueda constante de la figura perfecta y la cintura de avispa, muchas personas recurren a diversas soluciones para reducir medidas rápidamente.



En este contexto, las fajas reductoras de cintura han ganado popularidad como una opción aparentemente fácil y efectiva. Sin embargo, tras la promesa de una silueta más delgada y esbelta, se esconden peligros que pueden comprometer seriamente la salud.

¿Cómo funcionan las fajas reductoras?

Hechas de tejido elástico grueso, como el neopreno, se utilizan para ajustarse alrededor de la cintura con cordones, velcro o ganchos en la parte posterior.



A diferencia de las prendas moldeadoras, están diseñadas para ser usadas regularmente e incluso para apretarlas con el tiempo. Se suelen promocionar como herramientas para perder peso alrededor de la cintura y lograr una figura de reloj de arena.

Facebook Twitter Linkedin

Usar fajas moldeadoras podrían hacerlo lucir y sentir más delgado, pero sus efectos realmente no le ayudarían a perder peso. Foto: iStock

¿Funcionan?

De acuerdo con la revista médica 'Medical News Today', las fajas pueden reducir temporalmente el tamaño de la cintura, y los resultados suelen ser visibles de inmediato. Aunque, una vez que se quita, la cintura vuelve a su tamaño original.



Explican que las fajas no reducen la grasa corporal y recomienda que si su objetivo es perder grasa en la zona abdominal o bajar de peso en general, no debe depender únicamente del uso de una faja reductora para lograrlo.



En algunos casos, las personas pueden experimentar una disminución del apetito mientras usan una faja reductora. Esto se debe a que la prenda ejerce presión sobre el estómago, creando una sensación de saciedad artificial.



La evidencia científica no recomienda el uso de dietas restrictivas o limitar el consumo de alimentos, ya que no proporcionan cambios sostenibles en el tiempo y pueden generar daños a largo plazo.

(Siga leyendo: ¿Por qué las fajas dan comezón y cómo evitarlo?).

Algunos peligros de utilizarlas

Usar fajas moldeadoras podrían hacerlo lucir y sentir más delgado, pero sus efectos realmente no le ayudarían a perder peso.



A medida que la tendencia de utilizar estas prendas se extiende, es crucial comprender los riesgos asociados y los efectos negativos que pueden tener en el cuerpo. El portal médico 'Healthline' y la Clínica Cleveland mencionan algunos de los más comunes:



1. Dificultad para respirar: su uso puede disminuir la ventilación pulmonar, lo que puede llevar a la falta de oxígeno en el cuerpo.



2. Debilitamiento de los músculos abdominales: esto ocurre debido a la dependencia del soporte externo proporcionado por la prenda.



3. Debilidad del suelo pélvico: pueden ejercer presión adicional en esta zona, lo que puede empeorar el prolapso de órganos pélvicos en las mujeres.



4. Meralgia parestésica: puede comprimir el nervio en el muslo, causando ardor, hormigueo y entumecimiento en esa área.



5. Síntomas gastrointestinales: al ser demasiado ajustadas pueden comprimir el estómago, lo que puede provocar síntomas digestivos como reflujo ácido, gases e hinchazón.



6. Erupciones e infecciones cutáneas: el material sintético y el ajuste apretado pueden retener la humedad en la piel, lo que puede provocar irritaciones, sarpullidos e infecciones bacterianas o por hongos.



7. Daño a los órganos internos: su uso prolongado y excesivo puede ejercer presión sobre los órganos, lo que puede afectar su posición, flujo sanguíneo y potencialmente su funcionamiento.

(Le puede interesar: Fajas Canela: la empresa de colombianos que se expande a nivel mundial).

Recomendaciones para utilizarlas sin correr riesgo

Si aún sigue interesado llevar una faja reductora, hay formas de limitar el riesgo de complicaciones, según 'Healthline'. Siga estas recomendaciones para utilizarlas de forma correcta.



1. Limite el tiempo de uso, evite llevarla puesta durante largos períodos de tiempo y dormir con ella.



2. Asegúrese de que no esté demasiado apretada, elija el tamaño adecuado y si siente incomodidad o dificultad para respirar, pruebe con una talla más grande.



3. Escuche a su cuerpo, ya que si experimentas mareos, falta de aire o cualquier malestar mientras usas la faja, deberá retírala inmediatamente.



4. Puede utilizarla de forma ocasional y reservar su uso solo para ocasiones especiales, como eventos o fiestas, en lugar de vestirla diariamente.



5. Considere alternativas más seguras como las prendas moldeadoras, ya que ofrecen menos riesgos para la salud.



Recuerde que si quiere conseguir resultados a largo plazo debe acudir a profesionales que lo ayuden a lograr sus objetivos de forma personalizada.



Los médicos deportivos, nutricionistas y especialistas puede orientarlo sobre formas más seguras de perder peso con una dieta equilibrada y un plan de ejercicio regular.

La verdad sobre las dietas milagrosas

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Agua de limón en ayunas: ¿sirve para bajar de peso? Expertos lo aclaran.

Estas son las consecuencias del ayuno intermitente que quizás no conoce.

Algunas dietas extremas de famosos para interpretar sus papeles.