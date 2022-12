Frase de la semana



“Nuestros miedos no evitan la muerte, frenan la vida”: Elisabeth Kübler Ross

ARIES

El Mundo



Es clave que comiences a darte cuenta de todo lo que has logrado este año, todo lo que ha sucedido y los aprendizajes que has obtenido. Es una linda semana para mirar atrás y dar gracias. Ya no eres el mismo y ahora la vida se abre ante tus pies para que conectes con esos proyectos, viajes y deseos que están en tu alma desde hace mucho tiempo. Llegó el momento de creer en ellos y de hacer lo que te corresponde. Tienes todo a tu favor, actúa con coherencia y convicción.



TAURO

El Mago



Es momento de empezar a cerrar tu agenda, cumplir tus últimos compromisos y terminar de hacer lo que necesites dejar listo antes de que finalice el año. No dejes pendientes ni dejes para después lo que puedes realizar ahora. El Mago te pide que limpies todo lo que tienes sobre la mesa para tener más claridad sobre los próximos pasos para dar. En el orden enfocas tu energía y se abren todas las posibilidades. Estás a punto de comenzar algo nuevo, disfrútalo, aunque no sepas cómo sucederán las cosas.



GÉMINIS

Paje de Bastos



Tienes una gran energía creativa rodeándote, pero es importante que aprendas a enfocarla cada vez mejor. A veces te cargas de trabajo y asumes muchas responsabilidades porque sabes que eres capaz de hacerlo todo, pero ahora no se trata de llenarte de más cosas, sino de depurar y quedarte con esos proyectos que más te emocionan y motivan. Aprende a poner límites y di no cuando sea necesario. También son días ideales para explorar tu sexualidad y abrirte a la energía del gozo.



CÁNCER

Caballero de Oros



El Caballero de Oros te invita a moverte, a cambiar de casa o a viajar. Es una linda semana para salir de tu zona conocida y explorar nuevos territorios, también para realizar esos viajes que hace rato anhelas y has ido posponiendo. Por otra parte, este arcano te invita a invertir con inteligencia tu dinero es esos proyectos que hacen vibrar tu corazón. Te recuerda que el dinero no puede estar quieto mucho tiempo y que ha llegado el momento de moverlo con confianza y sabiduría.



LEO

Reina de Oros



La Reina de Oros te pide no obsesionarte ni con tu cuerpo ni con el dinero. Cuando te obsesionas pierdes la paz y el enfoque. Está bien cuidar de ti y de tu salud, pero aprende a ser más flexible y a leer muy bien las circunstancias sociales en las que a veces puedes encontrarte. Está bien que ahorres, pero no te creas el cuento de que tu bienestar económico depende de lo que sucede en tu país. El dinero es una energía neutra y sagrada, aprende a trabajar con él desde otra conciencia.



VIRGO

Cuatro de Bastos



El Cuatro de Bastos te invita a dejar a un lado tu carácter independiente y a compartir más con los demás. Es una semana ideal para crear sociedades, trabajar en equipo y buscar ayuda en temas laborales. También para embarcarte en un proyecto que beneficie a una comunidad o para ofrecer tu trabajo y tu tiempo en fundaciones donde sientas que puedes aportar. Tienes mucho para dar y es hora de compartir tus tesoros y tus dones con el mundo. Toca puertas, alguna se abrirá.



LIBRA

Dos de Oros



Es una gran semana para empezar a ordenar tu mundo material. El Dos de Oros te pide ser muy consciente de la manera en la que estás manejando el dinero y te invita a crear un balance entre tus gastos y tus ingresos. Date cuenta de cuánto entra y cuánto sale cada mes, y en qué estás gastando tu dinero y por qué. Es clave que puedas ahorrar, pero también que puedas darte gusto en lo que para ti es esencial. Aprende a priorizar y cambia tus creencias con respecto al dinero.



ESCORPIO

La Justicia



Es una buena semana para solucionar cualquier tema legal en el que estés envuelto, revisar con lupa temas laborales y contractuales, y avanzar en situaciones que estés atravesando con socios o pareja. Por otra parte, La Justicia también te invita a observar las creencias que están sosteniendo tus experiencias de vida y a animarte a cambiar las que sean necesarias. Piensa en ti, balancea tu rutina y descubre cómo enfrentar tu día a día desde un lugar más ecuánime y positivo.



SAGITARIO

El Loco



La energía de El Loco te sienta muy bien y hace que tu sol se expanda. Aprovecha su influencia para viajar, hacer lo que más te gusta, conectar con el gozo, el placer y la libertad. Es una semana para ponerte de primeras y darte gusto. No permitas que nada ni nadie te detenga. Anímate a hacer lo que más te gusta, entrégate a la aventura y vive desde tu esencia. Cuando eres fiel a ti mismo y eres capaz de honrar tu camino, tu alegría y optimismo llenan de esperanza a todos los que te rodean.



CAPRICORNIO

Cuatro de Copas



Posiblemente una situación emocional con un ser querido o tu pareja esté llegando a un punto en el que no puedes ignorarlo más. Hay algo en esas relaciones que ya no está funcionando y es momento de verlo, aceparlo y hablarlo. El Cuatro de Copas te invita a comunicarte desde el corazón, a decir lo que sientes y a liberar el dolor. Esto no tiene porque ser un drama, por el contrario, es una oportunidad para limpiar tus vínculos y hacerlo distinto. Confía y pide ayuda divina.



ACUARIO

Ocho de Espadas



Lo que estás atravesando en este momento no es un castigo, es solo una oportunidad para quitarte la venda de los ojos y ver más allá. Estás viviendo un momento de cambio, en el que es necesario dejar ir viejas estructuras de tu personalidad que ya no te sirven. No eres una víctima del mundo, asume tu parte y sé consciente de que ya no eres el mismo. El Ocho de Espadas te invita a viajar dentro de ti y a volver a conectar con tu tesoro interior. Desde allí todo es posible.



PISCIS

El Ermitaño



Has estado recorriendo un largo camino interior que te ha permitido conocerte, sanar y comprender qué es lo que realmente quieres. Honra y dale gracias a ese camino, pero reconoce que no lo has estado transitando para quedarte solo y aislado del mundo. Por el contrario, todo lo que has experimentado te está llevando a un encuentro más autentico y amoroso con los demás. Tus vínculos comienzan a transformarse y tu manera de ver a los demás cambia en la medida en que reconoces tu luz.



FASES LUNARES - DICIEMBRE 2022

Luna llena - jueves 8

Cuarto menguante - viernes 16

Luna nueva - viernes 23

Cuarto creciente - viernes 30



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial