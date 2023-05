En los últimos años hemos sido testigos de que en el mundo de la moda ya no hay reglas. Sin embargo, en ciertas ocasiones, existen códigos de vestuario que indican qué es lo apropiado para usar o cuáles son las normas que deben seguirse cuando se asiste a un evento determinado. Estas pautas se establecen dependiendo de la coyuntura, lugar, clima, cargo y funciones, entre otros.



(Lea la actualización: La fuerte respuesta de ministra Irene Vélez sobre críticas por usar tenis ante reyes de España).

Con la polémica desatada en redes sociales por la decisión de Irene Vélez, ministra de Minas, de usar tenis blancos en el encuentro protocolario con los reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, en el Palacio Real de Madrid, nuevamente se abre el debate:¿Hasta qué punto son apropiados los zapatos deportivos en eventos de gala o diplomáticos?



Al respecto, Beatriz Arango, periodista de moda, le dijo a EL TIEMPO: "Siempre hay que leer el lugar al que vamos y leer los códigos de estilismo que se manejan en esos lugares. En este caso era una bienvenida al Palacio Real de Madrid, en donde los anfitriones, indudablemente, no te van a recibir en tenis. Entonces ya el anfitrión te está dando una clave".



Por su parte, Yuly Giraldo, capacitadora internacional de Consultores de Imagen, opina: "Su más reciente decisión de vestuario la tiene nuevamente en el escenario, ahora internacional, por el uso de tenis en su visita oficial de la delegación diplomática en España. Lo que antes podía parecer un acto de rebeldía y juventud ahora se ve como una señal de irrespeto a los protocolos diplomáticos. Como asesora de imagen considero que es una falta de respeto. La delegación representa a los colombianos y es un desaire a los anfitriones. Si está buscando comodidad lo puede hacer perfectamente con otro tipo de zapatos, planos pero formales. ¡No tenis!".

Ambas expertas consultadas por este diario coincidieron afirmando que si de comodidad se trata hay otras alternativas.



Arango, entre tanto, recomienda: "Esto no quiere decir que todos los invitados tengan que llegar en tacones. Si no me gustan los zapatos altos, me incomodan, por un tema de salud o por estilo personal y voy a usar siempre zapatos planos que considero cómodos, hay otras alternativas a las zapatillas deportivas como mocasines, zapatos tipo Oxford o bailarinas. De hecho existen unas alpargatas conocidas como mallorquinas que pueden funcionar también incluso como un guiño a los anfitriones".



Otro de los motivos por los cuáles se considera que en este caso llevar tenis es un desacierto es por el perfil de la ministra, su rol en el evento y funciones.



"En una ocasión especial y elegante hay otros códigos que nos permiten ser más fieles a nuestro estilo personal. Veo con tenis a una celebridad, un artista o a alguien que represente a una marca deportiva. En ese sentido yo lo encuentro más coherente. Pero en este caso no lo siento coherente, estilístico ni atractivo a la hora de comunicar”, dijo Beatriz Arango.

Además, la ministra no era la anfitriona, como afirma Yuly Giraldo: "Hace meses, cuando ella recibió a la delegación española en Colombia, no lo vi mal. Ella era la anfitriona y seguramente quiso comunicar la ruptura y flexibilidad de su generación. La evolución de la formalidad a la comodidad. Su error desde el punto de vista del vestuario, fue usar tenis de hacer ejercicio y no casuales. Hoy la ministra nos deja en boca de la prensa mundial por las razones equivocadas".



A la pregunta ¿Cómo evitar caer en estos errores de moda? Arango respondió:



"Estos desaciertos se pueden evitar de dos maneras. Una muy elemental es conociendo a dónde voy, quiénes me van a recibir o a quién voy a recibir yo cuando se trata de que yo soy la anfitriona. Y para eso puedo investigar o averiguar con un jefe de protocolo. Lo segundo, es confiando en el trabajo de los estilistas de moda, pidiendo recomendaciones, revisando imágenes de archivo, viendo cómo han acudido mis antecesores”.



Cabe resaltar que los códigos de vestuario no necesariamente limitan ni irrespetan el estilo de cada persona. Finalmente, como afirma Giraldo, "El dress code determina la manera en que debemos vestir por supuesto sin dejar neutro estilo personal".



Lea también: (Bogotá Fashion Week: ¿qué será tendencia en la semana de la moda de la capital?)

Ministra Vélez responde

Ante la polémica que ha desatado en redes sociales, la ministra Vélez respondió a las criticas y aseguró: "Mi cuerpo es mi primera certeza, territorio soberano, espacio e instrumento de mi libertad. Por eso, puedo estar ante la realeza española en tenis: porque es mi decisión y me hace libre. O puedo estar en una cena casual o con la familia real y vestir tan glamurosa como hoy".

Camila Villamil Navarro

