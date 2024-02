Los objetos de apego en los niños, un dolor de cabeza para los padres

En un grupo de Facebook de solo mujeres, una de ellas escribió que se le había perdido el muñeco de apego de su bebé, dio las especificaciones del objeto y preguntó si alguna sabía dónde podía comprar otro igual. Al final escribió: ¡Auxilio!



En otro post del mismo grupo, una madre contó que había metido el muñeco de apego de su hija a la lavadora sin que la niña se diera cuenta para evitar que sufriera por ver a su adorado juguete entrar a una máquina. Ambas estaban preocupadas.

De acuerdo con Viviana Zapateiro, psicoterapeuta, con más de 10 años de experiencia en el área clínica y dueña de la empresa Vivifica, centro virtual especializado en salud mental, “el objeto de apego u objeto transicional cumple funciones de transición hacia la autonomía del bebé en la separación del vínculo madre-hijo. Está relacionado con el proceso de alejamiento de la madre en el cuidado del bebé y tiende a ocupar el lugar del vínculo madre-hijo”.



Juana Morales, psicóloga y educadora, explica que el apego tiene que ver con la relación que tienen los niños con sus cuidadores, es la relación de seguridad que tiene el bebé con el adulto, que es diferente al vínculo. Por ejemplo, un niño puede tener un vínculo fuerte con su mamá y apego con su abuela que lo cuida con frecuencia. Los elementos de apego, por su parte, son los que le ayudan al niño a sentirse vinculado con esa figura de apego.



El pequeño que no guarda en su memoria a esa figura adulta necesita el objeto de apego cuando la persona no está, “pero no es ni bueno ni malo necesitarlo, hay niños a los que les queda más fácil regularse que a otros, y tener un objeto como estos no es un indicador de que al menor le esté sucediendo algo malo”, afirma Morales.



La psicóloga y educadora explica que el objeto de transición les ayuda a los niños, como su nombre lo indica, a transitar de una situación a otra. Estos son los niños que, por ejemplo, necesitan un osito o una manta para dormir. Con el paso del tiempo este objeto de transición se convierte en el objeto de apego, y se llama de apego porque es la unión entre el lugar donde se sienten seguros y el lugar hacia donde van.



Es así como muchos pequeños tienen un osito para dormirse o una manta que los acompaña, a veces puede ser el chupo o el tetero. Ellos escogen ese objeto.

Sin problema



La especialista Zapateiro explica que no necesariamente todos los niños tienen un objeto de apego “ni constituye o es parte de una etapa de desarrollo en la infancia, pero normalmente en los niños que lo manifiestan suele presentarse entre el cuarto y el duodécimo mes de vida”.



Eso en ningún momento significa una dependencia, por el contrario, es algo natural y con el paso del tiempo será el mismo niño quien deje a un lado su objeto de apego, no es necesario quitárselo a la fuerza.



Morales lo ratifica: “Hay niños que no necesitan un objeto para poder regularse o para poder dormir y no es en absoluto malo que un niño lo necesite, no hace que tener este objeto signifique mejor o peor salud mental en el pequeño ni que está más o menos protegido”.



Así, las madres no tienen por qué preocuparse si su hijo tiene o no un objeto de apego, si se da es algo natural que terminará solo.



Si el niño crece y ya hacia los 10 años ese objeto dificulta la relación con otros, cuando el objeto interfiere en la vida cotidiana, vale la penar hablar con el niño y mirar qué está pasando.



Sin embargo, aunque este apego sea algo natural y a pesar de que ese objeto se pueda dañar o perder, expertos sostienen que la generación actual de padres parece demasiado preocupada porque sus hijos no pasen por malos momentos y hacen todo lo que puedan para evitar que sus hijos enfrenten contratiempos o dificultades, por esta razón la posible pérdida o daño del objeto puede generarles más angustia de la necesaria.



A estas madres angustiadas, Zapateiro les explica que es comprensible que un niño se altere por la pérdida del objeto, “pero necesitamos enseñarles a nuestros hijos a afrontar la frustración y ser flexibles, acompañarlos en el duelo de la pérdida y orientarlos hacia buscar una solución, sea adquirir un nuevo juguete o buscar otras formas de autorregulación emocional. Es sorprendente lo flexibles y adaptativos que pueden ser los niños, creo que nosotras como mamás solemos asustarnos más y tendemos a querer evitarles dolor y sufrimiento a nuestros hijos, pero el mejor regalo que podemos darles es enseñarles a enfrentar la vida de manera equilibrada, adaptativa y flexible, eso los hará adultos sanos emocionalmente”.



CATALINA GALLO

Para EL TIEMPO