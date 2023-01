La infidelidad no es algo ajeno para casi la mayoría del mundo. Al menos cada persona conoce un caso de alguien que ha sido o le han sido infiel. Es como si fuera algo inherente de las relaciones humanas, ¿le ha pasado?

Para varios expertos, es un asunto normal y frecuente. Pasa a diario en cualquier rincón del planeta. Y aunque es un hecho que podría ser no justificable, lo cierto es que varios estudios y analistas han llegado a puntos comunes que pueden ayudar a explicar por qué sucede esta conducta.

Insatisfacción

Muchas parejas terminan en un punto de insatisfacción sexual y afectiva, o al menos en alguno de los dos puntos. La disminución de deseo y actividad sexual, que tiende a ser normal en las relaciones al paso de los años, puede ser motivo de alerta cuando se convierte en algo que daña la relación. Es decir, cuando se mira a la pareja y contrario a que produzca algún tipo de deseo positivo, todo se haya convertido en una constante negativa. Ahí es cuando las personas usualmente buscan afecto sexual en otra persona, dicen los expertos. No obstante, también aseguran que esto puede causarse por alguna patología o trastornos y desajustes en la líbido.

Personalidad antisocial

Si bien cada personalidad entre la pareja puede ser diferente, hay una que puede terminar impactando la relación. Según los expertos, el no empatizar con los demás y a ver a las otras personas como instrumentos para lograr objetivos individuales es un rasgo que puede derivar en infidelidades.

Incompatibilidad

La infidelidad también se puede traducir en un cambio en la compatibilidad entre ambas personas, dicen los expertos. Cuando hay tipos de personalidad bastante distintos, se desencadenas fricciones que terminan en discusiones y altercados. Los gustos propios y concepciones sobre la vida, el deseo y el amor pueden ser tan diferentes que termina en que alguna de las dos personas busque a otra por fuera de la relación que tenga los mismos ideales y formas de actuar.

Falta de comprensión

La inseguridad personal y falta de autoestima puede causar daños en la relación cuando una de las dos personas no está dispuesta a ser empática y ayudar con el problema. Hay dos posibilidades: la persona que se siente menos atractiva, menos comprendida o en un nivel inferior busca a otra para tener una reafirmación personal, o en caso tal, la pareja de quien tiene inseguridades busca a otra que no los tenga. No hay comprensión mutua.

Venganza

Los expertos aseguran que una mala gestión de los conflictos entre la pareja pueden resultar en infidelidades. "Las ganas de devolverle algo tras la discusión, aunque se calcule mal el alcance de lo hecho", señala el portal 'Avance psicólogos' sobre este tema. En muchas ocasiones, alguna de las dos personas busca vengarse del otro con una infidelidad.

Punto final

En varias ocasiones, alguna de las dos personas de la relación quiere terminarla pero no se atreve a hacerlo de forma directa, por lo que opta por ser infiel para encontrar una salida rápida y cortante a la situación. Aunque suene algo frenético o descabellado, ocurre con frecuencia, dicen los psicólogos.

REDACCIÓN EL TIEMPO

