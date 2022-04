Vanguardia e innovación son palabras que retratan el particular estilo del diseñador santandereano Julián Ruiz. Esas características llamaron la atención de los organizadores del New York Fashion Week que, en febrero pasado, invitaron al bumangués a presentar su colección dentro del apartado By Art Hearts, que reúne a diseñadores emergentes de todo el mundo.

Inspirado en el hombre futurista, Ruiz, de 33 años de edad, ha apostado por la moda masculina, otro aspecto que tuvieron en cuenta los organizadores del evento. En la Gran Manzana, Ruiz presentó su colección E-Boy Otoño/Invierno 2023, elaborada íntegramente con productos y manufactura colombianos. EL TIEMPO habló con él, vía telefónica, de su experiencia en Estados Unidos, de la idea de expandir su marca y abrir una tienda en Nueva York.



(Lea también: Moda 'Made in Spain': una potencia para la industria)

¿Cómo llegó esa invitación a Nueva York?

​

Era mi primera vez en una pasarela internacional. Con mi jefe de prensa, Gus Rincón, hicimos contacto con el organizador del evento y les enviamos un portafolio, ellos hicieron una curaduría y dijeron que nos querían con ellos.

¿Qué vieron en Julián Ruiz?

​

Encontraron potencial en la marca, una marca con identidad y filosofía, y que fuera de vanguardia. Además, les gustó que fuese una marca masculina, porque la ropa de hombre es una propuesta por explorar. El mercado está direccionado hacia un hombre moderno, contemporáneo, informado, digitalizado.

Facebook Twitter Linkedin

Blazer de lentejuelas con bufanda en terciopelo. Foto: Lois Spencer

Siempre se ha inclinado por lo futurista...

​

Sí, la vanguardia. Es como liberarme de la tradición. Me interesa generar eso, poder presentar opciones para vestir y avanzar. Me parece que la ropa, además del estatus, debe tener cualidades, como la libertad.

Tiene que ver mucho con sus inicios en Santander...

​

Así es. Fue una carrera muy temprana. Siempre estuve inconforme con la ropa que me daban mis papás, podía escoger pero nunca me representaba, siempre fui inconforme a uniformarme en el colegio. A los 13 años pedí una máquina de coser para intervenir mi ropa y diferenciarme, fue un impulso innato. Con el tiempo entendí que esto es un negocio, una carrera, una profesión, y a los 17 años tenía ya mis primeros clientes.



(Le puede interesar: Colores vibrantes, brillo y otras tendencias, en New York Fashion Week)

A los 13 años pedí una máquina de coser para intervenir mi ropa y diferenciarme, fue un impulso innato FACEBOOK

TWITTER

¿Y estudió diseño?

​

Fui empírico. He trabajado con fábricas. A los 18 años hice mi primera colección. He tomado cursos de alta costura, pero creo que esa ausencia de universidad lo que ha hecho en mí es continuar brindándome hambre de conocimiento, de ser acucioso con el estudio y ser muy comercial. Tenía que vender lo que creaba y ese aspecto siempre ha estado vigente.

El denim es su distintivo, ¿cómo lo ha trabajado?

​

He trabajado el jean denim, es una tela que me gusta explorar, pienso que tiene carácter, es como si estuviera viva, se deja manipular de muchas maneras y se transforma. Lo que hicimos fue trenzarla, armamos una malla y, desde ahí, creamos un tejido en telar. Parece una prenda en crochet, pero es jean, usamos la cultura de los tejedores.

Facebook Twitter Linkedin

El diseñador Julián Ruiz nació en Bucaramanga y tiene actualmente 33 años. Foto: Cortesía prensa Julián Ruiz

La moda es señalada como una de las industrias más contaminantes. ¿Ha adoptado algún proceso para evitar eso?

​

Usamos los retazos y remanentes de telas, les damos vida en las chaquetas de jean. En esta nueva colección redujimos los químicos, explorando un nuevo proceso que es el láser. Es sostenible y no usa agua. Logramos efectos como si estuviéramos usando químicos y procesos tradicionales, pero con láser.

¿Qué destaca de la colección de Nueva York?

​

Habla de un hombre digital. Una narrativa sobre el proceso en el que estamos tras la pandemia, de las sensaciones que tenemos. Y esas impresiones nos lleva a una búsqueda de confort, de bienestar. Lo interpreté con degradé. No tengo bloques de color, no hay fronteras, están desdibujadas aquí, se ven efectos de hologramas en degradé, que pasan de un color a otro. Y telas metálicas, como pantallas, muy digital, muy virtual, que es lo que también estamos viviendo.



(Lea además: Las lecciones que dejó Colombiatex 2022 para la industria de la moda)

La colección habla de un hombre digital. Una narrativa sobre el proceso en el que estamos tras la pandemia, de las sensaciones que tenemos. FACEBOOK

TWITTER

¿A dónde quiere llegar en el futuro?

​

Soy muy comercial, mi ambición es presentar mis colecciones en París. La idea es expandir la marca, abrir un taller en Nueva York, aunque con productos y manufactura colombianos. Por ahora, un local en Soho, Unfashional, venderá la marca. También vamos a vender en e-commerce.

Después de Nueva York fue invitado a Los Ángeles Fashion Week...

​

La presentación en Los Ángeles tuvo otra connotación, dada la coyuntura. Cuando fuimos a Nueva York no se había presentado la guerra entre Rusia y Ucrania, y ese miedo colectivo que nos impacta. Fue una opción para lanzar un manifiesto con prendas que tenían estampados extractos de tratados de guerras, como el de Versalles, el Estatuto de Roma, el Convenio de Budapest, para recordar por qué no debemos sentir ese miedo de nuevo.

Hablando de artistas, ha trabajado con cantantes, ¿por qué esa relación tan cercana con ellos?

​

Los artistas me han enseñado a materializar su música en prendas. Un ejemplo es Juanes. Él quería una chaqueta inspirada en un bus urbano de Medellín y logramos una prenda de jean con estampados y manualidades. Para su último álbum Origen –ganador del Grammy anglo en la categoría de Mejor Álbum de Rock Latino– decía que su música era anfibia, del agua y de la tierra. Lo que hicimos fue tomar monedas pequeñitas, que bordamos sobre la chaqueta, como unas escamas, como un pez, y le agregamos algo referente a la Sierra Nevada. También trabajo con Pipe Bueno y Yeison Jiménez, que tienen universos muy nutridos, son más populares. Amo trabajar con esos artistas y contribuir a que su música se vuelva algo textil, esas prendas se convierten en un manifiesto.

¿A qué diseñador admira, quién lo inspira?

​

John Galliano ha sido muy inspirador. Y Alexander McQueen. Ambos son indudablemente la genialidad humana viva.

ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

Editor de EL TIEMPO