El diseñador e ilustrador de origen puertorriqueño pero criado en el Bronx Antonio López es uno de los grandes olvidados, pero la firma italiana Fendi ha recuperado parte de su legado con el que ha dado color y diversión a su última colección.





Diseño de la última colección de Fendi, inspirada en López. Foto: Fendi

El fallecimiento de Antonio López (Puerto Rico, 1943-Estados Unidos, 1987) a los 44 años de edad cercenó un trabajo que brilló por su atrevimiento e inconformismo, lleno de erotismo y ganas de vivir que plasmaba con colores intensos que supieron apreciar Charles James o Karl Lagerfeld, cuando era el director creativo de Chloé, con los que colaboraba. En la colección primavera-verano de este año, la firma italiana, hoy dirigida por Kim Jones, presenta una propuesta inspirada en las décadas de los años 60 y 70 adaptando las siluetas, los colores y los estampados a una mujer actual que no descarta escotes sexis.



“López era amigo de Karl, y siempre ha sido alguien que me ha inspirado. Era una persona con visión de futuro, integradora, a la que admiraban desde Andy Warhol hasta Steven Meisel y David Hockney. Quería presentarlo a una nueva generación”, dijo Kim Jones, que se marca como objetivo la reinterpretación del glamour de la era disco para la mujer del 2022, y como parte esencial de la colección está la incorporación de referencias e ilustraciones de López, y no solo en las piezas textiles sino también en los bolsos. “Se trata de una apuesta colorida y sofisticada para la temporada de verano”, explica la firma, y destaca el icónico Baguette, que teje un arco iris, y un Peekaboo que se transforma en una pieza de arte gráfico.



Con información de Efe y ‘Vogue’ México.

