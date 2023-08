El diseño de sonrisa se ha posicionado como uno de los procedimientos odontológicos y estéticos más populares.



Desde hace algunos años y con el auge de las cámaras y videos, sumadas a los avances tecnológicos en este disciplina, es más común ver a personas con carillas en los dientes.



Ya sea para lucir una sonrisa más blanca o más alineada, el objetivo de aumentar la confianza en sí mismos y poder reír con tranquilidad parece más asequible ahora, pues a la tradicional ortodoncia, que también ha aumentado sus opciones, se le ha sumado esta práctica.



La doctora Diana Pulgarín, odontóloga estética y líder de clínicas que llevan su nombre, revela que en definitiva el diseño de sonrisa es el procedimiento del momento.

“Los diseños de sonrisa son muy conocidos porque los realizamos con carillas que pueden ser en resina o en cerámica, pero básicamente son unos lentes, unas finas capas muy delgadas que ponemos en la parte frontal de los dientes. Con esto podemos modificar la forma, el tamaño y el color de los dientes”, explicó.



La doctora, que lleva ocho años trabajando en sus clínicas, ha sido la encargada de los diseños de sonrisa de figuras del entretenimiento como Daddy Yankee, Manuel Turizo, Luisa Fernanda W, Pipe Bueno y de los influenciadores Westcol, Epa Colombia y Yeferson Cossio.



El paso a paso de un diseño de sonrisa

Pulgarín detalla que el proceso depende del diseño y del material que se elija la persona, pero el primer paso siempre es conocer lo que el paciente quiere lograr y planificar a partir de ahí, sin dejar de lado el consejo profesional.



“Se escoge el material, si es en resina, chequeamos que estén sanos, hacemos limpieza y si es necesario aclaramiento. La cita es de más o menos dos horas o dos horas y media donde ponemos el material y lo moldeamos sobre el diente. Por lo general lo hacemos en 10 dientes, cinco arriba y cinco abajo y en una sola cita queda listo”, afirma.

Cuando se realiza en cerámica el proceso es un poco más largo.

“Chequeamos que todo esté perfecto, que no haya caries, que estén limpios y que tengamos el color que deseamos para que las láminas sean más delgadas. Tomamos unos modelos de los dientes que mandamos a nuestro laboratorio donde de forma computarizada hacemos el diseño, lo fresamos con unas máquinas especiales que nos ayudan a copiarlo en el material y procedemos a probarlas en el paciente. Aprobadas, las cementamos solo el diente, pero puede tardar entre dos días a una semana”, explica.



Los materiales adhesivos que se utilizan para aplicar las carillas no son agresivos con el diente y esta garantía se relaciona directamente con los lugares y los profesionales a los que asista para hacerse el diseño de sonrisa.



Una pregunta frecuente es si se necesita hacerse una ortodoncia antes y la respuesta de la profesional es "no". Lo que se requiere es tener los dientes en una buena posición y la mordida en óptima condición, si hay casos muy complejos el tratamiento ideal será la ortodoncia, pero no es obligatorio.

Las consecuencias de un mal diseño de sonrisa pueden ser lamentables. La doctora Pulgarín cuenta que a su consultorio han llegado personas con dientes altamente desgastados “donde ya no se puede poner una carilla, sino coronas Inclusive pueden perder el diente”.



Otros efectos negativos pueden ser tratamientos de conducto, encías inflamadas, pérdidas de hueso y hasta de movilidad.



“Realmente es muy importante saber que el odontólogo tenga el conocimiento y casos de éxito que lo respalden porque nos encontramos con unos procedimientos y resultados fatales”, apuntó y agregó que lo mejor es que no se impacte tanto en el tejido dentario, ni en la encía.

Sobre las sonrisas muy blancas y brillantes, Pulgarín que se ha hecho un nombre trabajando con figuras públicas, dice que depende del gusto de los pacientes.



“Obviamente, siempre los asesoramos hacia lo natural, pero no quiere decir que tengamos que hacerlo de una forma en la que no quieran. Todo tiene una mediación, pero si alguien los quiere muy blancos es muy personal. Si quieres hacerte un procedimiento tiene que ser algo que te haga sentir bien a ti. La estética es algo muy subjetivo, lo que para mí es lindo, puede que para ti no”, sentenció.



En el caso de los famosos e influenciadores, comenta que al estar en cámara todo el tiempo, tomándose fotos o hablando, la sonrisa pasa a un plano muy importante, por eso ellos prefieren hacerse diseños de sonrisa que registren mejor, proyecten más luz y se ha vuelto muy característico de las celebridades. Esto no quiere decir que deba ser igual para todas las personas y los resultados más naturales también son posibles.

Así se debe hacer el mantenimiento del diseño de sonrisa



“El mantenimiento es muy fácil”, señala la odontóloga. Se debe asistir a controles de cada tres a seis meses, informarle al odontólogo si ve algo raro o si tiene una molestia.



Lo más importante es tener buena higiene oral y que ahora con estas carillas debe ser más cumplido con el cepillado —este debe tardar mínimo dos minutos—, usar el hilo dental antes de cepillarse para después eliminar los residuos y hacer énfasis en la lengua.



Sobre los alimentos que pueden manchar los dientes, la doctora Pulgarín comenta que la cerámica no cambia de color, pero con la resina hay que tener más precaución.



“No hay que dejar de consumir alimentos porque la resina se pigmenta menos que el diente natural, pero sí hay que tener una excelente higiene oral. Si consumimos algo que sabemos mancha nuestro diente nos esperamos 20 minutos y nos cepillamos. Hay que tener en cuenta que por estar más claros se puede notar más”, asegura.



Hay pacientes para los que un diseño de sonrisa significa un cambio radical y una inyección de seguridad, pues para nadie es un secreto que los dientes tienen una importancia considerable en ella.



“Te transforma la vida porque te puedes sentir mejor. La gente se puede reír tranquila sin pensar en taparse ni en ocultarse, es muy satisfactorio", concluye Pulgarín.

