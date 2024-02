¿Comprar ropa de segunda mano es el futuro? Grandes empresas del sector creen que sí

La ropa de segunda mano gana cada vez más espacio en el mercado. Los cuestionamientos contra los impactos ambientales que genera el fast fashion han llevado a que cada vez más consumidores se interesen por ropa que ya ha tenido dueño, pero que aún conserva su calidad para seguir siendo aprovechada.



De acuerdo con datos del Global Apparel Resale Market & Forecasts, la industria de la ropa de segunda mano tuvo un crecimiento global de 109 por ciento entre 2016 y 2021. Y es que se pronostica que las ventas lleguen a 64 mil millones de dólares en 2028, por encima de los 44 mil millones que alcanzaría el fast fashion.

La ola global de consumo de ropa usada no para de crecer. Un informe de GlobalData estimó en 2022 que en Norteamérica el mercado de la moda de segunda mano crecerá 8 veces más rápido que el mercado de ropa en general. En Sudamérica será cuatro veces más rápido.

Crecimiento del mercado de ropa usada en el mundo. Foto: CEET

De hecho, en el mundo ya los grandes jugadores del sector moda están apostándole a esto. Zara (del grupo Inditex) ya comercializa ropa de segunda mano en México, España y Alemania. En México las tiendas Waltmart y Liverpool ya le apuestan a espacios físicos dentro de sus almacenes para estos productos.

En Colombia, el sector viene siendo dominado por GoTrendier, una plataforma que solo está disponible acá y en México y que ya es la séptima, entre las diez aplicaciones más descargadas en el sector compras, superando a Amazon y Linio.

Según explica Ana Jiménez, country manager de GoTrendier Colombia, ellos que iniciaron operaciones en 2016 ya alcanzan entre México y Colombia más de 11 millones de usuarios (tres millones de estos en nuestro país) que suman más de 32 millones de prendas ofertadas. Y aunque en un principio solo ofrecían productos para mujeres, ya abrieron el mercado para niños y esta semana también lo harán para hombres.

La directiva señala que aunque la pandemia le dio un gran impulso al negocio, la consciencia cada vez mayor de las personas por los temas ambientales ha llevado a que la plataforma se vuelva más visible y atraiga la atención de las personas.

“Unos jeans nuevos que pueden costar 150 mil pesos colombianos, pero realmente lo que cuestan son 7.000 litros de agua. No vale que tenga solamente cuatro o cinco posturas. Así que si yo me canso de usarlos, otra persona puede reestrenar esa prenda y esa prenda es perfectamente válida y útil. Hasta que realmente la desechemos cuando esté desgastada, no cuando nos hayamos desvinculado emocionalmente de la prenda”, resalta Jiménez.

Crecimiento en ventas, según sector, en la industria de la moda. Foto: CEET

De hecho, de acuerdo con datos de Gotrendier, tan solo las ventas en Colombia a través de su plataforma durante 2023 ayudaron a ahorrar 344 millones de litros de agua, es decir, el equivalente a 137 piscinas olímpicas; además evitaron la emisión de 5.530 toneladas de CO2, equivalente a 2.431 vuelos de Bogotá a Barcelona; y frenaron el desperdicio de 371.000 kilogramos de residuos, equivalentes a los residuos anuales de 900 personas.

Además, las cifras en Colombia muestran que las ciudades principales son las más interesadas en estos temas, siendo Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga (en ese orden) las urbes donde más se hacen compras de ropa de segunda mano.

En promedio un usuario de GoTrendier compra doce prendas al año, lo que se traduce en casi que una mensualmente, siendo las marcas preferidas Zara, Ela, Studio F, Forever 21 y Adidas en el caso de las mujeres y Zara Kids, Adidas, Bubble Gummers, Offcorss y Carter’s en el caso de los niños.

“Hemos podido romper estas barreras de la segunda mano versus el mercado tradicional porque plataformas como GoTrendier te permiten tener una dualidad: ser vendedor y comprador. Todos tenemos ropa que no usamos y se calcula que solo usamos el 20 por ciento de lo que tenemos disponible en el closet”, resalta Jiménez.

Vista de ropa usada desechada en el desierto de Atacama, en Alto Hospicio, Iquique, Chile, el 26 de septiembre de 2021. Foto: MARTIN BERNETTI / AFP

Desde GoTrendier, por ahora, no esperan saltar a otros países, sino crecer en los dos mercados en los que trabajan. Esto por dos razones: en Colombia y México no tienen competencia y pueden ampliar con más facilidad su alcance; sumado a que aún se pronostica un amplio crecimiento de este sector.

“Hace siete años cuando nosotros comenzamos no era tan conocido el impacto que genera la moda en el medioambiente, pero ahora sí que es un tema de conversación y las marcas se están sumando. Esto va a acrecer porque los grandes jugadores del fast fashion están incursionando en la segunda mano y esto porque a hoy solo se vende el 80 por ciento de lo que se fabrica en el caso de los grandes productores de ropa, el resto termina en lugares como el desierto de Atacama. Seguir fabricando más ya no es un camino, ni siquiera para el fast fashion”, finaliza la directiva.

EDWIN CAICEDO | REDACTOR MEDIOAMBIENTE

@CAICEDOUCROS | @ELTIEMPOVERDE

