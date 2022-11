Frase de la semana:



"Una persona abundante no tiene ninguna carencia": Joe Dispenza

ARIES

La Justicia



Es tiempo de equilibrar tu rutina, pero para lograrlo necesitas darte cuenta de que no puedes con todo. Te has llenado de responsabilidades porque en el fondo crees que si tú no estás al frente las cosas, no fluyen, o que si no te haces cargo algo va a salir mal. La Justicia te pide soltar tus ideas de perfección y observar creencias que no te están apoyando. Aprende a delegar, suelta cargas y hazte justicia. Abre espacio para otras cosas que son importantes para ti en este momento.



TAURO

La Rueda de la Fortuna



Es posible que un ciclo emocional esté a punto de cerrarse en tu vida. Sin embargo, es importante que tomes la enseñanza que te dejan situaciones del pasado, relaciones que están terminando o patrones de comportamiento que has repetido y estás listo para dejar atrás. La Rueda de la Fortuna te recuerda que eres el cocreador de tu destino y te pide ser muy consciente de tus pensamientos y emociones. No hagas del futuro tu pasado, aprende tus lecciones y hazlo diferente.



GÉMINIS

Siete de Copas



El Siete de Copas te invita a limpiar los deseos de tu corazón y a discernir qué es tuyo y qué viene de tu familia o de la sociedad. Aunque te gustan muchas cosas y quisieras decirle sí a todo, en realidad no todo es esencial para ti ni tienes suficiente tiempo para dedicarte a hacer mil cosas. Sé coherente y anímate a decirle no a proyectos o relaciones que, aunque te entusiasman, no vibran del todo contigo. Aclara tus deseos para que, los que son reales, se hagan más fuertes.



CÁNCER

Paje de Bastos



La vida te pide detenerte y observar todas tus posibilidades. No es el momento de tomar una decisión apresurada ni de hacer grandes planes. Confía en que todo tiene su tiempo y que ahora tu alma te pide descansar y empezar a gestar nuevas ideas y proyectos. Date tiempo para ti, viaja si lo deseas y realiza lo que más te apasiona. Entre más conectes con la energía del placer más claras serán tus ideas y sabrás cuáles son los próximos pasos para dar. Ten fe en el proceso y no te afanes.



LEO

El Diablo



El Diablo te invita a sumergirte en tus profundidades y a reconocer la expresión de tu sombra y de tu ego. Deja de pelear con esos aspectos tuyos que consideras malos o equivocados, e intégralos. No hay nada malo en ti, aprende a tomarte completo ya que, al hacerlo, conectas con tu inmenso poder creativo y tu fuerza. Sé honesto contigo y con los demás y anímate a mostrarte como eres. También es una linda semana para conectar con tu sexualidad o explorarla de una manera más abierta con tu pareja.



VIRGO

El Mago



Confía en tus recursos y dile sí a la vida, dile sí a tus proyectos y a tus sueños. Luego de unos días de descanso y meditación, El Mago te dice que ha llegado el momento de ponerte de nuevo en acción. Organiza lo que tienes sobre la mesa y crea un plan que te permita dar los primeros pasos hacia la realización de tu sueño. Haz lo que te corresponde con certeza, ten disciplina y crea hábitos diarios que te ayuden a ordenarte. Recuerda que del cómo y el cuándo se encarga el universo.



LIBRA

Siete de Espadas



Huir de tus emociones no resuelve nada, por el contrario, te mantiene con un pie en el pasado y no te permite avanzar con libertad a una situación que puede ser muy diferente. Aunque tu mente te haga creer que es mejor dejar las cosas como están y que si te vas todo se solucionará mágicamente, en realidad te está engañando. Lo que estás atravesando se resuelve enfrentando tus emociones y posibles conflictos con quienes te rodean. Afronta la crisis con madurez y anímate a expresar lo que sientes.



ESCORPIO

Tres de Copas



Luego de las tinieblas, regresa la luz y la calma. Es hora de abrirte a la energía del gozo, la gratitud y la celebración. Aprovecha estos días para descansar, para recuperarte emocionalmente y volver a conectar con esos deseos genuinos que están en tu corazón. Abre espacios para ti, para hacer lo que más te gusta y para compartir con tus seres queridos y amigos más íntimos. Permite que tu corazón exprese sus emociones y realice un proceso de sanación muy liberador.



SAGITARIO

Rey de Oros



Tus proyectos y tu trabajo te piden confianza y dedicación. No te desanimes, no te distraigas ni seas inflexible, por el contrario, es momento de actuar con madurez y enfocarte en lo importante. Pon los límites que tengas que poner y realiza las acciones que tengas que realizar. Tus proyectos necesitan de tu atención y positivismo. Activa tu liderazgo y sigue adelante. Cuida de tu cuerpo y de tu alimentación para que tu energía vital te apoye en este proceso. Vas a necesitarla.



CAPRICORNIO

Siete de Bastos



No tienes que esforzarte ni luchar para conseguir lo que quieres o para sobresalir en tu trabajo. Suelta la necesidad de hacerlo todo con dificultad y date cuenta de que tus propias creencias son las que te mantienen repitiendo los mismos patrones. La vida puede ser fluida y ligera si tú lo permites. Comprende que no todo depende de ti y que tú solamente puedes hacer tu parte. No se te exige que actúes con dificultad, sino con amor y desapego. Hazlo diferente para que manifiestes otra experiencia.



ACUARIO

As de Bastos



El As de Bastos te invita a conectar con tu poder y asumir tu soberanía. No te escondas ni entregues tu poder a una pareja, un punto de vista o un jefe. Date tu lugar y recuerda tu valía. Ser poderoso no es peligroso. Esto no implica imponer tu punto de vista ni abusar de tu poder, se trata de ser autentico y animarte a expresar tu verdad y tu fuerza. Es un tiempo para manifestar deseos del alma, así que confía en que estás listo para hacer realidad eso que tanto anhelas.



PISCIS

La Fuerza



Esta semana La Fuerza te pide activar tu valentía y tener determinación para enfrentar los posibles obstáculos que aparezcan en tu camino. Canaliza tu rabia y tus frustraciones, y transfórmalas en energía creativa y productiva. Aprende a expresarte con amor y dulzura, y observa en qué momento tus palabras son agresivas e hirientes. Tienes mucha energía y es necesario que aprendas a utilizarla con sabiduría. Permite que tus pasiones se expresen a través de acciones creativas.



FASES LUNARES - NOVIEMBRE 2022

​

​Cuarto creciente - Martes 1

Luna llena - Martes 8

Cuarto menguante - Miércoles 16

Luna nueva - Miércoles 23

Cuarto creciente - Miércoles 30



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial