Frase de la semana:

​"Hay que moverse por prioridades, ese es el secreto del dominio del tiempo". Robin Sharma, experto en liderazgo y desarrollo personal.

VIRGO:

Ocho de Oros

Tienes una gran conexión con la abundancia que viene de la tierra y el cielo y por eso mismo la vida te premia dándote todos los recursos que necesitas para hacer realidad tus sueños. Confía en que nada te faltará y anímate a invertir en ti, a viajar, a mover tu dinero como tu corazón te lo indique. Suelta los miedos al futuro y las ideas de escasez que por momentos puedan rondarte. Recuerda que la riqueza es tu derecho divino, reconócelo y da gracias por las bendiciones recibidas.

LIBRA

​Libra de Bastos

Nuevos proyectos o asociaciones que te entusiasman pueden presentarse en el panorama esta semana. La vida te está invitando a tomar una importante decisión laboral que te permitirá activar tu liderazgo y hacerlo distinto o quedarte por miedo a lo desconocido, repitiendo fórmulas que ya no van contigo. Necesitas activar la valentía y el poder personal para poder tomar esta energía de renovación. Disfruta tu sexualidad y elimina cualquier bloqueo que sientas en el cuerpo.

ESCORPIO

Nueve Copas

Esta semana te invita a entregarte a una profunda depuración emocional. Es tiempo de soltar apegos y situaciones del pasado que aun pesan en tu corazón. Ten la sabiduría del árbol que suelta la hoja que está muerta para que nuevos frutos florezcan. Siente el dolor y atraviésalo, no te aferres a él, solo tómalo como un maestro en un tiempo de transición e incertidumbre. Restablece la relación contigo mismo, has de la soledad tu mejor aliada y date todo el cariño que necesitas.

SAGITARIO

Reina de Oros

La Reina de Oros te invita a confiar en tu visión y a desprenderte de las dudas que la enturbian. Todo tu ser sabe qué quiere hacer, a dónde dirigirse y cómo invertir tu dinero. Sin embargo, el miedo al futuro o la sensación de una posible equivocación a veces te paralizan. Puedes quedarte en una zona de confort que empieza a doler e incomodar o puedes lanzarte y confiar en tu corazón. Conecta con la fuerza de la madre tierra y date el permiso de intentar eso que deseas.

CAPRICORNIO

El Colgado

Se abre la posibilidad de empezar a comprender que hay situaciones y patrones emocionales que hace rato estás viviendo que no son tuyos. Tal vez estás repitiendo la historia de tus padres o tus antepasados y es el momento de verlo para poder cambiarlo y sanarlo. Es tiempo ideal para estar contigo y entrar en silencio y observación. Escribir, meditar y hacer yoga son grandes aliados cuando tu conciencia comienza a expandirse. Una constelación familiar podría ayudarte mucho.

ACUARIO

El Diablo

El Diablo te invita a ir al encuentro con tu sombra y tu lado más oscuro, te pide integrar esos aspectos tuyos que aun consideras peligrosos o equivocados y a animarte a ser radicalmente honesto contigo y con los demás. Observa si tus vínculos cercanos están basados en el apego o en el amor, date cuenta si estás en una relación tóxica en la que has cedido tu poder y qué tan en contacto estás con tu sexualidad. Es un tiempo para verte profundamente y tomarte por completo.

ARIES

El Juicio

Esta semana es ideal para observar los juicios que emites hacia ti mismo o hacia los demás. Siempre que juzgas te olvidas de tu poder y te alejas del amor. Los juicios solo traen sufrimiento, te alejan de los seres que quieres y hacen mucho ruido en tu mente. Anímate a soltarlos y ábrete a la posibilidad de empezar a comprenderte a ti y a los demás de una forma más compasiva. Tampoco juzgues el llamado de tu alma y la necesidad de empezar a realizar otras actividades en tu vida.

PISCIS

Dos Espadas

Es posible que tu mente te esté molestando de nuevo, llenando de dudas y de ansiedad por el futuro. Esto suele pasarte cuando estás a punto de tomar una decisión importante o cuando se avecinan cambios en tu vida. Observa las dinámicas de tus pensamientos, pero no los alimentes ni los juzgues. Si sientes ansiedad, permítete sentirla y atravesarla. No luches, porque se hará más grande. Aprovecha este tiempo para escribir y entrar en ti. Por encima de todas las cosas desea la paz.

TAURO

Rey de Copas

El Rey de Copas te pide madurez emocional. Deja de buscar afuera lo que no has podido resolver dentro de ti. Deja de culpar a otros o de proyectar tu propio dolor e inconformismo en tus seres más cercanos. Hazte cargo de tus emociones y responsabilízate de tu bienestar emocional. No se trata de sentirte culpable, pero sí de entender que eres el único responsable de tu mundo emocional. La paz y la dicha que necesitas están dentro tuyo. Deja de mirar afuera y ve dentro de ti.

GÉMINIS

Seis de Bastos

Recibe con alegría los premios y las sorpresas de la vida. Reconoce que eres merecedor de toda la dicha y la abundancia del universo. Es una semana para celebrar y conectar con tu poder creativo y sexual. Date el permiso de compartir esta energía con tus seres queridos, muéstrale al mundo todo lo que has logrado y no escondas tu brillo; por el contrario, aprovecha este momento para inspirar a otros. Realiza viajes que te permitan estar en contacto con la naturaleza.

CÁNCER

Tres de Espadas

Es posible que esta semana tu mente esté muy inquieta, ya sea porque estás ansioso y con miedo hacia el futuro o porque deseas aprender algo nuevo y estás listo para comprometerte con un proceso de estudios o una formación que puede transformar tu vida. Intenta estar presente y ayúdate meditando y respirando conscientemente. Observa también qué tipo de palabras utilizas hacia ti mismo y hacia los demás. Sé muy cauteloso en las charlas que vayas a tener en estos días.

LEO

Cinco de Copas

Tu corazón busca amar en libertad y que le respeten sus tiempos y espacios, así que anímate a expresarle a tu pareja eso que para ti es importante y vital en una relación. No te traiciones acomodándote a dinámicas que no van contigo o evitando una charla honesta con tu pareja por miedo al conflicto. Permítete soltar miedos, apegos y lastres emocionales, date el permiso de ser honesto contigo y con los demás. El amor, cuando es amor de verdad, siempre te permite ser como eres.

FASES LUNARES - SEPTIEMBRE 2022

​Cuarto creciente - Sábado 03

Luna llena - Sábado 10

Cuarto menguante - Sábado 17

Luna nueva - Domingo 25

MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial