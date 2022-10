Frase de la semana



“Y curé mis heridas y me encendí de amor”: Luis Alberto Spinetta y Charly García.

ARIES

Reina de Espadas



La Reina de Espadas te recuerda que la vida no se vive en blanco o negro, estamos llenos de matices. Sin embargo, tu mente no parece estar apoyándote en este proceso, haciéndote creer que hay una única manera de hacer las cosas. Tu manera de ver el mundo está llena de conceptos rígidos sobre lo que consideras que está bien o mal o lo que juzgas como correcto o incorrecto en otros. Suelta esos conceptos morales que no te hacen feliz para que la compasión y el amor te guíen.



TAURO

La Justicia



Este arcano te recuerda que tú eres el único que puede elegir como vivir lo que está sucediendo en tu vida. Puedes victimizarte y crear culpables, o puedes hacerte responsable y ver tus desafíos como una oportunidad para cambiar y sanar. No se trata de luchar contra los retos que se te presentan ni de intentar evitarlos o negarlos. Obsérvalos, asúmelos y atraviésalos. Sé valiente y reconoce que dentro de ti tienes todos los recursos para enfrentar lo que te presenta este momento.



GÉMINIS

Dos de Oros



Esta semana el Dos de Oros te desafía a ir paso a paso y a disfrutar de cada momento. Aléjate de tus preocupaciones económicas y deja de estresarte por el futuro de tus finanzas, ya que solo crearás angustia y escasez. Habita el presente y permite que la vida te vaya mostrando el camino. Si te caes, levántate de nuevo. Permítete disfrutar de lo que tienes y da gracias por la abundancia que te rodea. Intenta dejar a un lado tus metas y permanecer atento a las señales del camino.



CÁNCER

Siete de Bastos



Es posible que estés atravesando momentos de mucho estrés, ya sea porque has asumido más cargas y responsabilidades de las que puedes manejar o porque tus ideas de perfección no te permiten delegar asuntos importantes en tu trabajo. Sea cual sea tu caso, ha llegado el momento de volver a ti y soltar tantas cargas. Reconoce que no todo depende de ti. Esta semana vuelve a conectar con los placeres cotidianos de la vida. Date un paseo, ve a cine o simplemente descansa.



LEO

Siete de Copas



El Siete de Copas te llama la atención sobre tus proyecciones emocionales. Observa qué estás proyectando en tu pareja, ¿la estás viendo como realmente es o estás viéndola a través de quimeras emocionales y construcciones mentales? ¿Puedes tomar a tu pareja con su luz y su sombra o solo puedes querer una parte de ella? Se consciente de tus expectativas y no pongas en tu pareja aquello que aun no logras resolver en ti. Es una gran semana para darte cuenta de qué tanto amor o apego hay en tu relación de pareja y asumir tu parte.



VIRGO

Ocho de Bastos



Durante estos días este arcano te desafía a soltar la necesidad de llegar a un punto fijo y te recuerda que la vida es un viaje. Muchas veces te obsesionas con la meta y te olvidas de disfrutar el proceso y tomar la vida como viene. Es un lindo momento para entregarte y fluir. Haz tu parte y suelta los resultados, confía en que estás siendo guiado y que no todo depende de ti. También es una gran semana para viajar o planear un viaje que hace rato deseas realizar.



LIBRA

El Ermitaño



El Ermitaño te invita a honrar tu camino. Aunque tus seres cercanos muchas veces no comprendan tus decisiones y tu visión, no puedes paralizarte por las opiniones de ellos. Si te sientes solo en el proceso, abraza esa soledad, pero no dejes de hacer lo que tu alma te pide. No busques aprobación en el mundo externo, ten fe en tu camino y sé fiel a ti mismo. Esta semana sé muy prudente y elige muy bien con quien compartes tus sueños. Si tienes temas por resolver con tus abuelos, es momento de hacerlo.



ESCORPIÓN

El Emperador



El Emperador es poderoso y te invita a activar dentro de ti la valentía para salir de condicionamientos sociales y mandatos familiares que no te permiten avanzar. Es tiempo de sanar situaciones con tu padre, de romper las cadenas que te atan a su manera de ver la vida y de asumir tu soberanía. Transforma cualquier pensamiento que te limite o te haga sentir pequeño, activa tu fuerza masculina y actúa con certeza, como el líder que eres. Asume la grandeza que te habita y vive desde tu verdad.



SAGITARIO

Cinco de Copas



El apego al pasado no te está permitiendo avanzar. El miedo al futuro a veces es tan grande que te paralizas y bloqueas el deseo de libertad que está gritando dentro de ti. Te da tanto miedo perder lo que tienes que, aunque no eres del todo feliz, no puedes ver más allá y tomar la decisión que está en tu corazón. No permitas que el pasado te defina o te ate. No se te quitará nada, se te dará todo. Pero si te aferras, solo vas a sufrir. Escúchate y no aplaces más una elección importante.



CAPRICORNIO

Nueve de Copas



Es posible que sientas que ya has hecho todo lo que podías para sanar situaciones emocionales en tu vida y ahora te sientas cansado y sin energía para continuar. Sin embargo, el Nueve de Copas te recuerda que nada ha terminado y que si aun hay dolor en tu corazón el proceso no ha finalizado. No es tiempo de darte por vencido si no de avanzar. Suelta cualquier resistencia y negatividad, deja la pereza a un lado y haz el proceso. La sanación y el perdón llegarán, no lo dudes.



ACUARIO

Tres de Bastos



El Tres de Bastos te invita a experimentar sin ponerte una meta fija, a dejar volar tu imaginación y activar tu creatividad realizando lo que más te apasiona. Es una linda semana para conectar con la naturaleza y estar en silencio, permitiendo que la abundancia de la tierra te muestre que es posible vivir con paz y gozo, llevando una vida más simple y esencial. Deja que la naturaleza comparta sus secretos contigo para que puedas soltar tus preocupaciones y llevar una existencia más autentica.



PISCIS

Rey de Espadas



El Rey de Espadas te pide observar los mecanismos de control que usa tu mente para hacerte creer que, de esa manera, estarás en equilibrio. Pero el control también es una ilusión y aunque nos ayuda a dar cierto orden a las cosas, nos aleja de las sorpresas de la vida. Cuando controlamos todo lo que sucede no dejamos espacio para que nada nuevo ingrese a nuestra rutina. Permítete ser vulnerable y sé más espontáneo. Asume tus errores como oportunidades de aprendizaje. No te des tan duro, sal de tu mente y ve a tu corazón.





FASES LUNARES - NOVIEMBRE 2022

​

​Cuarto creciente - Martes 1

Luna llena - Martes 8

Cuarto menguante - Miércoles 16

Luna nueva - Miércoles 23

Cuarto creciente - Miércoles 30



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial