¿Qué dice el taróscopo sobre su signo zodiacal para este domingo 19 de noviembre?

Frase de la semana: “Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace”, Jean Paul Sartre, filósofo y escritor.

Escorpión

El Mundo



Esta semana comienzas a sentir una energía renovada y fresca. Algo concluye y puedes ver la enseñanza que estaba detrás de lo ocurrido. Puedes comenzar de nuevo, con otra visión y con el corazón más abierto. Recuerda que el mundo será lo que tus pensamientos y palabras decreten. Eres poderoso y puedes manifestar junto con Dios, pero necesitas creerlo y soltar el control. Es un gran momento para viajar, para estudiar o para conocer nuevas culturas. No aplaces tus sueños. La vida es ahora.

Sagitario

El Loco



Las zonas de confort no son lo tuyo, no por mucho tiempo. Si te sientes estancado en algún área de tu vida, llegó el momento de sacudirte y moverte. El Loco te invita a vivir más ligero y para eso es necesario soltar todo lo que sea una carga: relaciones, creencias, hábitos, trabajos. Es momento de decirle sí a tus pasiones y de seguir tu camino con honestidad. Libérate de las opiniones de los demás y haz lo que sabes que tienes que hacer. Disfruta el viaje de la vida y ríete más.

Capricornio

Ocho de Oros



La vida te ofrece un momento de mucha abundancia, tan solo tienes que abrirte a recibir y disfrutar de todo lo que se presente. Intenta fluir y decirles sí a las invitaciones o actividades que te propongan, pues nunca sabes a que puedan conducirte o que persona puedas conocer. Es un gran momento para cambiar hábitos alimenticios y enfocarte en mejorar tu salud y elevar tu energía vital. Haz ejercicios de fuerza, pasa tiempo en la naturaleza y come de una manera más consciente.

Acuario

La Luna



La Luna te invita a explorar tu relación con la energía femenina o a revisar el vínculo que tienes con tu madre. Es hora de sincerarse y de ver lo que no funciona. Tal vez hay algo que aun no has perdonado, algo que te pesa desde niño y que no has sido capaz de expresar o un dolor que necesita ser escuchado. Ve profundo para que lo que está oculto salga a la luz. Esta es una invitación de sanación que, con el tiempo, traerá muchas bendiciones y te permitirá tomar todos tus dones.

Piscis

Diez de Espadas



El Diez de Espadas te pide dejar de luchar. Es hora de rendirte y de aceptar lo que está sucediendo, así no te guste. Si te resistes generarás más sufrimiento y estrés. Entregarte es reconocer que no todo depende de ti y que hay una sabiduría superior que te guía. Si las cosas no están resultando como lo esperabas, es por una protección que, en medio de tu caos mental, no puedes comprender en este momento. Medita o escribe para soltar tus pensamientos y emociones. Pide ayuda a tus seres de luz.

Aries

Tres de Espadas



El Tres de Espadas te recuerda que el dolor también es un maestro. En momentos de crisis o ansiedad permite que las emociones fluyan, renuncia a analizar, a culpar o juzgar, tan solo abraza lo que estás sintiendo. Observa las creencias y las palabras que utilizas a diario y date cuenta de la cantidad de energía que gastas alimentando el miedo o la rabia. Trátate con más cariño, sé compasivo contigo y deja que tu guía interna te muestre qué es lo que tienes que hacer y decir.

Tauro

Cinco de Espadas



El Cinco de Espadas te invita a cambiar hábitos que se han agotado y que drenan tu energía. Puede ser una manera de alimentarte o de relacionarte contigo. Aunque sabes lo que tienes que hacer es posible que aún existan resistencias internas que te impidan consolidar un nuevo ritmo y estructura de vida. Es clave fomentar la disciplina y abrir espacios para la introspección, ya sea a través de la escritura, la meditación o el estudio de algo nuevo. Suelta las creencias que no te permiten avanzar.

Géminis

La Justicia



Esta semana enfoca la mirada de nuevo en ti, escucha a tu cuerpo y observa tus necesidades. La Justicia te invita a poner límites y a discernir qué es real y qué es una quimera. Cuáles amistades deseas conservar y cuáles no te están aportando nada. De qué manera quieres generar más recursos y qué no estás dispuesto a hacer más. Es momento de soltar el deber ser y de comprometerte contigo sin emitir ningún juicio. Cuando te haces justicia todo a tu alrededor comienza a ordenarse.

Cáncer

El Enamorado



El Enamorado te invita a abrirte al gozo y al amor. Es un lindo momento para compartir con tu pareja, para permitirse soñar juntos y apoyarse mutuamente. Si no tienes pareja, llegó el momento de abrirte de nuevo al amor. Suelta el miedo a ser vulnerable, deja tus corazas atrás y toma el regalo que te ofrece alguien nuevo en tu vida. Recuerda que el amor no es posible con protecciones. No pienses en el futuro, tan solo entrégate y confía. Pase lo que pase, aprende de esta experiencia.

Leo

Diez de Oros



Hay ciclos que se están cerrando y nuevas oportunidades laborales comienzan a aparecer. El dinero te apoya y te recuerda que, cuando amas lo que haces, eres abundante en todas las áreas de tu vida. Comprométete con tu felicidad y no te conformes con menos de lo que sabes que mereces. No te dé miedo cobrar lo que es justo para ti ni de mover el dinero cuando sea necesario. Aprende tus lecciones para que no repitas la historia de tus padres. Eres libre de elegir la vida que anhelas.

Virgo

El Papa



El Papa te invita a tomar decisiones importantes. Aunque te dé miedo moverte o equivocarte, si eres coherente con el pedido de tu corazón, jamás estarás en riesgo. El ego quiere llenarte de incertidumbre, te hace dudar de ti mismo y de tus propias capacidades, pero si haces silencio y vuelves a ti te darás cuenta de que la voz del ego es la voz del miedo y que, al lado de la voz del amor, puede desvanecerse en un instante. Abraza la vida como viene y suelta la necesidad de saber qué va a pasar.

Libra

Ocho de Copas



El corazón comienza a soltar resistencias y viejos dolores y, poco a poco, la paz y el perdón regresan a ti. En medio de este proceso de sanación en el que tal vez has creído que se te ha quitado algo, en realidad se te está dando todo. Nuevas oportunidades llegan a ti y ahora puedes tomar la enseñanza de lo ocurrido. Si estás en pareja, tal vez sientas la necesidad de afianzar tu compromiso o de buscar nuevas dinámicas en tu relación. Todo es posible si actúas con coherencia y honestidad.

Fases Lunares

Cuarto menguante: 6 de noviembre.



Luna nueva: 13 de noviembre.



Cuarto creciente: 20 de noviembre.



Luna llena: 27 de noviembre.



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial