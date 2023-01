Frase de la semana:



“Haz que este año sea diferente al hacer que todo sea lo mismo”: Un Curso de Milagros

ARIES

La Estrella



Es una semana ideal para sembrar esas semillas que quieres ver florecer durante este año. Hazlo con conciencia y amor, y luego entrégale al cosmos el resultado. La Estrella también te pide soltar emociones y llevar la mirada a situaciones del pasado que aún deben sanarse. Es un gran momento para afianzar tu autoestima y la relación con tu cuerpo. Reconoce tu belleza y deja de darles poder a estereotipos sociales que no van contigo. Anímate a ser autentico y extiende tu brillo.



TAURO

Siete de Espadas



Huyendo de lo que consideras un posible conflicto, no resuelves nada. El Siete de Espadas te pide ver de frente tus aparentes problemas y animarte a expresar lo que sientes. Guardarte tus emociones puede ser muy doloroso, así como ponerte la máscara y fingir que todo está bien. Aunque quieres cambiar y crear un futuro distinto, continúas comportándote bajo los mismos esquemas del pasado. Es hora de cambiar de paradigmas y cultivar otro tipo de creencias que te permitan hacerlo diferente.



GÉMINIS

Caballero de Oros



El Caballero de Oros te invita a moverte, a realizar viajes cortos y a recibir la abundancia de la naturaleza. Cuando te mueves de tu zona conocida, conectas con otras posibilidades y recuerdas quién eres realmente. No permitas que tus problemas te agobien ni le des tanto poder al dinero. Recuerda que el dinero jamás te dará la paz ni la seguridad que buscas, ya que estos son estados que nacen de lo más profundo de tu ser. Cambia tu relación con el dinero y verás como todo cambia.



CÁNCER

Dos de Oros



Estás cansado de hacer maromas, de tapar un hueco para luego abrir otro y de sentir que el dinero no alcanza para todo lo que necesitas. Por eso es clave que durante estos días organices tu mundo material y financiero. El Dos de Oros te invita a crear un plan viable que te permita tener un mayor equilibrio entre tus ingresos y egresos. Busca ayuda si la necesitas, crea un plan de ahorro y, en caso de deudas, investiga sí es posible y favorable refinanciarlas. Hay que hacerlo diferente.



LEO

Cuatro de Oros



Durante esta semana disfruta de la vida y deja tus preocupaciones atrás. Son días para sentir calma y estabilidad, y compartir tus tesoros con tu familia. El Cuatro de Oros te pide agradecer por la abundancia que te rodea y aprovechar su energía para relacionarte con el dinero desde un lugar de mayor confianza y libertad. Mueve tu dinero y paga tus cuentas con alegría, para que puedas ir eliminando pensamientos de escasez y angustia económica. Ten la certeza de que nunca te faltará nada.



VIRGO

El Carro



Esta es una semana para avanzar e integrar. También para realizar viajes que te inspiren y te conecten de nuevo con todas tus posibilidades. El Carro te invita a observar pensamientos contradictorios que aún pueden habitar en ti. Por ejemplo, creer que si eres matemático no puedes ser astrólogo, que estar en pareja es perder la libertad o que si eres mamá no puedes emprender. Revisa tus propias contradicciones y date cuenta de que no son ciertas. Solo son pensamientos que puedes cambiar.



LIBRA

La Rueda de la Fortuna



La Rueda de la Fortuna te invita a respetar tus ciclos y tu propio ritmo. ¿Quién puede asegurar cuándo se supera un duelo o cuánto tiempo llevará cumplir un sueño? Date cuenta de que cuando intentas ir al ritmo de los demás, te pierdes y te llenas de ansiedad. Haz lo que te corresponde en tus propios tiempos y trata de encontrar un punto de equilibrio entre el hacer y el descanso. Ya estás listo para hacerlo diferente y para emprender acciones concretas desde la calma.



ESCORPIO

Cinco de Bastos



El Cinco de Bastos puede hablar de las distintas voces que existen en tu interior y de cómo, en algunas ocasiones, parecen ir en direcciones opuestas, desviando tu atención y derrochando tu energía. Esta semana es ideal para cultivar la contemplación interna, tomar una decisión y enfocarte en lo que más deseas hacer, eso que realmente te llena de pasión y gozo. Evita las comparaciones y enfrenta con calma posibles situaciones tensas que puedan presentarse con socios o amigos.



SAGITARIO

La Emperatriz



La energía de esta semana te invita a gozar, a consentirte y a divertirte. Cuando piensas en ti y te pones de primeras todos a tu alrededor se benefician, así que abre espacio y entrégate al dulce placer de no hacer nada y a la energía del descanso. La Emperatriz también te invita a expresar tu lado más creativo, salvaje y sexual, y a inspirar a otros con tu magnetismo. No importa que aun no tengas claridad sobre algunos asuntos emocionales y laborales, por ahora solo disfruta.



CAPRICORNIO

El Colgado



El Colgado te invita a descansar y relajarte. Estás acostumbrado a trabajar y a tener un ritmo de vida muy acelerado, pero esta semana se te pide parar y habitar la quietud. No hacer nada en el mundo externo es una poderosa acción hacia tu mundo interno. Permítete parar y hacer silencio para que puedas ver la vida con otros ojos y te des cuenta de que eres el único responsable de tu camino. Si lo deseas, puedes aligerar tus cargas y vivir con más fluidez y libertad.



ACUARIO

Dos de Copas



Es una semana ideal para compartir con tu pareja y avivar la llama de la pasión. El Dos de Copas te invita a expresar lo que sientes y a abrir tiempo y espacio valioso para tu relación. Viajen, consiéntanse, hagan planes juntos y diviértanse. La energía de este arcano también es ideal para revisar qué cambios son necesarios hacer en tu relación y qué deseas ahora en pareja. Te recuerda que el amor no es apego y te pide cultivar la paciencia y la comprensión hacia ti mismo y hacia los demás.



PISCIS

As de Espadas



El As de Espadas es un gran aliado para transformar tus creencias y expandir tu conciencia. Te asegura que con la ayuda de tus pensamientos puedes enfocar tu intención para que realmente manifiestes lo que tu alma más desea. También te invita a poner límites sanos en tus relaciones y a cortar con patrones de comportamiento del pasado que ya no te representan. Por último, te invita a usar sabiamente tus palabras y a tener esas charlas que tú bien sabes no se pueden aplazar más.



FASES LUNARES ENERO 2023



Luna llena: sábado 7

Luna menguante: domingo 15

Luna nueva: sábado 21

Luna creciente: sábado 28



MARÍA ALEXANDRA CABRERA - TAROT ALEXA

Instagram: @tarotalexaesencial