Frase de la semana:

“Con la vida no se discute si se quiere fluir y vivir milagrosamente”. Cristóbal Jodorowsky.

ARIES

El Colgado



El Colgado te pide bajar el ritmo y enfocarte en lo importante. Es una gran semana para verte profundamente, para replantear tu compromiso espiritual y para soltar cargas que tú mismo te has impuesto. Una semana para hablar menos y escuchar más, para el recogimiento, la entrega y el silencio. Aprovecha esta energía para sanar creencias que heredaste de tus padres y cortar con situaciones que estás repitiendo y de las que empiezas a ser consciente. Cambia tu mirada y entrégate al proceso.



TAURO

As de Bastos



El As de Bastos te pide valentía. Te invita a conectar con tus dones y a reconocer tu poder creador. Deja de verte pequeño y limitado, y empieza de nuevo con pasión y certeza. Recuerda que eres el único responsable de tu destino. ¿Qué tipo de realidad quieres crear? ¿Qué nuevos caminos quieres recorrer? ¿Qué te está deteniendo? Aprovecha esta semana para ser consciente de la divinidad que te habita y conectarte con tu poder interno. No abandones tus sueños. Todo es posible.



GÉMINIS

El Papa



El Papa te invita a compartir con humildad tus conocimientos, a ser un puente conciliador, a abrirte a una nueva información espiritual y conectarte con una visión más amplia de la existencia. Te recuerda que ya has alcanzado varios logros en tu vida y es momento de dejarte tentar por lo desconocido y asumir nuevos retos. Pide guía divina y descubre una nueva manera de amar, de vivir tu sexualidad, de encontrar ingresos económicos y de crear el trabajo que anhelas. Vive en libertad.



CÁNCER

Siete de Espadas



Es hora de tomar responsabilidad y ser consciente de que tus sentimientos, pensamientos y acciones han creado la vida que tienes. ¿Para dónde quieres ir? ¿Qué quieres lograr? Este arcano te conecta con tu fuerza, con tu guerrero interior y te invita a redirigir tu vida confiando en la sabiduría divina. Comienza una semana ideal para conquistar tus limitaciones, para encontrar tu lugar, para dar a conocer tus ideas en el trabajo o en un escenario público, para viajar y explorar nuevos horizontes.



LEO

Caballero de Bastos



Este arcano te invita a salir del cascarón y expresar lo que sientes. Te propone dejar el miedo al fracaso y el rechazo de los demás. Lo que haces está conectado con tu esencia más profunda y, desnudarse ante la mirada de los otros, no es fácil, pero llegó la hora de que nazcan esos proyectos, ideas o viajes que has estado gestando en silencio. El mundo necesita escuchar tu voz y tú necesitas sentir que perteneces al mundo dándote tu lugar. Ríete más y activa tu creatividad.



VIRGO

El Sol



El Sol te invita a ser consciente de tu luz. Pero también te avisa que hay aspectos que aún debes sanar en la relación con tu padre, con tus hermanos, con tus compañeros de trabajo o con tus hijos. La energía de esta semana te pide abrirte el llamado del amor y liberarte de creencias económicas que te mantienen en escasez y no te permiten tomar la energía de la abundancia. Sé generoso y entiende que dar es lo mismo que recibir. Aprovecha estos días para consolidar tu relación de pareja.



LIBRA

Tres de Espadas



Este arcano te invita a entrar profundamente en ti para ver lo que no has querido ver y enfrentar un dolor que hace mucho estás aplazando. Te invita a sanar y expresar lo que necesite ser expresado. Apóyate en pensamientos amorosos que te acompañen en este proceso y acepta el dolor como un maestro. Es una gran semana para abrirte a un nuevo conocimiento que expanda tu conciencia y te ayude a comprender lo que estás viviendo. Entrégate al proceso, aunque aun no sepas a dónde te llevará.



ESCORPIO

El Juicio



El Juicio te habla de la necesidad de sanar tu círculo familiar. Si ya vives en pareja y aún no has logrado tener hijos, confía en que la sabiduría divina los traerá a tu vida en el momento justo y necesario de tu evolución. Y, si ya los tienes, pregúntate qué dinámicas familiares no están funcionando, qué debes cambiar. El Juicio te invita a comprender que todo es un aprendizaje. Confía en tu intuición y cierra tus oídos a los juicios y críticas de los demás.



SAGITARIO

La Estrella



La Estrella te propone pensar en ti y animarte a realizar eso que anhelas. Este arcano te sugiere explorar esa inquietud o pasión que sientes por el mundo místico, el chamanismo, la astrología, las esencias florales, el tarot o el reiki. Te invita a dejar atrás pensamientos nostálgicos que aun guardas sobre el pasado y a ponerte en acción para empezar a hacer lo que verdaderamente te gusta. Escucha tu cuerpo, cuídalo y amalo tal como es. Reconoce tu belleza para que puedas irradiarla al mundo.



CAPRICORNIO

Cinco de Copas



No te resistas a los cambios que estás experimentando, ya que te están ayudando a dejar atrás lo que no te es útil. Entrégate a la incertidumbre y suelta la necesidad de control. Dedica esta semana a hacer lo que te gusta y a escuchar la guía de tu corazón. Es hora de confiar en tu intuición y desapegarte de objetos, ideas y relaciones que ya han cumplido un ciclo en tu vida. No te aferres a lo que ya está muerto, suéltalo con gratitud para que lo nuevo pueda llegar a tu vida.



ACUARIO

El Emperador



El Emperador te invita a poner límites en tu vida y a conectarte con tu poder interior. Cuando lo haces dejas de considerarte una víctima de las circunstancias, aceptas lo que ha ocurrido, eliminas la culpa y sigues adelante. También te pide revisar la relación con tu padre y con los hombres y mujeres que consideras poderosos. Observa cómo actúas ante ellos, qué te cohíbe y qué te pone a la defensiva. Gran semana para realizar inversiones inteligentes y mover tu dinero con gratitud.



PISCIS

Nueve de Copas



El Nueve de Copas te invita recibir con amor y gratitud un tiempo de profunda sanación. Te recuerda que es necesario superar el duelo por algún ser querido que aún no logras dejar ir o por una relación que no has soltado. Es momento de liberar apegos y aprender a convertirte en tu mejor compañía. Hay un ciclo emocional que se está cerrando en tu vida, pero necesitas poner de tu parte. No te resistas porque solo atraerás sufrimiento. Permítete sentir y fluye con el proceso.



FASES LUNARES - OCTUBRE 2022

​

​Cuarto creciente - Domingo 2

Luna llena - Domingo 9

Cuarto menguante - Lunes 17

Luna nueva - Martes 25



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial