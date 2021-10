La nueva generación de la moda masculina colombiana

El concepto de la moda colombiana masculina está cambiando. En los últimos años hemos sido testigos del nacimiento de un creciente número de marcas emergentes de este segmento que se salen de los patrones tradicionales del vestir y exploran otros universos creativos.



(Le puede interesar: Cuba reabrirá al turismo en noviembre con más vuelos y sin cuarentena).



Algunos de estos diseñadores toman como punto de partida las tendencias globales para sus colecciones, mientras que otros marcan su propio ritmo y están en la construcción de su identidad.

A diferencia de la moda femenina en Colombia y Latinoamérica, la masculina ha tenido un proceso de crecimiento más lento.

Facebook Twitter Linkedin

Cubel presentó esta propuesta en sus últimas pasarelas. Foto: Cubel

Según Danilo Cañizares, consultor en moda y arquitectura de marca, se debe principalmente a temas de política y sociedad y a una predisposición que han tenido los hombres con la moda:



“Durante el siglo XX, que fue tan machista, no se permitió que el hombre se sintiera con el placer que siente hoy al vestir. Esto responde a un concepto social, mediante el cual el hombre no se siente bien ni respetado socialmente cuando tiene tanta predilección por el vestuario. Al no haber una demanda, la oferta disminuye. Con las nuevas generaciones, donde los conceptos de masculinidad no están relacionados con la forma de vestirnos, sino con la forma del pensamiento, surgen nuevas oportunidades y nuevas marcas se atreven a ofrecer grandes desarrollos de productos masculinos”.



(Puede leer: Transporte aéreo de pasajeros en el país se recuperó 63 % de enero a agosto).



En la lista de diseñadores colombianos con amplia trayectoria que apuestan por esta categoría están Lina Cantillo, Ricardo Pava, Socarrás y Pepa Pombo. Por otro lado, eventos como Bogotá Fashion Week y Colombiamoda también han sido la vitrina para nuevos talentos como Cubel, Erikó y Lugó Lugó.



Sin embargo, en las pasarelas colombianas, al igual que lo hacen algunas marcas internacionales, este segmento se ha integrado a los desfiles femeninos.



Por otro lado, han venido surgiendo nuevas iniciativas o proyectos que impulsan el potencial de este mercado. Por ejemplo, la concept store Ba Hué, incubadora del talento local y latinoamericano ubicada en Bogotá, cuenta con cerca de 20 marcas de moda para hombres, entre las que se destacan propuestas como las de Agybo, Christian Colorado, Figo, Curuba, Moët Dada y New Anchor, entre otras. También hay marcas que han recorrido un largo camino y hoy en día cuentan con sus propias tiendas en algunas de las mejores zonas de Bogotá, como Argento & Bourbon o Whitman, que recientemente anunció que continuará fortaleciendo su posicionamiento con la apertura de nuevas tiendas ubicadas en los centros comerciales Fontanar y Parque La Colina.



También está el caso de la plataforma Manly Week, el primer colectivo de moda masculina en Colombia que promueve y desarrolla experiencias alrededor de este universo y busca crear oportunidades de negocios para la moda local dirigida a los hombres.

¿Qué proponen estas marcas?

En la reciente edición del New York Men’s Day, en el marco de la fashion week de Nueva York, conocimos propuestas que en su mayoría apostaban por la moda genderless (sin género) y el streetwear. En el caso de nuestro país, en eventos como Colombiamoda 2021 o en las recientes colecciones de marcas de este universo, vemos que se inclinan por estas tendencias. Pero también tienen un gran interés en resaltar el trabajo artesanal y en los procesos y materiales sostenibles.



(También puede interesarle: Dime de qué te ufanas y te diré cuán amable eres).



Por otro lado, en términos generales proponen otros conceptos como la sastrería más informal, prendas en toda clase de colores, estampados con figuras grandes y llamativas y piezas elaboradas en materiales como sedas, cuero, PVC, malla, terciopelo y punto. Así mismo, hay una atracción por los diseños con aires urbanos y deportivos.

Otro punto en común es la búsqueda de la comodidad en el vestuario para los hombres, con siluetas fluidas y materiales ligeros.



Con respecto al panorama de la moda masculina en Colombia, Yeisson Rubiano, director creativo de la marca Curuba, le dijo a EL TIEMPO: “Se trata de una construcción. Va por buen camino. Tiene sus diferentes estilos, pero veo que más que moda masculina es atreverse a utilizar diferentes tipos de prendas y salirse de los esquemas. Lo que nosotros hacemos es ampliar el panorama para que la gente se arriesgue a utilizar piezas distintas y, a través del vestuario, puedan crear un statement diferente a lo que se venía viendo antes de la moda masculina clásica”.

A la conquista en el exterior

Una de las grandes novedades que trajo la reciente edición de la feria internacional de moda, textil, calzado y accesorios Momad, que se lleva a cabo en Ifema Madrid, fue la apuesta por el mercado de la moda masculina, en la que Colombia estuvo presente con la participación de cerca de 20 marcas, agrupadas por Manly Week.

Facebook Twitter Linkedin

Los diseños de Miclott hacen uso de materiales y procesos sostenibles. Foto: Miclott

Varios de nuestros emprendedores viajaron a la capital española con el propósito de presentar sus propuestas y empezar el camino hacia el posicionamiento internacional, empezando por este país, y luego, en otras naciones de Europa.



(Le recomendamos: Por miedo al covid-19 se bajó la guardia frente al cáncer de mama).



Al respecto, Sebastián Fernández, cofundador de la plataforma, le comentó a EL TIEMPO: “La experiencia fue muy positiva. De acuerdo con el balance que hicimos con las marcas, se fueron con unas expectativas bastante altas. Tuvimos cerca de 80 clientes atendidos en nuestro stand de diferentes partes de España... También hicimos contacto con otras boutiques de países como India, Brasil e incluso de Sudáfrica... El próximo año volveremos con más marcas, más apoyo y, por supuesto, con más propuestas. Eso es lo que estaremos buscando para Momad 2022”.

Más noticias

¡Pilas! Star Plus será gratuito en Colombia durante este fin de semana

- Iván Guarnizo y la historia de cómo encontró al secuestrador de su madre

- ‘Ron Da Error’: la historia de una amistad imperfecta

CAMILA VILLAMIL NAVARRO – PARA EL TIEMPO

@CAMILAVILLAMILN