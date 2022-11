Tanto hombres como mujeres quieren lucir un cabello bonito y saludable. Sin embargo se cree que solo comprando productos capilares se puede llegar a tener un ‘pelazo’. La salud del pelo empieza por dentro, por esto es importante consumir las suficientes vitaminas.

Las vitaminas son indispensables para que el cuerpo tenga un buen funcionamiento. Este no las produce por sí mismo por esto es necesario que se obtengan a través de la dieta. Si al consumir alimentos no se alcanza a suplir lo mínimo necesario, se puede recurrir a tomar suplementos.



Los complejos de vitaminas son una buena ayuda para lucir un cabello más fuerte, con brillo y sedoso al tacto. De hecho, el portal ‘Salud180’ realizó una lista de las vitaminas indispensables que debe consumir si quiere prevenir la caída del cabello y estimular su crecimiento.



(Siga leyendo: ¿Caída o pérdida del cabello? Tips para no perder la cabeza).

Facebook Twitter Linkedin

Si al consumir alimentos no se alcanza a suplir lo mínimo necesario de vitaminas, se puede recurrir a tomar suplementos. Foto: iStock

Vitaminas del grupo B

Estas ayudan a transportar el oxígeno y nutrientes al cuero cabelludo, lo que favorece su crecimiento. La B3 aporta brillo, la B6 fortalece la hebra capilar y contribuye a que crezca más rápido y la biotina ayuda a regenerarlo.

Vitamina C

Esta vitamina ayuda aumentar las defensas y ,además, la circulación de la sangre hacia los folículos pilosos. Esto favorece el flujo de nutrientes para tener un cabello saludable. Se puede encontrar en las naranjas, fresas, mandarinas, kiwis, pimientos, brócolis, entre otros.



(Le puede interesar: Las vitaminas esenciales que el cuerpo necesita).

Vitamina D

Conocida como la vitamina del sol ayuda a crear nuevos folículos y hacer crecer nuevo cabello. Este nutriente está presente en el sol y en alimentos como el queso, los vegetales de hoja verde, semillas y en el pescado azul.

Vitamina A

Esta vitamina se encuentra en frutos secos como semillas de girasol y almendras, en aceites vegetales, espinacas y aguacates. Es un poderoso antioxidante que estimula el crecimiento del cabello.



(No deje de leer: Vitaminas que ayudan a subir de peso).

Recomendaciones para tener un pelo sano

Para tener una melena frondosa y con volumen es necesario cuidar su cabello por eso se recomienda evitar el uso de planchas, secadores y pinzas. Además, no aplique productos químicos, como tintes y decoloraciones, con frecuencia en el cabello ya que perjudica el brillo y la suavidad del mismo.

Más noticias

¿Qué es el poleo y qué beneficios tiene para la salud?

Los síntomas poco usuales que indican falta de vitamina B12 en su cuerpo

¿Es necesario tomar ocho vasos de agua al día para estar hidratado?

Fumar: ¿por qué aumenta la aparición de arrugas?

TENDENCIAS EL TIEMPO