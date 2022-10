Frase de la semana:

“La emoción que puede romper tu corazón, es a veces la misma que lo sana”. Nicholas Sparks.

ARIES

Siete de Espadas



Para que puedas vivir plenamente, este arcano te pide soltar, con dulzura y confianza, el control. Esta semana es clave hacerles frente a esos apegos que no quieren verse y reconocer si estás cayendo en una idealización del amor y la pareja. El Siete de Espadas te pide dejar de juzgar, divertirte más, soltar cargas y vivir más relajado habitando el momento presente. Entrega todas las preocupaciones que tengas sobre el futuro y toma las bendiciones que la vida te regala aquí y ahora.



TAURO

Tres de Bastos



El contacto con la fuerza creativa puede representar una entrada en lo desconocido. Este arcano te desafía a abandonarte a la energía que estimula la creación para que salgas de tu zona de confort y puedas atravesar los límites mentales que aún te frenan a través prácticas como la escritura, el baile, la pintura, la cocina o el estudio de algo nuevo. Es una semana ideal para expresar tu creatividad y activar tu energía sexual. Explora tu sexualidad y sé muy honesto con tu pareja.



GÉMINIS

El Papa



El Papa te desafía a lanzarte con valentía a la incertidumbre, donde justamente está el potencial de todo lo que puede ser creado y donde algo sagrado está a punto de nacer. ¿Para qué preocuparte? El estrés y la ansiedad no te conducirán a nada positivo. Relájate en la vacuidad y entra en silencio profundo para que puedas escuchar la verdad de tu corazón. Es un lindo momento para compartir con otros tus conocimientos y activar dones relacionados con la enseñanza o las comunicaciones.



CÁNCER

Dos de Espadas



Es hora de aquietar la mente y permitirte sentir. Escuchar el dolor y la tristeza es el primer paso para sanar viejas heridas y memorias incrustadas que aún pesan en ti. Aunque a veces parecen existir muchas voces internas, este arcano te recuerda la importancia de conectar con la voz interior y con el centro del corazón para poder escuchar la verdad y convertirte en una luz en medio de la aparente oscuridad. Es momento de parar, de meditar y de abrirte a una nueva información espiritual.



LEO

La Luna



La resistencia a sentir el dolor y la tristeza pueden paralizarte, aislarte del mundo y encerrarte en una coraza en la que puedes desconectarte de todo y de todos. No conectar con las emociones y tu voz interior, solo aplazará una sanación emocional que ya no da más espera. Es una semana ideal para revisar la relación con tu madre o tu abuela y sanar el vínculo. También es un buen momento para escribir, para meditar y para aprender a disfrutar de la soledad.



VIRGO

El Sol



Esta semana, El Sol te invita a dejar de juzgar, a divertirte más, a soltar cargas, a vivir más relajado y a enfocarte en el presente. Las preocupaciones por el futuro deben entregarse para poder ser esa luz que irradia paz y calor al mundo. Es una gran semana para conectar con la luz de tu niño interior y sentir la inocencia que te habita. Además, El Sol te pide transmutar y sanar el arquetipo paterno y conectar con la energía de protección y amor infinito del padre cielo.



LIBRA

La Emperatriz



La Emperatriz necesita saber qué hacer con su energía y permitirse observar la vida no desde los resultados sino desde una acción que le genere gozo y expanda su abundancia. Este arcano te recuerda que tu objetivo no es el dinero, es el placer de hacer lo que te gusta. Esta semana puedes experimentar una necesidad de ejecutar muchas cosas y cierta frustración al no saber cómo priorizar. Así que no te paralices, aclara tus ideas, ordena tu energía y actúa con coherencia.



ESCORPIÓN

Cinco de Espadas



El peligro de esta semana radica en dejarte dominar por el estrés, en darle importancia a dogmas religiosos y morales que no te dejan avanzar o en darles poder a las opiniones y juicios de los demás. Tampoco te conviertas en tu propio juez y recuerda que es preferible tener paz a tener la razón. Observa el poder que tienen tus palabras e intenta comunicarte de una manera más amorosa. Conecta con tu maestro interior y date el permiso de hacer las cosas de una manera más libre y ligera.



SAGITARIO

La Papisa



La Papisa te desafía a conectar profundamente con las emociones y te recuerda que es hora de aquietar la mente y permitirte sentir. Escuchar el dolor y la tristeza es el primer paso para sanar viejas heridas y memorias incrustadas que te pesan innecesariamente. Aunque a veces parecen existir muchas voces internas o externas a las que sueles pedirles opinión, este arcano te recuerda la importancia de entrar en silencio y escuchar a tu corazón, ya que ahí están todas las respuestas que necesitas.



CAPRICORNIO

La Casa Dios



La Casa Dios te recuerda que esta semana no tienes otra opción más que rendirte a la crisis, una crisis sagrada que viene del cielo, que no puedes controlar y que representa una fuerte sacudida, muy necesaria en tu camino. Entrégate a esta sacudida para surgir como un ser más fuerte, abierto y disponible a nuevas experiencias. Si estás en pareja, entiende que ser vulnerable no es sinónimo de debilidad, y que la experiencia del amor solo es posible cuando las armaduras se derriban por completo.



ACUARIO

El Arcano sin Nombre



El desafío de este arcano te conduce hacia tu verdad esencial. Esta semana te reta a cortar las ilusiones, a trascender la dualidad y a transformarte. Es una energía poderosa, con un movimiento contundente que te conduce a dar muerte a todo lo que no vibre con tu ser. Para que nazca algo nuevo, es necesario que algo viejo muera. Llegó el momento de cortar sin piedad los apegos emocionales, mentales y materiales, y de no retrasar, por un solo instante más, tu felicidad.



PISCIS

Ocho de Espadas



Este arcano te invita a cortar con nudos que no te dejan avanzar y a revisar a profundidad esas creencias heredadas de tu familia que has cargado durante años y que ya no necesitas. El reto de esta semana es ser capaz de quitarte la máscara para dejar de vivir desde una identidad construida y arriesgarte a ser tú mismo, cueste lo que cueste y sin importar los mandatos de la sociedad. Es un tiempo para permitirte sentir cualquier dolor y aceptarlo todo, sin límites.



FASES LUNARES - OCTUBRE 2022

​

​Cuarto creciente - Domingo 2

Luna llena - Domingo 9

Cuarto menguante - Lunes 17

Luna nueva - Martes 25



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial