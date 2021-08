Lo que debe tener en cuenta al elegir vivienda

Con la pandemia, no solo las reparaciones y las remodelaciones se impusieron. Las mudanzas –tanto para estrenar como para darle nueva vida a una casa o un apartamento usado– incrementaron su número y empezaron a reactivar el sector de la vivienda que, según cifras reveladas por el Dane, genera alrededor del 7 por ciento del total de empleos en el país y es esencial en la reactivación económica.



“Durante la pandemia trabajamos en muchas mudanzas. Fue el grueso de nuestra actividad”, asegura Tracy Arango, especialista en organización certificada en el método KonMari. “Cuando estábamos en cuarentena por localidades, trabajamos en el empaque de toda la casa y cuando abrían cada localidad, de una, a mudar”.



A diferencia de otras épocas en las que la casa era ‘el techo para dormir’, hoy es el espacio multifunción y, por ello, su elección y adecuación es el nuevo ritual. “Ahora nosotros decidimos cómo queremos reorganizar el espacio de acuerdo con la actividad que realizamos. No será lo mismo un estudio para un contador que para un pintor, o lo mismo una oficina en casa para un diseñador que para un escritor. Lo importante es saber escoger una buena ubicación, un mobiliario adecuado y, por supuesto, aprovechar los espacios para que el trabajo esté lejos de distracciones y con toda la comodidad necesaria”, explica Juan David Muñoz, gerente de producto de Muebles Jamar.



Los hábitos de compra de vivienda variaron en el segundo trimestre de 2021, y si bien la flexibilización del confinamiento promovió el éxodo del concreto hacia el campo, la mayoría de búsquedas en el segundo trimestre del año fueron sobre disponibilidad de viviendas en Bogotá (42,54 %), siendo igualmente significativas las pesquisas en otras ciudades como Medellín (25,23 %) y Cali (12,08 %).



“Todo indica que dentro de la lista de propósitos para el 2021 muchas personas se plantean cambiar de residencia o buscar un nuevo lugar para vivir”, escribe el informe trimestral ‘Comportamiento de la vivienda en Colombia’, desarrollado entre abril y junio de 2021 por ciencuadras.com.

Después de evaluar sus gastos, calcule la cuota que estaría dispuesto a pagar mensualmente. Foto: iStock

Aspectos a tener en cuenta

Ahora que las ciudades se ponen en marcha de nuevo, no solo la búsqueda de un espacio para reiniciarse es prioridad; sobre todo toma fuerza la reconexión con el lugar que se habita. “La pandemia retomó nuestra relación con los espacios; mucha gente se dio cuenta de que debía comprar escritorio, arreglar una humedad o, simplemente, cambiar de casa para tener un jardín (…). Muchos compraron lugares más grandes, pero no para comprar más cosas, sino para darles nuevos usos al tiempo en casa”, agrega Arango.



Para hacer más práctica la elección de la vivienda, aprovechando las oportunidades que ofrecen los eventos del sector como el Gran Salón Inmobiliario (cuya decimoquinta edición se realizará entre el 19 y el 22 de agosto en Corferias), los expertos aconsejan:



1. Determinar el presupuesto. Después de evaluar sus gastos, calcule la cuota que estaría dispuesto a pagar mensualmente. Se recomienda tener un ahorro de al menos el 30 % del valor del inmueble, ya que, entre mayor sea la cuota inicial que aporte, más bajas van a ser las cuotas mensuales del crédito hipotecario.



2. Seleccionar el tipo de vivienda. Ahora que ya conoce su presupuesto, sabrá cuál vivienda es asequible para usted; si se trata de una vivienda de interés social (VIS), cuyo costo máximo es de 135 salarios mínimos legales vigentes o 122,6 millones de pesos, o no VIS (aquella que tenga un valor superior a los 150 SMMLV y hasta los 500 SMMLV o 454,2 millones de pesos). Este punto también aborda el sector idóneo para su vivienda. Los expertos del Gran Salón Inmobiliario sugieren evaluar la cercanía con respecto a su trabajo o al colegio de sus hijos, la existencia de ciclorrutas, supermercados y farmacias y la accesibilidad a rutas de transporte.



3. Gastos adicionales. Al adquirir vivienda en Colombia, tanto nueva como usada, el comprador debe reservar una suma adicional al valor de la compraventa para el estudio de crédito hipotecario, el trámite de escrituración, el certificado de tradición y libertad, la promesa de compraventa en notaría y los gastos de registro.



4. Decoración. Quizás es el mejor momento del proceso de adquisición de vivienda, pues se trata de ponerle el sello personal. Para ello hay diferentes corrientes estéticas y filosóficas, siendo las nórdicas y japonesas las que mandan la parada. Estos días, el estilo japandi se postula favorito por su mezcla de formas relajantes (del diseño japonés) y líneas elegantes de paletas neutras (del diseño escandinavo).

