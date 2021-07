La onda de los diarios de gratitud y felicidad

En 2018, la psicóloga Laurie Santos esperaba recibir a 250 alumnos en su clase sobre la felicidad en la Universidad de Yale. Si bien el nombre parecía ser el de una asignatura más de psicoterapia (Psicología 157: la psicología y la buena vida), sedujo a 1.200 estudiantes que integraron la cátedra más popular en los 320 años de Yale.



(Le puede interesar: Compromisos revolucionarios y un plan para la igualdad de género)

Facebook Twitter Linkedin

En el mercado hoy se encuentra una gran variedad de diarios con interesantes propuestas de diseño. Foto: Gratu

Ese año, Santos adaptó su contenido para distribuirlo gratis a través de la plataforma online Coursera y, a la fecha, más de tres millones de personas se han inscrito. El auge de su formación en felicidad se debe en gran medida al uso de una metodología basaba en la práctica del mindfulness, en la creación de hábitos saludables (madrugar, hacer ejercicio y dormir bien), agradecer lo que se tiene, practicar la bondad, socializar y seguir un diario de felicidad, gratitud o productividad (o journaling).



(Lea también: ONU invoca la voz feminista y joven para la igualdad en Latinoamérica).



Cacería de felicidad



Journaling es un término anglosajón que alude a la mundial e históricamente famosa práctica de llevar un diario, pero que hoy combina técnicas terapéuticas, establece metas e incluye frases positivas en un diseño gráfico que tapiza las redes sociales desde el 2015, cuando la experta en branding y entusiasta del bienestar Mo Seetubtim creó su blog de positividad.



Sus miles de seguidores le mostraron su necesidad imperiosa de aprender a ser felices y agradecidos. Así, con un poco de programación neurolingüística, técnicas de la terapia del comportamiento cognitivo y altas dosis de creatividad y neurofelicidad, creó los primeros diarios de gratitud y felicidad que hoy son una marca internacional, The Happiness Planner.



“Un planner traduce ‘diario’. Y estos son diarios de inspiración y de gratitud en los que cada página es un día del año que incluye una frase de positivismo, disciplina y resiliencia; hay espacio para escribir los objetivos del día y para agradecer por lo realizado (se diligencia al final del día)”, dice Betty Encinales, experta en neurofelicidad de la Universidad de California y de World Happiness Academy.



“Este proyecto ha mejorado con los años”, añade la también fundadora de Happy Work Hub (empresa de talleres y consultorías sobre felicidad y bienestar en el trabajo) quien ha liderado la iniciativa de Seetubtim en Latinoamérica, en donde los diarios se llevan en una aplicación móvil que, además del registro de los objetivos y los motivos por los cuales sentirse agradecido, permite acceder a charlas y clases semanales sobre mindfulness, networking, etc.



(Le puede interesar: 4 grandes plataformas actuarán contra el acoso de las mujeres en línea).



Para algunos expertos, el journaling y la gratitud tienen varios beneficios. Inclusive, escribir las experiencias traumáticas (no solo lo bueno del día) resulta benéfico para quien las atraviesa. Así lo demostraron el psicólogo social estadounidense James Pennebaker y expertos de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia), quienes realizaron una investigación en dos grupos, uno compuesto por pacientes clínicos y otro, por personas sanas, a quienes les solicitaron dedicar 15 minutos diarios a la escritura de sus situaciones traumáticas o estresantes (para los enfermos) y de sus situaciones neutras. Tras cinco días de journaling, los miembros del primer grupo registraron resultados físicos y psicológicos significativamente mejores que los del segundo grupo.



“Según la psicobiología, expresar agradecimiento contribuye a disminuir la presión arterial en el cuerpo y a aumentar el funcionamiento de la parte racional del cerebro, lo que crea un entorno mental tranquilo y seguro”, sostiene la experta en tendencias de Wgsn Rosalina Villanueva, quien destaca la importancia que han adquirido estas prácticas en la pandemia.

Con enfoque holístico

Facebook Twitter Linkedin

Ayudan a la organización personal en aras de la productividad y de lograr espacios mentales positivos. Foto: Gratu

En julio de 2020, la red social Pinterest reportó el mayor número de búsquedas alrededor del bienestar mental como meditación (+44 %), agradecimiento (+60 %) y positividad (+42 %), y un año después, las herramientas de mindfulness y gratitud siguen siendo las favoritas para readaptar las rutinas hacia un nuevo periodo de recuperación.



También: Las niñas compiten. Las mujeres se empoderan mutuamente.



“Hemos encontrado otro tipo de diarios para mejorar nuestras rutinas. Aquellos que fomentan la creatividad, desde dibujar bocetos y recopilar moodboards o hasta escribir cómics. Los diarios para productividad se intensifican con métodos que ayudan a definir metas y objetivos al tiempo que hacen que las áreas de trabajo sean más agradables y organizadas desde el punto de vista estético. Y los planes de viaje en espera, así como la papelería dedicada a los viajes se convierten en una salida mental positiva, un espacio para planificar y soñar con escapadas futuras”, dice Villanueva.



Algunos siguen la metodología bullet journal (‘bujo’), ideada en el 2018 por la neoyorquina Ryder Carroll como una manera de organización personal en aras de la productividad, pero volviendo a las manualidades. Y otros llevan la tendencia hacia la conservación, como la iniciativa colombiana Gratu, fundada en el 2015 por Juan y David León, cuyos productos son a base de caña de azúcar sin blanqueamientos y maderas de tala responsable.



Gratu inició con planeadores diarios y semanales para ayudar a la concentración en las tareas y hoy, entre sus best sellers, está el diario ‘Una madrugada a la vez’, que invita a dedicar un espacio en la madrugada a la espiritualidad y a instaurar el hábito de levantarse temprano. “Tenemos un diario de emprendedores con herramientas para llevar un registro de los objetivos, las tareas urgentes e importantes y su debido seguimiento. Incluye herramientas de negocio como el círculo dorado y el Canvas Business Model”, agregan los hermanos bumangueses.



(Le puede interesar: 4 hábitos que te envejecen sin darte cuenta)



Tal ha sido el fenómeno de estos planners que inclusive los departamentos de recursos humanos de compañías y multinacionales los han adoptado para sus trabajadores. Al respecto, Villanueva asegura que los directivos corporativos “han visto el gran potencial de los diarios para la productividad de sus trabajadores. Un estudio realizado por la Universidad de Chicago encontró que la gratitud se sirve en casa, con la familia y los amigos, pero también en el trabajo y a la hora de hacer negocios, incluso dinero, pues expresar ese agradecimiento mejora el bienestar de las personas. En ocasiones, la gratitud pasa de ser una emoción o un sentimiento y se convierte en un motor para hacer las cosas”, de ahí su vínculo con la productividad del trabajador y sus efectos positivos en finanzas empresariales.