Frase de la semana:



"Cuando siento una necesidad de religión, salgo de noche y pinto las estrellas": Vincent Van Gogh.

ARIES

El Loco



El Loco te recuerda que el fracaso no existe y que todo, absolutamente todo, es un aprendizaje. Así que sigue intentando. Si las cosas aun no han salido como lo esperabas no te des por vencido, busca otras opciones, explora nuevos caminos e intenta hacerlo con confianza y alegría. No es momento de parar ni de asustarte, por el contrario, la vida te pide ser valiente y confiar hoy más que nunca en tu visión. Sé fiel a tu camino y enfócate en lo esencial. No te distraigas.



TAURO

Seis de Copas



La vida te da un descanso esta semana, la energía cambia y las cosas comienzan a fluir. Aprovecha estos días para conectar con el amor y abrir tu corazón. Haz lo que te apasiona, comparte con tus seres queridos y afianza tu relación de pareja. También es un lindo momento para escuchar a tu niño interior y sanar situaciones emocionales de la infancia que aun no han sido resueltas. El Seis de Copas te invita a cultivar el amor propio y a confiar en el pedido de tu corazón. Ábrete a la alegría y expándela.



GÉMINIS

Rey de Bastos



Tu visión y tus ideas geniales te permiten ver el panorama completo, sin embargo, no siempre todos comprenden tu punto de vista. Por eso es clave que comuniques cada vez mejor tus ideas y que actives tu liderazgo innato. No te sientas incómodo siendo poderoso. Te encuentras en un momento de manifestación importante en el que tus proyectos y sueños más íntimos comienzan a concretarse. En medio de este proceso delega lo que no sea esencial y enfoca tu energía en eso que realmente anhelas.



CÁNCER

Reina de Oros



Empieza un periodo muy fértil en el que se hace necesario confiar en tus recursos internos. La Reina de Oros te abre las puertas de la verdadera abundancia y te pide reconocer y dar gracias por la riqueza interior y exterior que te rodea. Puede ser un buen momento para cambiarte de casa, realizar la compra de algo que deseas, sanar la relación con el dinero o afianzar hábitos de alimentación consciente. Tal vez el cuerpo te esté pidiendo moverte más o realizar algún ejercicio, escúchalo.



LEO

Cinco de Espadas



No pelees contigo mismo ni juzgues tu proceso. El Cinco de Espadas te dice que es hora de resolver tus conflictos internos y tus contradicciones, así como las tensiones que puedas tener con tus seres queridos o amigos. Es posible que quieras hacerlo diferente, pero sientas que algo te lo impide, como una resistencia interior que no te permite avanzar. Es tiempo de tocar la herida y de observar cuáles son esas creencias del pasado que nublan tu verdad y te alejan de la paz.



VIRGO

Cuatro de Espadas



El Cuatro de Espadas te pide dedicar estos días a recuperar tu cuerpo y tu mente. Es posible que vengas de semanas de mucho estrés y actividad mental, o de un largo proceso de sanación. Ahora es el momento de pensar en ti y descansar. Abre espacios para la lectura de textos que abran tu mente, para la meditación y la relajación. Si lo sientes, asistir a un retiro espiritual puede ser de gran ayuda. Haz lo que te haga sentir bien y renueva tu energía. Entrégate al descanso sin resistencias.



LIBRA

Tres de Espadas



El dolor también puede ser un maestro. No es momento de tratar de entender lo que pasó, de analizar todos los detalles ni de descubrir el porqué de la situación. Es tiempo de sentir y de entregarte al dolor. En vez de obsesionarte con una explicación, confía en que, con el tiempo, cuando estés listo, el para qué se te revelará y podrás tomar la enseñanza que está detrás de esto. Apóyate con pensamientos amorosos y siente tu tristeza. Si tu mente y tu corazón se unen todo será más fácil.



ESCORPIÓN

Dos de Bastos



Aunque a veces no sepas por dónde empezar o cómo planear mejor tus metas, no te paralices. Este es un buen momento para tomarte las cosas con calma. No hay afán y realizar acciones sin un propósito definido no te llevará a nada. Así que medita muy bien qué es eso que quieres hacer, qué necesitas para lograrlo y cómo puedes resolverlo. Crea pequeños objetivos cada semana que te permitan ir observando tu proceso. Estás avanzando a tu ritmo, no te preocupes. Poco a poco llegarás a la meta.



SAGITARIO

Dos de Copas



Esta semana se hace evidente la necesidad de observar tu relación de pareja. Si te sientes pleno y a gusto en tu relación, es una linda oportunidad para seguir cultivando el amor y abrir cada vez más espacios para encontrarse y comunicarse. Sal de la rutina y afianza el amor. Si, por el contrario, sientes que tu relación está en crisis o que hay un ciclo que se está cerrando, no te resistas ni luches con tus emociones. Habla de lo que sientes con tu pareja y lleguen a un acuerdo.



CAPRICORNIO

As de Espadas



El As de Espadas te invita a cultivar la claridad mental y a expandir tu conciencia para poder conectar con tu verdad. La vida te pide cambiar de mentalidad sobre alguna situación específica que estés atravesando o sobre la sensación de haber perdido algo en una relación o un trabajo. Cambia tu perspectiva, suelta ideas de miedo que te llenan de dolor y angustia, y permite que pensamientos más amorosos habiten tu mente. Solo tú puedes elegir cómo vivir esto. Si estás sufriendo, elige de nuevo.



ACUARIO

Dos de Espadas



Sobreanalizar tanto las cosas no te está trayendo paz. Es tiempo de salir de tus dudas y tus encrucijadas mentales y tomar una decisión. Tal vez te dé miedo equivocarte, pero ten confianza de que, cuando eliges desde tu corazón, no es posible hacerlo. Aplazar esta elección te llena de angustias, acelera tu cuerpo y no te permite descansar ni entregarte. Entra en ti,



medita y elige con amor y responsabilidad. Asume, como el adulto que eres, las consecuencias de tu decisión.



PISCIS

Ocho de Copas



Es tiempo de curar tus heridas y moverte. Tal vez sientas que te has entregado con todo tu ser a un trabajo, una relación o una amistad y que no has obtenido lo que esperabas, como si lo hubieras dado todo y a cambio hubieras recibido muy poco. Es el momento de sanar esas situaciones, perdonarlas y de enfocarte en ti. La vida te pide asumir con más fuerza y compromiso tu propósito de vida. Dile adiós al pasado y dale la bienvenida al nuevo y bello camino que se abre para ti.



FASES LUNARES - NOVIEMBRE 2022

​

​Cuarto creciente - Martes 1

Luna llena - Martes 8

Cuarto menguante - Miércoles 16

Luna nueva - Miércoles 23

Cuarto creciente - Miércoles 30



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial