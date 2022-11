Frase de la semana



“La vulnerabilidad es nuestra mejor medida de coraje”: Brené Brown

ARIES

Diez de Espadas



Es tiempo de renacer. Has estado atravesando un proceso de transformación profundo y ya no eres el mismo. No te aferres a viejos patrones ni a imágenes que otros tienen de ti y que también te limitan. Reconócete como el ser poderoso y valiente que eres, y honra esta etapa de la vida en la que te encuentras. Disfruta de los cambios que estás experimentando y entrégate a ellos. Experimenta la vida con otros ojos y deja que te sorprenda. Es un gran momento para confiar en el poder de tu mente.



TAURO

Cuatro de Oros



Comparte tus tesoros, no te quedes con ellos. Entre más des más vas a recibir y podrás abrirte a experimentar la verdadera abundancia. No es posible quedarte sin algo, perder o dejar de tener, esos pensamientos y emociones te conectan con la escasez y te alejan de la dicha de compartir con tus seres queridos y amigos. Tus posesiones no te pertenecen y entre más te entregues y confíes, más tendrás. El dinero es un flujo constante, no puedes retenerlo ni dejar de moverlo.



GÉMINIS

El Mago



Un sinfín de posibilidades se abren ante en ti, el universo entero te cobija y te recuerda que todo se crea para ti y a través tuyo. Hazte responsable de tu creación, empieza a ordenar todos tus asuntos y a poner tu atención en eso nuevo que quieres hacer o manifestar. Ya estás listo para lanzarte a un nuevo proyecto que amas y te emociona. Ten la certeza de que estás preparado para hacerlo. El cómo y el cuándo sucederá entrégaselos a la divinidad. Suelta tus dudas y salta.



CÁNCER

El Arcano sin Nombre



El Arcano sin Nombre te pide valentía para permitir que muera todo aquello que ya no te representa: una relación de pareja, una amistad, un trabajo, una idea o una manera de ser. Estás agotado de cargar tus máscaras y mantener una identidad que ya no es tuya. Suelta de una vez por todas y recuerda que lo que es verdad jamás podrá ser amenazado y que tu verdadera esencia está lista para brillar. Honra este momento, es determinante para lo que viene en tu camino. Confía.



LEO

Ocho de Bastos



Esta semana la vida te pide fluir con las circunstancias que se vayan presentando y especialmente con situaciones laborales. Fluir no significa callarte y entregar tu poder, significa darte cuenta de que las cosas no siempre se resuelven a tu manera, significa confiar en que todo encuentra su tiempo, su ritmo y su manera de expresarse y solucionarse. También es una linda energía que te invita a viajar o explorar esos lugares que están en tu corazón y te llenan de vida.



VIRGO

El Juicio



Es momento de ir más allá de las ilusiones y atreverte a escuchar la verdad que habita en tu corazón. Es momento de dejar de darle tanto poder a las habladurías y opiniones de los demás y centrarte en lo que tú realmente deseas. Es momento de soltar el ruido mental y el miedo a la equivocación, y sentir la paz y el silencio que surgen cuando haces lo que más amas. Céntrate en ti y pon las cosas en su lugar. La claridad que buscas ya la tienes, solo necesitas despejar el panorama.



LIBRA

Caballero de Espadas



Deja de luchar, si observas con atención, la creencia y la sensación de estar haciendo esfuerzo no te están llevando a ningún lado. Estás agotado y las cosas no parecen cambiar. Si sigues actuando de la misma manera seguirás obteniendo los mismos resultados. Es hora de buscar un nuevo enfoque que te permita expresarte mejor y poner tu mente en un lugar más tranquilo y abundante. Suelta patrones conocidos y date el permiso de explorar algo nuevo y de descubrirte en una faceta diferente.



ESCORPIO

As de Espadas



Es una linda semana para entrar en ti y expandir tu conciencia. Todo a tu alrededor se está disponiendo para que tú puedas realizar ese proceso interno que tanto necesitas. Abre espacio para la meditación y el silencio. Sal y contempla la naturaleza y empieza a experimentar que estás unido a todo lo que te rodea. Identifica los pensamientos que ya no te sirven y transfórmalos en luz y confianza. Una información muy importante podrá llegar a ti cuando estés en este estado de expansión.



SAGITARIO

Siete de Copas



El Siete de Copas te invita a observar tus proyecciones y a hacerte cargo de lo que estás sintiendo y manifestando en tus vínculos más cercanos, en especial en tu relación de pareja. Cuando culpas al otro o crees que tu bienestar depende únicamente de unas circunstancias externas, te estás desconectando de tu poder y tu verdad, y poniéndote en una posición de víctima que no te representa. Hacerte responsable no significa sentirte culpable, es el primer paso para empezar a cambiar tu mundo emocional.



CAPRICORNIO

Siete de Bastos



Esta semana te pide darte cuenta de que no puedes con todo. Llegó el momento de soltar y delegar parte de tu trabajo y de tus responsabilidades. Date cuenta del inmenso estrés que estás sintiendo por pretender hacerlo todo y complacer a todo el mundo. Di no y ponte de primero. Seguir a este ritmo puede enfermarte, suelta cargas y anímate a hacer las cosas de otra manera. Si puedes, date un tiempo para ti o unas cortas vacaciones que te ayuden a conectar de nuevo contigo mismo.



ACUARIO

Dos de Espadas



Es posibles que sientas y creas que estás atrapado, pero no es del todo cierto. Necesitas atravesar la indecisión y la dualidad de la mente para darte cuenta de todas las posibilidades que te rodean. La única forma de salir de tu dilema es soltar los extremos, dejar de darle poder a la idea de que las cosas pueden salir bien o mal, y entender que todo resultará como debe resultar para ti. Las cosas son como son y punto. Escucha a tu corazón y confía. Llegó la hora de decidir.



PISCIS

Dos de Copas



El Dos de Copas te invita a experimentar un amor en pareja sin dramas, expectativas ni demandas, un amor libre y verdaderamente incondicional. Observa cómo está tu relación de pareja y cómo está la relación contigo mismo. Vincúlate con quien puedas vincularte desde una amistad y un compromiso real, y dile adiós al que ya no vibre contigo. Dale las gracias por lo compartido, por el gozo y la alegría, y suéltalo sin dramas ni dolor. Puedes experimentar el amor con más conciencia y desapego.





FASES LUNARES - NOVIEMBRE 2022

​Cuarto creciente - Martes 1

Luna llena - Martes 8

Cuarto menguante - Miércoles 16

Luna nueva - Miércoles 23

Cuarto creciente - Miércoles 30



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial