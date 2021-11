La diseñadora Carmen Belissa presenta su colección La Libélula

La diseñadora Carmen Belissa Martínez presenta su nueva colección denominada La Libélula, una nueva apuesta inspirada en todos los momentos de fe que vivió durante la pandemia y que le hicieron sacar los tesoros más valiosos que tenía escondidos y aún no lo sabía.



(Le puede interesar: Estos son los cinco hábitos que te engordan sin darte cuenta)



“Pasamos por momentos muy fuertes, pero de la gran cartulina blanca yo no vi ese “único” punto negro. En plena pandemia tuve una experiencia más cercana con Dios y aunque siempre había creído en Él, empecé a soltar y confiar más. Crecí espiritualmente, maduré y valoré mucho más. Empecé a crear una moda más cercana y honesta; le pedí a Dios que me regalara creatividad y calma y así se fueron dando y fluyendo las cosas”, dice la diseñadora.

Facebook Twitter Linkedin

La colección abarca desde vestidos largos, cortos, salidas y trajes de baño. Foto: Particular

Después de varias capsulas de moda que desarrolló en pandemia, este año llegó su soñada colección: La Libélula, que para la diseñadora significa renacer, sabiduría, fortaleza, belleza, naturaleza y libertad, que es lo que quiere transmitir en sus prendas.



La colección abarca desde vestidos largos, cortos, salidas y trajes de baño, enterizos, hasta set de pantalones estilo sudaderas para toda ocasión, donde utiliza texturas como el lino, sedas de muy poco gramaje, velos y algodón.



(Vea: ¡Hay un tipo de yoga para cada necesidad y gusto!)



Los vestidos con mucho movimiento y comodidad, son una característica importante en su colección. En la paleta de colores predominan el verde y el azul, pasando por el beige y el gris azulado.



“Son los colores desde cuando nace el día hasta el atardecer de la noche. Me gusta que los colores conecten entre sí, al igual que los vestidos. No quise cerrarme a un solo color, porque cada mujer tiene gustos y tonos de piel diferentes”, dice la diseñadora



Cada prenda de Carmen Belissa tiene su sello personal. Su ADN es lo que la ha identificado a la hora de intervenir sus piezas. Es una abanderada de la elaboración artesanal y trabaja con distintos orfebres y artesanos locales.

(Además: 4 hábitos que te envejecen sin darte cuenta)



“Me encanta intervenir las prendas manualmente. Trabajo con artesanas de Cartagena, que tejen todo minuciosamente a mano. Adicional la joyería que utilizo en mis prendas, son de los orfebres de Cali, que hacen todo tallado a mano, donde una joya nunca es igual a otra, porque las piedras son naturales y cuando se van a engastar la piedra es la que dice la forma de la joya. Logrando un trabajo extraordinario, porque es reunir a Colombia en una sola prenda”, asegura Belissa.

Orgullo colombiano

Facebook Twitter Linkedin

Utiliza texturas como el lino, sedas de muy poco gramaje, velos y algodón. Foto: Particular

La diseñadora fue pionera en el país por hacer vestidos de baño sobre medidas y decorados a mano. Su marca Beverly Hills, fue un ícono para las vacaciones de toda mujer colombiana, sus diseños le daban la vuelta al mundo y se destacaban en las mejores pasarelas nacionales e internacionales.



Ha estado en Colombiamoda, Caliexposhow, Perú Moda, Plataforma K, IxelModa, Fashion Week de las Américas y en pasarelas de las revistas Vogue, Elle y TV y Novelas.



Hace ocho años empezó a darle nuevos rumbos a su marca, a confeccionar ropa casual y funcional; y a dar asesorías personalizadas a sus clientas. Hoy es una destacada empresaria de la moda y celebra 20 años de trayectoria. “No quiero ser una máquina de vender ropa, no ha sido mi fin, sino prestar un servicio que les lleve alegría y les transforme la vida”, dice.

Por miedo al covid-19 se bajó la guardia frente al cáncer de mama