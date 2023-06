Al momento de viajar se presentan dudas frente a los reglamentos que tienen las aerolíneas respecto a las bebidas, comidas y equipaje que se pueda llevar en el equipaje de mano.



De hecho, en ocasiones se tiende a escuchar a los usuarios de las aerolíneas quejarse por la poca cantidad de comida que ofrecen durante los vuelos de corta y larga distancia, por lo que algunos se abstienen de llevar alimentos, para consumir dentro del avión, que les puede afectar el bolsillo o su abordaje.



No obstante, las aerolíneas cuentas con un manual normativo, en el cual explican los alimentos que se pueden subir al avión y cómo deben ir debidamente empacados. Por lo tanto, lo invitamos a conocer los alimentos que son permitidos llevar en la maleta de mano, según algunas empresas que ofrecen el servicio de transporte aéreo.

Las bebidas deben estar en recipientes transparentes. Foto: iStock

Avianca

- Avianca recomienda no llevar alimentos perecederos, como carnes, leche, frutas o vegetales; sin embargo, recomienda que si decide hacerlo, lo ideal es llevar la comida en porciones pequeñas y bien empacadas.



- Si por casualidad se le ocurre llevar bebidas alcohólicas, la aerolínea explica que estas solo podrán ser llevadas en el equipaje de mano si las autoridades locales lo permiten, si es posible, no podrá llevar más de cinco litros, además de que cada botella no puede exceder el 70 % de volumen de alcohol.



- Por otro lado, evite llevar alimentos en el equipaje que va en la bodega o Stand By, ya que no está permitido el transporte de alimentos perecederos.



- Finalmente, pero no lo menos importante, verifique que la comida que va a transportar debe ser declarada, de lo contrario será multado.

Latam

Por otro lado, la aerolínea Latam afirma que es posible transportar cualquier tipo de comida en el equipaje de mano como en la de la bodega; sin embargo, esta debe estar empacada en empaques herméticos, con el fin de que no se derrame y produzca olores que pueda afectar los otros equipajes.



- Si tiene pensado viajar en un vuelo internacional, exigen que los alimentos líquidos estén envasados en recipientes transparentes de 100 mil, con el objetivo de que se puede evidenciar lo que se lleva allí adentro.



- Respecto a la alimentación de los bebés, no tiene restricciones; no obstante, debe estar en sus envases originales o en envases transparentes.

Laura Daniela Alarcón Vargas

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS