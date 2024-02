La supuesta canción prohibida por que invoca al diablo

Las leyendas se cuentan de generación en generación. En todos los rincones del país hay alguna historia capaz de ponernos los pelos de punta. Y existe una que se asegura sucedió en el municipio de Ibagué y que involucra la aparición del diablo mientras se escuchaba una popular canción, razón por la cual algunos la consideran una melodía prohibida.

Según cuenta la historia, en la década de los 50 existía en el municipio un burdel llamado La casita de Margot, al que un día llegó una hermosa y enigmática mujer que dejó cautivados a todos. Su popularidad fue tan grande que todos los clientes la buscaban y hasta comenzaron a llegar hombres de otras regiones para cortejarla y poder pasar una noche con ella.

El lugar ubicado en el barrio El Amé comenzó a ser frecuentado por todo tipo de hombres. Incluso un minero adinerado de Cajamarca que, fascinado por la belleza de la joven, le aseguró que le entregaría toda su fortuna a cambio de una noche con ella. Pero como parte de las condiciones para que el trato se llevara a cabo tenían que ir a bailar al Club Baltazar, uno de los más populares del momento.

Se cuenta que alrededor de la medianoche, cuando se estaba escuchando la canción El Ron de Vinola, de Guillermo Buitrago y sus Muchachos, de pronto un hombre alto, moreno y vestido de blanco se acercó a la pareja de la mujer y el minero y arrebató a la joven para comenzar a bailar con ella.

Contrario a lo que podría pensarse, esto no generó un conflicto, por lo que el misterioso hombre y la mujer continuaron bailando al ritmo de: "Me gusta el ron de Vinola, porque me gusta y resulta, también lo tomo con Lola, porque me gusta, me gusta. Me gusta el ron de Vinola, porque me gusta, me gusta", letra de la popular melodía.

Todo parecía normal hasta que, de pronto, de acuerdo con las personas en el lugar, los pies del hombre se transformaron en pezuñas, provocando los gritos de la mujer y la huida despavorida de todos en el lugar. Pero antes de que pudieran huir, el demonio castigó a quienes estaban disfrutando de la prohibida canción.

Se dice que la mujer simplemente desapareció, otros más aseguran que su cuerpo fue encontrado a la orilla del río. El club Baltazar, que era muy visitado, perdió su atractivo debido al miedo de las personas de acercarse al lugar en el que, se aseguraba, se había aparecido el diablo.

El Ron de Vinola, la canción prohibida

Según cuenta la leyenda, la canción El Ron de Vinola se consideraba maldita debido a que era capaz de invocar al mismísimo demonio, tal como sucedió en el club Baltazar.

De hecho, esta canción originalmente interpretada por Guillermo Buitrago y luego por Julio César Sanjuán Escorcia, fue prohibida por la iglesia algunos años debido a que se pensaba que el diablo disfrutaba bailarla, pues otra leyenda asegura que en Buenaventura, en el barrio Viento Libre, cerca de los pantanos de Bajamar, se había aparecido el demonio bailando esa canción.

A pesar de lo anterior, El Ron de Vinola continúa siendo una de las canciones más populares durante la temporada decembrina en Colombia.