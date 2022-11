Frase de la semana



ARIES

Caballero de Copas



En estos días de movimiento emocional, el Caballero de Copas te invita a fluir y a perdonar para que realmente puedas avanzar y quitarte un peso que aún está en tu corazón. El verdadero perdón no consiste en ponerte en una posición superior en la que sigues proyectando tu dolor afuera o culpando a los demás. El perdón consiste en hacerte responsable de tu proyección y animarte a reconocer el aprendizaje que te deja esa situación. El perdón te conecta con la paz y aliviana tu camino.



TAURO

Dos de Copas



El Dos de Copas te pide llevar el foco a ti y ponerte de primeras durante esta semana. Es un gran momento para cultivar la relación contigo mismo y afianzar tu autoestima. No es posible abrirte a una nueva relación si antes no has aprendido a escucharte y a darte tu valor. Si estás en pareja, aprovecha esta energía para comunicar lo que sientes. Nadie te pertenece, por eso no des por sentado que tu pareja estará siempre contigo. Valora el tiempo que pasan juntos y hazle saber todo lo que te importa.



GÉMINIS

La Casa Dios



Es posible que esta semana tengas que resolver temas relacionados con tu hogar y necesites poner tu energía en hacer arreglos que cada vez se hacen más urgentes. Los lugares nos hablan, así que anímate a escuchar cómo te sientes en tu casa o apartamento. ¿Es realmente el lugar donde quieres estar o ha llegado la hora de moverte y encontrar un espacio que honre lo que ahora necesitas? También es posible que esta energía te pida cambiar de ciudad o país. Escúchate y actúa en coherencia.



CÁNCER

El Juicio



El Juicio te pide solucionar temas con ancestros para poder resolver situaciones emocionales y patrones heredados que aún no han sido reconocidos. Hay una información ancestral que ha estado en secreto por años que ahora te pide ser revelada para que puedas vivir más ligero y tomes todo tu potencial. Recuerda que lo que haces por ti, lo haces por todos. Ha llegado el momento de ir profundo en la información de tu familia para que puedas quitarte lastres y conectar con el llamado de tu ser.



LEO

Ocho de Copas



El Ocho de Copas te invita a dejar una situación emocional atrás. Ya estás listo para tomar la lección, sanar y seguir adelante. No permitas que el apego al pasado o a una relación que ya no da para más te impida realizar el proceso. En estos momentos tu corazón desea paz y libertad, y tú eres el único responsable de darte eso que necesitas. Aunque duela soltar, hazlo con gratitud y ten la certeza de que ya estás listo para algo nuevo. Enfócate en lo que está por venir.



VIRGO

Diez de Espadas



Es un gran momento para comenzar a realizar un balance del año y darte cuenta de todo el trabajo interior que has realizado. Celebra tus logros y el compromiso espiritual que has tenido contigo mismo. Hay un ciclo que se está cerrando y es clave ser consciente del proceso de transformación que has venido experimentando. Aunque sientas que la vida a veces va muy rápido, has aprendido a estar para ti y a escucharte más. Sigue entregándote al proceso y confía en esos frutos que florecerán.



LIBRA

Paje de Espadas



Ha llegado el momento de atravesar tus dudas y tomar una decisión importante con respecto a tu pareja o tu trabajo. Es posible que tu ego quiera enredarte y hacerte creer que puedes equivocarte, lo que te he hecho aplazar esa decisión. Pero no elegir te trae angustia y expande la incertidumbre. Decide con responsabilidad desde tu corazón y siente qué es lo más amoroso para ti. Confía en que lo que elijas es lo que necesitas experimentar en este momento de tu vida.



ESCORPIO

El Mundo



La energía de este arcano te invita a conectar con la esperanza y el positivismo. Hay una nueva conciencia dentro de ti que te está ayudando a sentir que todo lo que anhelas es posible. Confía en tu sueño y anímate a hacer lo que sea necesario para manifestarlo. La vida te apoya, pero tienes que creer en ti y en tus capacidades. Enfócate en lo que deseas y siente que ya existe, que ya es una realidad para ti. También es una linda semana para realizar ese viaje que tanto anhelas.



SAGITARIO

Reina de Espadas



La Reina de Espadas te invita a aclarar tus pensamientos para que, de esa manera, puedas expresar realmente lo que sientes. La claridad mental te ayudará a saber cuáles son los pasos para seguir y las decisiones que necesitas tomar. Aprovecha esta energía para transformar creencias limitantes y afianzar tu camino espiritual. Expande tu conciencia y aprende a poner tu mente al servicio de tu corazón. También es un lindo momento para estudiar algo que te emocione mucho.



CAPRICORNIO

Templanza



El gran ángel del tarot te pide tener paciencia y confiar en los tiempos de Dios. Lo que tu alma desea ya existe en el plano cuántico, pero tu afán e incertidumbre están bloqueando su manifestación en este plano. Entrégate al proceso con templanza y date cuenta de que te estás preparando internamente para recibir eso que anhelas. Los ángeles te están enviando su luz y te están apoyando, escúchalos y ábrete a recibir su guía. No estás solo, elige confiar, elige la calma.



ACUARIO

Tres de Oros



El Tres de Oros te invita a soltar cargas laborales y a delegar lo que no sea esencial para ti. Llegó el momento de buscar ayuda, afianzar un equipo de trabajo o asociarte con alguien que pueda apoyarte en este momento. Habla con tus contactos y amigos, y empieza a mover esta energía de colaboración. Es clave que puedas unirte a personas que compartan tu visión y que pueden aportarte con sus conocimientos y trabajo. Esto traerá más abundancia a tu vida, no lo dudes.



PISCIS

Dos de Oros



El Dos de Oros te invita a organizar tu mundo material y financiero. Es clave que aprendas a ser más consciente de tus ingresos y egresos para ordenar tu situación actual con el dinero y conectar con su energía ilimitada. Observa qué ideas limitantes aún tienes sobre el dinero y cómo te estás relacionando con él. También es un gran momento para gestar hábitos de vida más saludables que te ayuden a mantener tu cuerpo con la energía vital que necesita en este tiempo de tanto movimiento.



FASES LUNARES - NOVIEMBRE 2022

​

​Cuarto creciente - Martes 1

Luna llena - Martes 8

Cuarto menguante - Miércoles 16

Luna nueva - Miércoles 23

Cuarto creciente - Miércoles 30



