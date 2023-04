El limón ha sido considerado como un alimento esencial al momento de hacer remedios caseros, teniendo en cuenta que las abuelas y las mamás constantemente lo han usado para disminuir y prevenir enfermedades como la gripa.



Por otro lado, las personas han inferido en que este puede ayudar a cortar la grasa después de haber ingerido alimentos como pollo frito, papas a la francesa; para subir las defensas, entre otras.

¿Qué beneficios tiene para la salud?

Hay quienes dicen que funciona para disminuir la fiebre. Foto: ¡Stock

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (Usda), responsable de los programas y los servicios del desarrollo alimentario y nutricional, comenta que el limón contiene proteína, fibra, calcio, sodio, hierro y potasio.



Estos componentes son los responsables de los beneficios que el limón proporciona al momento de ser consumido directa o indirectamente.



Basado en lo anterior, lo invitamos a conocer algunos de los beneficios que tiene esta fruta, según los expertos:



- El limón ayuda a proteger las células

​

El portal Prevention, el cual provee información sobre salud, explica que "la vitamina C es un potente antioxidante que contrarresta el daño celular que se acumula con el tiempo".

​

- Disminuye el riesgo de sufrir de cálculos a los riñones



Trisha Best, dietista registrada y especialista en salud ambiental y nutricional de Balance One Supplements, citada por Every Day Health, portal web especializado en informar sobre salud, afirma que "aquellos propensos a los cálculos renales también pueden ver los beneficios de hacer que el agua de limón sea una parte regular de su rotación de bebidas”.



Así que si desea evitar estas dificultades de la salud, es una buena opción.

- Mejora la digestión

​

En cierta medida, hay veracidad cuando las abuelas y las mamás ofrecen agua con limón para disminuir un dolor de estómago. La razón es porque esta fruta, dentro de sus componentes, ofrece carbohidratos convertidos en fibra soluble, la cual ayuda a mejorar la parte intestinal, además de retardar los almidones y los azúcares, según Healthline Networks, sitio web especializado en ofrecer información de salud.

El agua con limón es uno de los líquidos más consumidos por las personas. Foto: iStock

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS