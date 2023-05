El uso de aceite de ricino en la belleza es popular. Se dice que tiene propiedades para fortalecer y aportar en el crecimiento de las pestañas, cejas y el cabello. También se le atribuyen bondades para el cuidado de la piel.



Si bien la evidencia no es concluyente, se cree que el aceite de ricino y el ácido ricinoleico son útiles para hidratar la piel y en el tratamiento de diversas afecciones de la piel, como dermatosis, psoriasis y acné, menciona el portal Medical News Today.



Este aceite, al que también se le conoce como aceite de castor, se extrae de las semillas de ricino (Ricinus communis) que se cultiva principalmente en África, América del Sur e India.

Los beneficios de usar aceite de ricino en la piel

El aceite de ricino proviene de semillas de la planta ricinus communis, originaria de áreas tropicales de África y Asia. Foto: iStock

Se dice que el aceite tiene propiedades para combatir el acné por sus componentes antimicrobianas y antiinflamatorias, presentes en el ácido ricinoleico.



También le atribuyen mejoras en la textura de la piel, pues al ser rico en ácidos grasos, pueden dejar la piel más suave y tersa.



El aceite de ricino se califica como poco comedogénico, lo que significa que es poco probable que obstruya los poros de la piel, y reduce el riesgo de desarrollar puntos negros, por lo que es apropiado para su uso en pieles sensibles, de acuerdo con Medical News Today.



El aceite de ricino también puede tener propiedades humectantes, lo que significa que puede expulsar la humedad del aire hacia la piel, manteniéndola hidratada.



L'oreal explica que gracias a su textura grasa, se puede utilizar para purificar e hidratar la piel. "No solo funciona de maravilla en la piel seca, sino que también lo hace en la piel con problemas (ezcema, psoriasis, herpes labial, quemaduras, etc.)".



Es por esto que se usa frecuentemente para desmaquillar y limpiar la piel y para eliminar las manchas.



Si bien el aceite de ricino contiene muchos químicos relacionados con la mejora de la salud de la piel, las investigaciones sobre los beneficios dermatológicos del aceite de ricino han sido limitadas.

Efectos secundarios del uso de aceite de ricino en la piel

Cada caso es particular y mientras algunas personas afirman que es un infaltable en sus rutinas diarias, no es el mismo para todas.



“Al tratarse de un aceite aportará hidratación sobre la piel dando un aspecto más jugoso e hidratado, pero cuidado con las pieles más jóvenes, grasas y con tendencia acnéica, ya que tanto los ácidos grasos como la vitamina E aportan grasa a la piel y pueden empeorar el acné, apareciendo brotes de lesiones papulo-pustulosas o incluso con la aparición de quistes de millium", apunta la dermatóloga Elena Martínez, de Clínica Pilar de Frutos.



También puede causar reacciones alérgicas, como erupciones cutáneas, hinchazón y picazón.



Tenga en cuenta que las semillas del ricino contienen una proteína tóxica, conocida como ricina, que no se debe consumir jamás directamente, solo posteriormente del proceso de calentamiento que desactiva dicho elemento.

LAURA ALEJANDRA ALBARRACÍN RESTREPO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

