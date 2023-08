El gimnasio puede ser un lugar hostil e intimidante, especialmente para aquellos que no se ejercitan con frecuencia. Pero implementar una actividad en su rutina que implique mover el cuerpo es fundamental para la salud.



Esto no se limita a la caminadora o a las pesas, menos al gimnasio. Hay varias alternativas que han demostrado tener un impacto positivo, algunas de ellas que no requieren de mucho equipo, y que son para todo tipo de persona.

En la búsqueda de mantener el peso bajo control, mejorar el equilibrio y la amplitud de movimiento, fortalecer los huesos, proteger las articulaciones, prevenir problemas de control de la vejiga e incluso evitar la pérdida de memoria, la Escuela de Medicina de Harvard ha compartido un listado de los mejores ejercicios que puede hacer para alcanzar estos objetivos:

Nadar

Se ha dicho que nadar es el mejor entrenamiento. La necesidad de mover todo el cuerpo y el hecho de flotar libera tensión y dolor de las articulaciones.



"Nadar es bueno para las personas con artritis porque soportan menos peso", explica el Dr. I-Min Lee, profesor de Medicina de la Facultad de Medicina de Harvard.



Las investigaciones han descubierto que la natación también puede mejorar el estado mental y mejorar el humor.



Además hay varios tipos de natación y disciplinas como los aeróbicos acuáticos son una opción.

Tai Chi

Este arte marcial chino que combina movimiento y relajación es bueno tanto para el cuerpo como para la mente.



Por sus movimientos suaves, se ha convertido en una buena opción para personas de cualquier edad y forma física.



"Es especialmente bueno para las personas mayores, porque el equilibrio es un componente importante de la forma física, y el equilibrio es algo que perdemos a medida que envejecemos", dice el Dr. Lee.



Se le conoce como 'meditación en movimiento' y aporta a la flexibilidad. Suele combinar movimientos suaves con técnicas de respiración, concentración mental y relajación. Estos movimientos pueden adaptarse y practicarse al caminar, estando de pie o sentado, según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos.

Entrenamiento de fuerza

Al hablar de entrenamiento de fuerza vienen a la mente imágenes de enormes músculos, barras y pesas.



Pero no tiene porque ser así. Las pesas ligeras también traen beneficios para la salud. Aunque no aumentarán el volumen de los músculos, sí los mantendrá fuertes.



"Si no utilizas los músculos, con el tiempo pierden fuerza", afirma el Dr. Lee de Harvard.



Los músculos también ayudan a quemar calorías. "Cuanto más músculo tienes, más calorías quemas, por lo que es más fácil mantener el peso", dice el médico.



Al igual que otros ejercicios, el entrenamiento de fuerza también puede ayudar a preservar la función cerebral en edades avanzadas.



En este caso es clave empezar con poco peso y aumentarlo progresivamente. Eso sí, debe tener el movimiento dominado antes de alzar más.

Caminar

Caminar puede ser la forma más sencillo de ejercitarse. No requiere de equipo, más que unos zapatos adecuados, que ofrezcan un buen apoyo.



De acuerdo con la prestigiosa universidad, caminar puede ayudarle a mantenerse en forma, mejorar los niveles de colesterol, fortalecer los huesos, mantener a raya la tensión arterial, levantar el ánimo y reducir el riesgo de padecer diversas enfermedades (diabetes y cardiopatías, por ejemplo).



Varios estudios han demostrado que caminar y otras actividades físicas pueden incluso mejorar la memoria y resistir la pérdida de memoria relacionada con la edad.



Puede empezar con recorridos cortos que le tomen entre 10 y 15 minutos e ir incrementando distancias y velocidades a medida que se sienta más cómodo.

Ejercicios Kegel

Estos ejercicios no aportan un resultado visible, pero cumplen una función muy importante: fortalecer los músculos del suelo pélvico que sostienen la vejiga.



Con el suelo pélvico fuerte se puede prevenir la incontinencia, tanto en mujeres como en hombres.



Para realizar correctamente un ejercicio de Kegel, apriete los músculos que utilizaría para evitar la expulsión de orina o gases. Mantenga la contracción durante dos o tres segundos y, a continuación, suéltela.



Asegúrese de relajar completamente los músculos del suelo pélvico después de la contracción. Repítalo 10 veces y haga de cuatro a cinco series al día.

Hay muchas actividades que cuentan como actividad física y que puede hacer en la medida que se sienta cómodo con ello.



"Mientras practique algún tipo de ejercicio aeróbico durante al menos 30 minutos al día e incluya dos días de entrenamiento de fuerza a la semana, puedes considerarte una persona 'activa'", apunta la publicación de la Universidad de Harvard.

